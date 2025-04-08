Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков

Огурцы — одни из самых "прожорливых" культур на грядке. За короткий срок они вытягивают из почвы максимум питательных веществ, и если не подкормить их вовремя, начинают резко сдавать позиции: замедляют рост, желтеют и перестают плодоносить.
Но есть один удивительно простой способ поддержать растения — и это не покупная химия, а обычный сахар.
Сахар — не просто лакомство, а источник быстрой энергии, который помогает:
активизировать клеточное дыхание,
улучшить обменные процессы,
укрепить растения,
стимулировать образование новых завязей.
А завязи — это и есть будущие плоды. Значит, больше энергии = больше огурцов.
Рецепт элементарен:
В 1 литре тёплой воды растворите 2 столовые ложки сахара.
Выливайте по 1 литру раствора под каждый куст.
Такую подкормку можно проводить регулярно — она не навредит, но заметно продлит срок активного плодоношения.
Результат не заставит себя ждать: кусты остаются зелёными и активными до самой осени, а огурцы — ровными, крепкими и вкусными.
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