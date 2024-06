Французский журналист Дмитрий де Кошко: Пятой республики грозит хаос

Недавно прошли выборы в Европарламент, партия президента Франции Эмманюэля Макрона набрала 14%. Чем это грозит стране? Кого выдвинут правые? Зачем президент назначил выборы в Национальное собрание прямо перед открытием Олимпийских игр? Своим мнением в интервью Pravda.Ru делится французский журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic