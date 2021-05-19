Европарламент опубликовал план демократизации России

Европарламент настаивает на том, что ЕС должен "быть более конфронтационным в своем подходе к Москве".

Проект доклада, опубликован в Интернете Комитетом Ассамблеи по иностранным делам. В нём, в частности, содержатся утверждения о том, что блок стран Европы "должен создать с США трансатлантический альянс для защиты демократии во всем мире и сдерживания России” от предполагаемой агрессии в Восточной Европе.

В рамках "видения” будущих связей с Москвой в документе делается вывод:

ЕС должен выдвинуть "ряд стимулов", призванных убедить россиян в том, что поворот на Запад, включающий визовую либерализацию и "инвестиции в свободную торговлю", был бы выгоден им.

Авторы доклада настаивают, что Евросоюз "должен также донести потенциальные выгоды, которые он готов предложить в обмен на демократическую трансформацию России”. То есть, проще говоря, фактически взяв на себя обязательства по стратегии смены режима.

В документе, который депутаты Европарламента обсуждали с начала мая, утверждается также, что "ситуация в России ужасно ухудшается из-за системных репрессий президента Путина против демократических сил”. В качестве подтверждения этому, авторы ссылаются на "большое количество арестов на несанкционированных акциях протеста, состоявшихся в январе".

Более того, европейские парламентарии настаивают:

в преддверии парламентских выборов в конце этого года Путин "ведет войну против народа России”, которая "может ухудшиться" к осени.

Что Европарламент предлагает сделать

Одним из инструментов в арсенале ЕС для борьбы с "российской пропагандой” и осуществления перехода, который он хочет видеть, было бы, согласно докладу,

"создание свободного российского телевидения с круглосуточным эфирным временем.”

Ещё комитетом предложен "ряд крайних мер":

Брюссель "должен быть готов не признавать парламент России и просить отстранения России от международных организаций с парламентскими ассамблеями, если парламентские выборы 2021 года в России будут признаны мошенническими".

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