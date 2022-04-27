Путин: "ПАСЕ и другие площадки создавались для влияния на страны бывшего СССР"

Парламентская ассамблея Совета Европы и другие подобные площадки создавались как инструмент влияния на постсоветское пространство. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Федерального собрания страны.

"На некоторых площадках стало невозможно и бессмысленно работать, скажем, в ПАСЕ. Вообще, многие эти площадки создавались в начале 1990-х годов не для того, чтобы гармонизировать отношения в Европе, а для того, чтобы воздействовать на постсоветское пространство. Мы это хорошо знаем", — сказал глава государства.

Путин отметил, что подобные площадки не востребованы, так как не решают реальные проблемы. В Европе в настоящее время накопилось множество сложных вопросов, в том числе связанных с правами человека, добавил президент.

В конце февраля Совет Европы приостановил членство России в организации. В середине марта Москва объявила о выходе из Совета, в том числе из ПАСЕ. Формально Россия остаётся членом организации до конца года.