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Накипь в утюге — не приговор: спасаем прибор подручными средствами

2:52
Недвижимость

Отложилась накипь в утюге? Не пугайтесь — не всё потеряно. Даже самые упрямые отложения можно победить без лишних затрат, если знать правильные средства и действия. Мы собрали лучшие методы, чтобы вы могли быстро и эффективно почистить утюг в домашних условиях и продлить срок его службы.

Утюг
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Утюг

Почему появляется накипь

Главная причина — обычная водопроводная вода. Даже если она отфильтрована, в ней остаются соли кальция и магния. Они оседают внутри прибора, закупоривают отверстия и мешают нормальной подаче пара. Итог — грязные пятна на одежде и риск поломки утюга.

Встроенная самоочистка — сначала проверьте это

Многие современные модели утюгов оснащены функцией самоочистки. Если она у вас есть — используйте её! Достаточно залить воду, разогреть утюг и включить соответствующий режим: грязь и накипь вылетят вместе с паром.

Народные способы: просто и эффективно

  • Столовый уксус: смешайте с водой 1:1, залейте в утюг, прогрейте, включите подачу пара — и дайте грязи выйти наружу. Затем промойте чистой водой.
  • Лимонная кислота: растворите 25 г в стакане воды, действуйте как с уксусом.
  • Минеральная газировка: залейте в утюг и включите подачу пара — углекислота работает как мягкое средство против солей.
  • Зубная паста: поможет, если накипь снаружи. Нанесите на холодную подошву, слегка нагрейте и протрите мягкой тканью.
  • Пищевая сода: смешайте с водой до пастообразного состояния и аккуратно обработайте подошву (только не используйте жёсткие губки!).

Магазинные средства — для тех, кто хочет быстрее

  • Карандаш от накипи: наносится на горячую подошву, расплавляется и удаляет налёт.
  • Порошки и жидкости: действуют как домашние кислоты, только быстрее. Важно тщательно промыть прибор после использования.

Профилактика: лучше предупредить, чем чистить

  • Заливайте дистиллированную или фильтрованную воду.
  • После глажки сливайте остатки воды.
  • Раз в месяц используйте функцию самоочистки.
  • Не перегревайте прибор и соблюдайте температурный режим.
  • Подошву протирайте после каждой глажки.

Теперь вы знаете, как легко и безопасно почистить утюг от накипи — без дорогостоящих средств и сервисов. Главное — не ждать, пока прибор начнёт "плеваться" грязью на одежду, а действовать заранее. Простая профилактика, доступные домашние ингредиенты и немного времени помогут сохранить утюг в идеальном состоянии надолго. И глажка снова станет приятной, а не нервной частью вашего дня.

Уточнения

Утюг (от тюрк. *ütüɣ, тур. ütü "утюг") — элемент бытовой техники для разглаживания складок и заминов на одежде.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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