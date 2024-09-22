Бразильский суд победил X: компания Маска подчинилась требованиям

Илону Маску пришлось назначить представителя X в Бразилии

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания X, принадлежащая Илону Маску, назначила официального представителя в Бразилии, чтобы выполнить решение суда, согласно которому платформа должна иметь местного представителя для соблюдения местного законодательства, сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, CC BY-SA 4.0

Это решение последовало за недавним постановлением суда, которое обязало X назначить лицо, ответственное за выполнение судебных предписаний в стране. Если бы компания не выполнила требование, ей грозили бы значительные штрафы и даже блокировка сервиса на территории Бразилии.

Платформа X активно использовалась в Бразилии для обмена информацией, в том числе для распространения политических сообщений, что вызвало обеспокоенность у властей страны относительно контента, который может нарушать законодательство. Назначение официального представителя является попыткой урегулировать ситуацию и избежать конфликтов с местными властями, которые усиливают контроль над социальными сетями в связи с ростом фейковых новостей и манипуляций общественным мнением.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.



Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.



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