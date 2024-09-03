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Олег Володин

"3 сентября — день прощания с МУС": почему арест Путина означал бы войну

Путин не арестован: Монголия сделала МУС и его ордеры ничтожными
3:03
Мир

Мир, и особенно Украина, обсуждает отказ Монголии выполнить ордер МУС по аресту президента Путина — он был выдан Гаагой за эвакуацию украинских детей из зоны боевых действий.

Путин не арестован: Монголия сделала МУС и его ордеры ничтожными
Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Особенно страдает Украина — власти страны потребовали от Улан-Батора немедленно заключить Владимира Путина в камеру и передать в Гаагу.

"3 сентября — день прощания с Путиным, день ареста", — писали в соцсетях украинцы (такой пост набрал более 20 000 лайков жителей Незалежной).

Однако 3 сентября вышло днём прощания с полномочиями и статусом МУС.

Вместо этого украинцы смотрят на торжественные приёмы, кортежи и переговоры российского лидера и бесятся в соцсетях — про реакцию Киева с сарказмом пишут как о "землетрясении в 12 баллов из 10".

Также о ничтожности (теперь) МУС и его ордеров рассуждают ведущие мировые СМИ, вспоминая, "как хорошо было раньше — можно было ловить Каддафи, сажать Милошевича".

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объявил статут Международного уголовного суда (МУС) юридически ничтожным.

Он пояснил, что "монголы послали МУС и евродегенератов в известном ещё с XIII века российско-монгольском направлении", а также напомнил о последствиях, "если кто-то из безумцев" попытается исполнить ордер на арест российского президента.

Напомним, что в 2023 году Медведев уже сообщал — гипотетический арест Владимира Путина за рубежом по ордеру МУС "будет рассматриваться в качестве объявления войны".

Впрочем, арестовать Владимира Путина по ордеру МУС (как и того же Джо Байдена) невозможно по ряду причин:

  • Президент во время международных поездок обладает дипломатическим иммунитетом, нарушение которого обрушило бы все мировые дипломатические договоры.
  • В свою очередь, РФ вышла из МУС в 2016 году из-за Крыма — а не будучи участником МУС, представители страны не могут быть привлечены судом к ответственности.
  • Совет Безопасности ООН может передать неучастника МУС суду, но РФ имеет в нём право "вето" как постоянный член.
  • Задержание президента ядерной державы означало бы объявление войны и право на любые военные действия по его освобождению или уничтожению врага (в том числе ядерным оружием).

"Российские и, возможно, китайские войска вошли бы в Монголию спасать (Путина), перед этим объявив бесполётную зону, а также ракетами и авиацией разнеся все военные базы", — пишут военспецы в соцмедиа.

Кроме того, Кремль подтвердил — вопросы безопасности в рамках госвизита были тщательно обговорены, также Монголия дала официальные гарантии неприменения ордера МУС за спасение детей от обстрелов.

Уточнения

Междунаро́дный уголо́вный суд (фр. Cour pénale internationale; англ. International Criminal Court, ICC или ICCt; сокращённо — МУС) — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута, принятого 17 июля 1998 года, Официально начал свою работу с 1 июля 2002 года, после вступления Римского статута в силу.

Монго́лия (монг. Монгол Улс, старомонгольское письмо: ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ) — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Монголия относится к числу государств, не имеющих выхода к морю. По площади (1 564 116 км²) занимает 19 место в мире. Бо́льшую часть страны занимают равнинные пустыни и полупустыни.

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Владимир Путин прибыл с визитом в Монголию
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы монголия владимир путин дмитрий медведев слободан милошевич
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