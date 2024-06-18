Французский журналист Дмитрий де Кошко: Пятой республики грозит хаос

Почему Макрон провалил выборы в Европарламент

Недавно прошли выборы в Европарламент, партия президента Франции Эмманюэля Макрона набрала 14%. Чем это грозит стране? Кого выдвинут правые? Зачем президент назначил выборы в Национальное собрание прямо перед открытием Олимпийских игр? Своим мнением в интервью Pravda.Ru делится французский журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко.

Фото: commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

— Что сейчас происходит во Франции? Партия Эмманюэля Макрона, президента Франции, "Возрождение" проиграла выборы в Европарламент, почти с двойным преимуществом победила "Национальное объединение", партия Марин Ле Пен, сейчас там новый лидер, но всё равно... Почему так случилось?

— Это была даже коалиция партий, которые поддерживают Макрона, так называемые макронисты. Они получили 14% голосов при некатастрофической явке по сравнению с другими европейскими выборами в Европарламент.

На самом деле это не очень интересует население, потому что у Европарламента практически нет власти, от него почти ничего не зависит. Парламентская комиссия, которую сейчас возглавляет Урсула фон дер Ляйен, ни у кого ничего не спрашивает и зависит от этого парламента в незначительной степени.

И всё-таки во Франции большое количество избирателей пошли голосовать. Эти выборы превратились в своего рода референдум, хотя с 2005 года референдумы во Франции не практикуются. Тогда ведь большинство французов выступили против европейской Конституции, которая тогда была проектирована. Президент Саркози просто-напросто растоптал это решение французского народа. С тех пор не спрашивают общественного мнения, потому что если оно не подойдёт, то всё равно придётся его не соблюдать, так что лучше уже не спрашивать.

Теперь проголосовали больше 50%. Действующий президент получил 14%, а его основной оппонент Rassemblement nacional ("Национальное объединение") — 32%, в два раза больше.

По Конституции, юридически, это не накладывало на Макрона никаких обязательств. Но его легитимность выглядит несколько сомнительно, впрочем она и раньше была такой: он был не очень хорошо избран, голоса скорее были отданы не за него, а против Марин Ле Пен. И, в общем-то, большой популярностью он в стране не пользуется, за него примерно 18-20% населения. Но во всяком случае 20% людей, которые лучше обеспечены, живут в городах и не имеют особенно больших проблем, предпочитают, чтобы был он.

А очень многие французы в провинции, в деревнях сталкиваются с огромными проблемами выживания. Несмотря на то, что много расходов берут на себя французские власти, здравоохранение, образование, государственные услуги проваливаются. Во Франции это всё очень хорошо работало раньше, несмотря на бюрократизм. Здравоохранение было хорошее, обучение, уровень которого хотя и падает последние 20 лет, всё ещё сохраняется и доступно. Социальная республика существовала, можно было учиться, даже если вы не из очень богатой среды, что отличало Францию от очень многих других европейских стран и, конечно, Соединённых Штатов.

— А украинский фактор здесь какую роль сыграл?

— Он сыграл роль в том, что на самом деле он переплетён с другими причинами, в том числе связанными с Евросоюзом, в частности с энергетикой. Цена на электричество, которую свалили на русских из-за украинского фактора, была такой и раньше. Когда американцы совершили теракт и взорвали "Северный поток", ещё больше подорожали и газ, и электричество, потому что цена электричества связана с газом.

А во Франции благодаря ядерным ресурсам, которые "зелёные" под влиянием, в том числе, немцев хотели уничтожить, было самое дешёвое электричество. То есть это была бы катастрофа. Макрон после Олланда тоже продолжал эту политику уничтожения ядерных станций, но спохватился и три года назад всё переменил, опять восстановил ядерную энергетику.

