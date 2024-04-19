"Снизу постучали": ПАСЕ призывала к уничтожению государственности РФ

ПАСЕ призвала Европу уничтожить государственность РФ. Надо отвечать

4:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Казалось, что забывшая о своём изначально позитивном потенциале ПАСЕ уже достигла дна, но, как говорится, "снизу постучали".

Фото: Собственная работа by Adrian Grycuk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Польша

ПАСЕ требует уничтожения РФ

Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) постановила, что РФ нуждается в деимпериализации, деколонизации и рефедерализации, чтобы потом построить "демократию".

Об этом говорится в резолюции ПАСЕ, посвящённой гибели Алексея Навального*. Это прямой призыв к развалу РФ, уничтожению её государственности, смысла жизни. И понятно, в каком направлении будет вестись пропаганда.

В постановлении, пронизанном ненавистью к России, ПАСЕ указывает, что не признаёт легитимность Владимира Путина в качестве президента РФ. ПАСЕ призвала европейские страны разорвать с ним контакты, "кроме контактов с гуманитарными целями и целями, направленными на мир". То есть когда нам выгодно — будем признавать.

ПАСЕ призвала обеспечить победу Украины "немедленными" поставками оружия и боеприпасов и назвала законными бомбёжки российских НПЗ. Это поощрение и призыв к терактам — Украина не объявляла войну РФ.

ПАСЕ — это консультативная ассамблея Совета Европы, состоящая из 134 парламентариев государств-членов Совета Европы, поэтому им можно говорить и принимать самые одиозные вещи, не боясь расплаты. Совет Европы (СЕ) в своём составе имеет представителей 46 стран (плюс одобрено принятие непризнанного РФ квази-государства Косова). Членами СЕ являются такие страны как Азербайджан (членство приостановлено), Армения, Грузия и Турция. Россия вышла из ПАСЕ в 2022 году после того, как её исключили.

ПАСЕ одобряет преследование инакомыслия в Европе

ПАСЕ призывает также в своей резолюции выявить частные и юридические лица, которые могут быть "пособниками РФ", и применить к ним суровые меры наказания, включая конфискацию активов:

"Проводить расследования их финансовых махинаций, искать их сообщников, адвокатов и финансистов в государствах-членах Совета Европы и за его пределами, чтобы не дать режиму спрятаться за корпоративной вуалью и сетью подставных компаний".

Это удар по тем, кто в их мире — не с ними, это ли не отсутствие всякой демократии?

ПАСЕ лишила православных права на веру

ПАСЕ также призвала "признать, что РПЦ (Русская православная церковь) фактически используется Кремлем в качестве инструмента российского влияния и пропаганды и не имеет ничего общего со свободой религии и свободой выражения мнений", гарантированную статьей 18 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Представитель РПЦ Владимир Легойда напомнил в Telegram, что "никакая организация не может лишить религиозной свободы миллионы верующих людей, исповедующих свою веру и объединенных принадлежностью к одной Церкви". ПАСЕ, по его словам, не имеет никакого права ссылаться на Международный пакт о гражданских и политических правах, так как это универсальный документ по правам человека, относящийся к системе ООН.

" А в ООН, как известно, всё ещё мало государств, которые считают себя в праве росчерком пера лишать миллионы верующих религиозной свободы", — отметил Легойда.

Ответ ненавистникам России в ПАСЕ

И где вас таких набрали, и за какие большие деньги вы льёте грязь на Россию?

Русофобам из ПАСЕ лучше обратить внимание и заняться нерешёнными европейскими проблемами: инфляцией, падением уровня жизни, притеснением русскоязычных граждан и выселением их из Прибалтики, постыдной проблемой негражданства, политикой поощрения нелегальной миграции, удушением инакомыслия (например, преследование АдГ в Германии), падением рождаемости из-за пропаганды мужеложества и другими проблемами.

Что же касается ненаказуемости депутатов ПАСЕ, то политолог Алексей Живов в Telegram указывает, что открытое покушение на российскую государственность предполагает принятия специального закона о "врагах России", который будут действовать в отношении граждан других государств.

"В отношении этих людей отменить любые принципы гуманизма. Заочно их судить, и выписывать ордеры на уничтожение. В случае уничтожения заявлять, что устранили законную цель, и будем искать и уничтожать такие цели по всему миру".

*внесён Росфинмониторингом в перечень физлиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Читайте по теме: НАТО объявил РФ террористом и собирает трибунал

Президент Путин объяснил, для чего создавалась ПАСЕ

Европарламент составил план смены режима в России