Консенсуса в России по мирному плану Китая и Бразилии не будет

Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет

5:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Мирный план Китая и Бразилии по Украине российское руководство на словах одобряет и поддерживает. На деле это всего лишь дипломатия, чтобы не обидеть "союзников".

Фото: https://www.flickr.com/photos/palaciodoplanalto/52818376512/ by Паласиу-ду-Планалто из Бразилиа, Бразилия, CC BY 2.0

Китай и Бразилия представят мирный план по Украине

План по установлению мира на Украине под названием "Общие договорённости между Китаем и Бразилией по политическому решению кризиса на Украине" будет представлен 27 сентября в Нью-Йорке с участием делегаций 20 стран глобального Юга, в том числе, Колумбии, Египта, Индонезии, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР, ОАЭ.

Представителей европейских стран и США на встречу не пригласили.

План состоит из шести пунктов, в кратком изложении это:

Остановка военных действий, никакой эскалации с обеих сторон; Проведение международной мирной конференции с участием всех заинтересованных сторон; Гуманитарная помощь и обмен военнопленными; Не применять оружие массового поражения; Не нападать на мирные ядерные объекты; Обеспечить стабильность глобальных промышленных и логистических цепочек.

В своей вступительной речи на 79-й Генеральной Ассамблее ООН президент Бразилии Жозе Инасиу Лула да Силва заявил, что крайне важно "создать условия для возобновления прямого диалога между сторонами". Специальный посланник китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй заявил на брифинге в Пекине в конце августа, что "консенсус из шести пунктов" уже получил положительные отклики от более чем 110 стран.

Украина план отвергает

Украине план категорически не нравится. Владимир Зеленский, выступая с трибуны ООН на заседании Генассамблеи ООН, осудил его как "колониальную" практику, которая "приведёт к замораживанию конфликта, и ничего больше".

"Скорее всего, это означает, что они (Китай и Бразилия) сами хотят сделать часть того, что делает Путин", — сказал Зеленский.

12 сентября в интервью бразильскому порталу Metropoles он назвал план "деструктивным". По мнению западных СМИ, этот план якобы предполагает финализацию конфликта на выгодных для России условиях.

США в кулуарах идут на одобрение плана Китая и Бразилии

Издание Politico отмечает, что США выступают против этого соглашения.

На словах — да, но в кулуарах Вашингтон на всех порах идёт к одобрению плана, просто американцам не нравится, что авторство не за ними.

Вчера координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый Дом допускает, что киевским властям придется пойти на территориальные уступки для урегулирования украинского конфликта. О стратегическом поражении на поле боя, как в 2022 году, уже никто на Западе не говорит, и давно.

Как власти РФ комментируют мирные планы глобального Юга

Российские власти комментируют усилия Бразилии и Китая следующим образом:

"Мы высоко ценим эти предложения. Я считаю, что они вполне реалистичны, во всяком случае, могли бы быть положены в основу мирных договоренностей", однако Украина законодательно запретила переговоры с РФ", — президент РФ Владимир Путин год назад. "Мы приветствуем различные инициативы, которые страны глобального Юга выдвигают. Самое принципиальное для нас, что китайский документ исходит из анализа причин происходящего и из необходимости эти первопричины устранить", — глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле этого года. "Люди, которые действительно хотят последовательно двигаться к политическому урегулированию, находят веские причины активно рассматривать эту (переговорную) идею", — 11 сентября в комментарии для RT заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Какие реалии должна принимать во внимание Москва

Позиция РФ такова — ценим, уважаем, принимаем за основу, но Украина не готова к конструктивному диалогу. Очень дипломатично, но не реалистично, потому что:

1. Китай и Бразилия преследуют свои интересы. Ресурсы из РФ покупать они хотят дёшево, но не хотят нарываться на вторичные санкции. Заметим, что обе страны поддерживают "территориальную целостность Украины в международно признанных границах". Понятно, что развязка конфликта облегчит их реальные озабоченности ( см. 6-й пункт плана), но чтобы и волки сыты, и овцы целы — так не бывает.

2. Цели РФ в СВО — денацификация и демилитаризация Украины, не будут достигнуты, победы, о которой говорил недавно Лавров — не будет.

3. Российское общество не воспримет такой вариант мира, так как это не мир, а перемирие для перегруппировки и подготовки к новой войне с обеих сторон конфликта — РФ и НАТО.

4. Глупо идти на китайско-бразильский вариант мира, когда военная инициатива на сторон ВС РФ, и в армии очень негативно воспринимают попытки "договорняков".

Ожидаем, что мир будет заключён на условиях Москвы, а не "союзников".

Читайте по теме: Лавров сказал: Нужна победа. Что это значит для России?

Россию не устроило будущее, которое ей утверждено на Генассамблее ООН

Вашингтон вспомнит план победы над СССР, чтобы не реализовывать план Зеленского

Уточнения

Оппозиция севера и юга — эмпирическое деление мира на богатые северные и бедные южные страны, глобальное противоречие между развитыми и развивающимися странами.

Среднедушевые доходы 20 наиболее богатых государств мира в 37 раз превышают соответствующий показатель 20 беднейших государств, причём за последние 40 лет этот разрыв удвоился. По оценкам аналитиков Программы развития ООН, на начало XXI века совокупное богатство 225 богатейших людей планеты превышало 1 трлн долларов, что равнялось ежегодному доходу 2,5 млрд бедняков, составляющих 47 % населения мира. Доходы 500 богатейших людей в мире из перечня журнала «Forbes» превышают общий доход 416 млн беднейших людей мира.

По оценкам Программы развития ООН, доля богатейших государств в мировом ВВП составляет 86 %, доля средних — 13 %, а на долю беднейших приходится лишь 1 %.

Высокопотребляющие граждане Глобального Севера несут непропорционально большую ответственность за нагрузку на ресурсы планеты, по сравнению с гражданами Глобального Юга.



Луи́с Ина́сиу Лу́ла да Си́лва (порт. Luiz Inácio Lula da Silva [luˈiz iˈnasiu ˈlulɐ da ˈsiwvɐ]; род. 27 октября 1945, Каэтес, Пернамбуку) — бразильский государственный деятель и политик, 35-й (2003—2011) и 39-й (с 2023) президент Бразилии.

Более известен по прозвищу «Лула», которое является уменьшительной формой от имени Луис. Он официально добавил себе это имя, чтобы иметь возможность участвовать под ним в выборах.

Соучредитель и почётный председатель социалистической Партии трудящихся. Шесть раз участвовал в президентских выборах. Первые три раза (в 1989, 1994 и 1998 годах) проиграл. Был избран в 2002 и переизбран в 2006 году, вновь избран в 2022 году.

В 2010 году журнал «Тайм» назвал Лулу «самым влиятельным человеком мира».

12 июля 2017 года, по делу о коррупции и отмывании денег, приговорён к 9,5 годам тюрьмы. В ноябре 2019 года вышел на свободу. В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.



Переми́рие — временное прекращение военных (боевых) действий по соглашению воюющих сторон на всём ТВД (общее перемирие) или на отдельном его участке (местное перемирие). За общим перемирием обычно следует заключение мирного договора.

Во время перемирия военное положение продолжается, право войны остается в силе. Перемирие, как все международные договоры, заключается верховной государственной властью.

На театре войны этим правом пользуются по необходимости и военные власти, но заключаемые последними перемирия всегда специальны по своему предмету (уход за ранеными на поле сражения, похороны убитых, получение ожидаемых инструкций и иные неотложные нужды военного характера), краткосрочны (заключаются иногда всего на несколько часов) и территориально ограничены. Для них существует и особый термин — приостановка военных действий (фр. suspension d'armes, нем. Waffenruhe), хотя Брюссельская декларация о военном праве ввиду тождества юридических последствий обоих договоров и отсутствия особого термина в английском языке сочла возможным ограничиться одним термином перемирие.

Перемирие в собственном смысле, заключаемое верховной властью, имеет общегосударственное значение и является обыкновенно предвестником мира. Оно бывает частным (прекращение военных действий на некоторых театрах войны) и общим (прекращение повсеместное). Цель его — облегчить мирные переговоры и обеспечить их спокойный ход. Нередко в этих случаях воюющие стороны вырабатывают предварительные условия будущего мирного договора (см. Прелиминарный договор).

Общее перемирие лишь тем отличается от окончательного мира, что оно оставляет в силе притязания, послужившие поводом к войне: спор не окончен, и война всегда может возобновиться. В прежнее время, особенно в средние века, мирные договоры («вечный мир») заключались редко; их заменяли долгосрочные (на многие годы) перемирия. Такой же характер имели до XVIII века и мирные договоры Турции с христианскими державами.

Последствием перемирия является прекращение всех наступательных действий; противное должно быть оговорено в договоре. Обыкновенно намечаются разграничительные линии с нейтральной полосой между неприятельскими войсками; последние не должны передвигаться за указанные пределы. Личность и имущество неприятеля во время перемирия неприкосновенны; взятые в это время призы возвращаются по принадлежности.

Действия оборонительные (исправление крепостных стен, закупка провианта, набор солдат и т. п. в отведённых для каждой стороны пределах) считаются дозволенными, если в договоре нет прямого запрещения. Такова общая практика, однако в этих вопросах в литературе существует большие разногласия. Многими допускаются лишь те оборонительные меры, которые могли бы быть фактически выполнены и при отсутствии перемирия.

Особенно спорным является вопрос о праве осаждённого города или крепости запасаться продовольствием (по крайней мере, в количестве, необходимом на время перемирия); отказ в этом со стороны неприятеля может оказаться равносильным отказу в перемирии. Пруссия отказала в этом праве Парижу во время войны 1870—71 годов; протест французского правительства и обращение его к нейтральным державам остались без результата.

Перемирие прекращается по истечении срока, на который было заключено, или отказом от него, когда срока не было установлено. Нарушение любого условия перемирия одной из сторон даёт право другой отказаться от перемирия и до наступления срока.