Было противоречие. С одной стороны, они хотели запретить неэлектрические автомобили и производить больше электричества с помощью солнечной энергетики и ветрогенераторов, которые просто-напросто катастрофа для Франции, которые не нужны, которые иногда просто построены и не дают никакого электричества или их электричество стоит гораздо дороже, причём материал покупается только в Германии или в Китае. И, конечно, это дефицит внешней торговли Франции. В общем, это просто абсурдная политика со всех сторон.

— Почему Макрон стал возглавлять (условно назовем её) "партию войны" в Европе против России, что с ним случилось? Он вроде всегда был рациональным политиком, и вдруг такой разворот.

— Нет, он не всегда был рациональным политиком, он всегда был рациональным банкиром на службе у американского финансового олигархата и deep state, если хотите.

— Говорят, что это из-за Африки, вроде как Россия потеснила его в Африке, поэтому он так обиделся.

— Да нет, что вы! В Африке его потеснили, потому что, в том числе, он сам очень неуклюже себя вёл. Тут ещё другие аспекты, о которых нельзя говорить публично. Но в общем-то, безусловно, это сыграло роль, но не только это.

Нет, это стратегический выбор. Не забудьте, Евросоюз был создан под влиянием Соединённых Штатов после Второй мировой войны для того, чтобы обойти именно европейских избирателей, чтобы создавать Западную Европу далеко от России. Тогда был предлог — угроза коммунизма. Такая стратегия по отношению к России была после победы над Наполеоном.

Англосаксы не хотели допустить, чтобы Россия была мощной силой. Россия в XIX веке, при Александре I, II и Николае I, при Александре III, была, конечно, европейской державой, но этого англосаксы не могли допустить.

Они всё равно хотели иметь господство над миром — будь то англичане, которые обеспечивали это через морское господство, или позже американцы. Когда рухнул Советский Союз, американцы думали, что всё, они — держава, они раскололи Советский Союз, они раскололи Югославию. Их цель — уменьшить Россию, чтобы она одним своим существованием не была вызовом гегемонии, в том числе и финансовой, именно таких стран, как Соединённые Штаты.

Это объясняет всё остальное, если хотите, в том числе Евросоюз. Евросоюзом управляют они, в том числе фон дер Ляйен. И это просто карикатура, многие сравнивают теперешний Евросоюз с последними годами Советского Союза. Это не совсем правильно.

У Евросоюза, действительно, есть все недостатки Советского Союза последних лет, но, безусловно, он богаче и сильнее.

Так что это объясняет, почему Макрон слушается своих хозяев. Когда он приезжал в Москву в самом начале, до СВО, когда они сидели за этим длинным столом, знаете, он пробовал убедить Путина не реагировать на то, что они планировали, то есть на этническую чистку Донбасса. У них удалось один раз (это сам Путин рассказывал, так что тут я ничего не прибавляю), когда Обама звонил Путину, просил убедить Януковича не стрелять в демонстрантов на Майдане. И Путин это сделал. И поверил. А его обманывали, как обычно обманывают. И надо сказать, что исторически Францию и Россию, несмотря на разные культуры и традиции, объединяет не только взаимопонимание, но и то, как англосаксы нас обманывали.

— Меня очень удивило, что именно Макрон возглавил это, я думала, скорее Шольц...

— Он банкир.

— Он банкир, то есть на всём делает деньги...

Дмитрий Борисович, дайте нам прогноз всё же по выборам в Национальное собрание. Они состоятся в конце июня. Кто же там победит и как это повлияет на политику?

— Дело в том, что этот вопрос надо задать себе. Как я уже говорил, ничего не заставляло Макрона, с точки зрения институтов, распускать Национальное собрание.

— Пошёл ва-банк...

