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Россия захватывает рынок металлов Бразилии: экспорт вырос на 50%

Россия увеличила поставки металлов в Бразилию на 50%
1:45
Экономика

В августе Россия существенно увеличила экспорт металлов в Бразилию, в полтора раза превысив показатели прошлого года. В первую очередь рост произошел за счет железа, стали и никеля.

Россия увеличила поставки металлов в Бразилию на 50%
Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, CC BY-SA 4.0

Так, объем поставок российских металлов составил 51,1 миллиона долларов, тогда как годом ранее этот показатель был равен 35,1 миллиона. Особенно заметным стал рост импорта железа и стали, достигнув 48,2 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше прошлогодних данных. Интересно, что поставки никеля увеличились более чем в шесть раз, достигнув 2,6 миллиона долларов, а наиболее значительное увеличение пришлось на алюминий, импорт которого в Бразилию увеличился почти в 50 раз — до 300 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

По итогам августа Россия поднялась на шестое место среди крупнейших поставщиков металлов в Бразилию, улучшив свои позиции с десятого места. При этом она заняла второе место по объему поставок железа и стали и пятое — по никелю. Лидером экспорта остается Китай с показателем 454 миллиона долларов, а Германия, напротив, сократила свои поставки вдвое, опустившись на четвертое место. Чили и США заняли второе и третье места соответственно. Среди топ-10 экспортеров также числятся Аргентина, Перу, Япония, Мексика и Италия, тогда как Индия и Южная Корея выпали из списка крупнейших поставщиков.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».

Мета́ллы (лат. metallum от др.-греч. μέταλλον — шахта, рудник) — группа химических элементов, обладающих в виде простых веществ при нормальных условиях характерными металлическими свойствами, такими как высокие тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент сопротивления, высокая пластичность, ковкость и характерный металлический блеск.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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