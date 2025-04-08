Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы — одни из самых "прожорливых" культур на грядке. За короткий срок они вытягивают из почвы максимум питательных веществ, и если не подкормить их вовремя, начинают резко сдавать позиции: замедляют рост, желтеют и перестают плодоносить.

Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурцы

Но есть один удивительно простой способ поддержать растения — и это не покупная химия, а обычный сахар.

Зачем огурцам сахар

Сахар — не просто лакомство, а источник быстрой энергии, который помогает:

активизировать клеточное дыхание,

улучшить обменные процессы,

укрепить растения,

стимулировать образование новых завязей.

А завязи — это и есть будущие плоды. Значит, больше энергии = больше огурцов.

Как приготовить подкормку

Рецепт элементарен:

В 1 литре тёплой воды растворите 2 столовые ложки сахара.

Выливайте по 1 литру раствора под каждый куст.

Такую подкормку можно проводить регулярно — она не навредит, но заметно продлит срок активного плодоношения.

Результат не заставит себя ждать: кусты остаются зелёными и активными до самой осени, а огурцы — ровными, крепкими и вкусными.