— Если это он сделал, если он назначил выборы так скоро, за несколько дней до начала Олимпийских игр, вы сами понимаете, что причина этого — желание устроить хаос. То есть это политика хаоса. Это значит, можно ожидать, что относительное большинство получит, наверное, Жордан Барделла, молодой человек, который идёт от Мари Ле Пен. Он, скажем так, политический зверь. Он отлично подготовлен дискутировать на ток-шоу с другими такими же, как он, политиками. Но он, конечно, не готов быть премьер-министром: у него нет никаких профессиональных навыков, нет опыта, и он действительно молодой. Притом его команда никогда не была у власти. Конечно, даже при условии, что он выиграет, его партия выиграет, и его вызовут в Матиньон, он не может усвоить сейчас хитрости аппарата, администрации и т. д. Матиньон — это там, где находится премьер-министр. Сразу же везде начнутся демонстрации и даже бунты.

— То есть они уже начали сваливать вину на националистов, чтобы выиграть президентские выборы 2027 года и чтобы сейчас на них весь гнев народный вылить? Нет?

— Нет.

— Нет плана? Не такой план?

— Будет хаос, который можно сравнить с цветными революциями, если хотите. Если, конечно, выиграет партия Макрона или, ещё хуже, "социалистическая" партия, которую возглавляет некий Андре Глюксманн, который был уже французско-американским представителем в Грузии при Михаиле Саакашвили и на Украине именно во время Майдана. И этот человек теперь у нас во Франции каждый день на всех каналах телевидения, радио. То есть, видно, его поддерживает олигархат, а он просто-напросто напрямую американский агент. Его партия будет против назначения Барделла, если Барделла выиграет.

Что из этого выйдет — я не знаю, но может выйти ещё хуже по поводу позиции Франции насчёт Украины, потому что, не забудьте, у нас был Байден с советниками, в том числе теми, кто специализируется на цветных революциях. Они были здесь несколько дней под предлогом празднования высадки в Нормандии и много работали. Это значит, что хаос они, в общем-то, готовили вместе. Это было ожидаемо, что Барделла получит больше голосов на европейских выборах.

Но то, как решил Макрон себя вести: всё разогнать и начинать хаос перед Олимпийскими играми, — вот этого не ожидали. И это значит, что всё было запланировано. Для чего? Может быть, если они выиграют (а на это, наверное, они будут рассчитывать), то будут пугать людей: "Осторожно, если "Национальное объединение" выиграет, это будет ужасно для вас, для ваших сбережений".

Для наших сбережений будет всё одинаково ужасно, потому что у Франции такие долги, что, наверное, пусть этот хаос позволит дать предлог для того, чтобы сделать со счетами французов то, что было на Кипре несколько лет назад. Этого французы тоже боятся.

Вы спрашивали, может ли уйти Макрон... Тут наблюдатели говорят обычно так: "Нет". И сам он, конечно, не собирается. Но возможны два варианта.

Первый вариант: он может уйти для того, чтобы иметь возможность снова выдвинуть свою кандидатуру, не нарушая Конституции. Но по Конституции он тоже не мог организовать такие выборы в парламент, не имея четырёх недель между публикацией кандидатур и самими выборами. А это нарушено. Во Франции есть Конституционный совет, который должен был бы это остановить, но он не остановил, потому что возглавляет Конституционный совет бывший министр иностранных дел Лоран Фабиус, сын которого — директор американского агентства McKinsey — работает вместе с Макроном в Елисейском дворце и, в общем-то, управляет многими инициативами президента. Так что Конституционный суд, являющийся самой большой юридической властью, всегда соглашается с Елисейским дворцом.

— Это значит, что новых президентских выборов не будет, Макрон не пойдёт на них, это очередной пропагандистский шаг?

— Этого я ещё не знаю. Или выиграет, как все предвидят. Там могут быть демонстрации. Вы помните, что были довольно серьёзные инциденты в пригородах. Не забудьте, что с тех пор, как Ширак не хотел поддерживать разные исламистские организации, организации эмигрантов из Северной Африки, помогать им, их организует и финансирует Сорос. Все эти организации можно очень быстро мобилизовать для такого движения, какое уже было в пригородах.

— Значит, можно сделать вывод, что Францию ждёт хаос, организованный американцами?

— Не только, но такой вариант возможен.

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