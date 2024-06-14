Талибан* нельзя признавать и вот почему. Дарья Митина

Недавно СМИ узнали об обсуждении Макроном собственной отставки. Президент Франции может уступить власть крайне правым, но отказывается уходить в отставку.

На фоне этого прошли выборы в Европарламент. Почему Макрон решился проводить досрочные выборы в нацсобрание после провала на выборах в Европарламент? Почему обсуждает со своим окружением возможность своей отставки? Какие перспективы у этого сценария? Как развернутся события если Макрон уйдет? Будет ли Ле Пен президентом?

На эти вопросы в эфире Pravda.Ru ответил французский журналист Дмитрий де Кошко. Ведущая — Любовь Степушова.