Компания X, принадлежащая Илону Маску, назначила официального представителя в Бразилии, чтобы выполнить решение суда, согласно которому платформа должна иметь местного представителя для соблюдения местного законодательства, сообщает Bloomberg.
Это решение последовало за недавним постановлением суда, которое обязало X назначить лицо, ответственное за выполнение судебных предписаний в стране. Если бы компания не выполнила требование, ей грозили бы значительные штрафы и даже блокировка сервиса на территории Бразилии.
Платформа X активно использовалась в Бразилии для обмена информацией, в том числе для распространения политических сообщений, что вызвало обеспокоенность у властей страны относительно контента, который может нарушать законодательство. Назначение официального представителя является попыткой урегулировать ситуацию и избежать конфликтов с местными властями, которые усиливают контроль над социальными сетями в связи с ростом фейковых новостей и манипуляций общественным мнением.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.