Европарламент настаивает на том, что ЕС должен "быть более конфронтационным в своем подходе к Москве".
Проект доклада, опубликован в Интернете Комитетом Ассамблеи по иностранным делам. В нём, в частности, содержатся утверждения о том, что блок стран Европы "должен создать с США трансатлантический альянс для защиты демократии во всем мире и сдерживания России” от предполагаемой агрессии в Восточной Европе.
В рамках "видения” будущих связей с Москвой в документе делается вывод:
Авторы доклада настаивают, что Евросоюз "должен также донести потенциальные выгоды, которые он готов предложить в обмен на демократическую трансформацию России”. То есть, проще говоря, фактически взяв на себя обязательства по стратегии смены режима.
В документе, который депутаты Европарламента обсуждали с начала мая, утверждается также, что "ситуация в России ужасно ухудшается из-за системных репрессий президента Путина против демократических сил”. В качестве подтверждения этому, авторы ссылаются на "большое количество арестов на несанкционированных акциях протеста, состоявшихся в январе".
Более того, европейские парламентарии настаивают:
в преддверии парламентских выборов в конце этого года Путин "ведет войну против народа России”, которая "может ухудшиться" к осени.
Одним из инструментов в арсенале ЕС для борьбы с "российской пропагандой” и осуществления перехода, который он хочет видеть, было бы, согласно докладу,
Ещё комитетом предложен "ряд крайних мер":
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Эксперт в сфере коммерции предупреждает покупателей в супермаркетах: Осторожнее с акцией "1+1".