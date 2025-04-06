Простой способ обмануть мох: как убить два зайца и вернуть газон к жизни

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной, когда снег тает и начинает просыпаться природа, газон в вашем саду может выглядеть не лучшим образом. Часто на нем появляется мох, и, возможно, вы задумываетесь, почему это происходит. Причин этому несколько, и главная из них — это избыточная влага, особенно если зима была с обильными осадками. Избыточная вода способствует появлению мха, особенно если почва еще не успела высохнуть. Но это не единственный фактор: слишком высокая кислотность почвы и частое скашивание тоже играют свою роль.

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мох

Так как же справиться с этой проблемой и вернуть газону прежнюю свежесть

Как победить мох на газоне

Основной совет — начните с регулярного скашивания травы. Однако важно помнить, что после того, как вы подстрижете газон, не стоит просто оставлять срезанную траву лежать на земле. Лучше ее измельчить на мелкие части и дать ей быстро разложиться, что поможет улучшить структуру почвы. Это также предотвратит образование новых сорняков и мха. Проводить скашивание нужно регулярно, чтобы газон не перерастал и не образовывал густой покров, который может создать идеальные условия для мха.

Правильная смесь семян

Мох особенно активно разрастается в тенистых местах, где солнечные лучи не могут проникнуть. Чтобы бороться с этим, важно выбирать правильные семена для газона. Нужно использовать смесь трав, которая подходит для затененных участков. Это обеспечит газону большую стойкость к таким условиям, и поможет ему оставаться здоровым даже в местах, где свет ограничен.

Не режьте слишком коротко

Здесь важно понимать, что сильно коротко подстриженный газон может быть красивым на вид, но это только создаст условия для роста мха. Когда трава скашивается слишком близко к земле, газон ослабляется, и появляются идеальные условия для мха и других сорняков. Лучше оставить газон немного выше, чтобы он мог расти крепким и здоровым.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете победить мох на газоне и вернуть ему ухоженный вид.

Уточнения

Моховидные или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 13 тысяч видов, объединённых в более чем 900 родов и около 100 семейств.

