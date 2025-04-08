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Официальный вердикт врачей: что оборвало жизнь Паши Техника в 40 лет

1:01
Правда ТВ

Менеджер Павла Ивлева, известного как рэпер Паша Техник, обнародовал медицинское свидетельство о его кончине в своём Telegram-канале.

Артист ушёл из жизни 4 апреля в Таиланде после недельной борьбы врачей за его здоровье. На момент смерти Паше Технику было 40 лет, у него остался шестилетний сын.

Согласно документу, причиной смерти стало развитие сепсиса. Среди сопутствующих факторов указаны острая почечная и дыхательная недостаточности, а также пневмония неясного происхождения.

Ранее музыкант сообщал, что приобрёл недвижимость в столице для своего ребёнка — шестилетнего Ивана. Теперь известно, что наследникам достанется несколько московских квартир артиста, включая жильё в районах Перово, Некрасовка и вблизи станции метро "Люблино".

По имеющимся сведениям, всё состояние исполнителя перейдет его сыну и матери мальчика.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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