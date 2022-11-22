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Гусий: НАТО объявила РФ "государством-террористом", но на страну это не повлияет

Мир

Парламентская ассамблея НАТО призвала создать специальный Международный трибунал по агрессии России против Украины и признала ее "государством-террористом". Чем это чревато для нашей страны и что будет означать такой "трибунал"?

Гусий: НАТО объявила РФ "государством-террористом", но на страну это не повлияет

"Саму новость надо разделить на две части, которые связывает одна мысль. Начнем с того, что "ассамблея НАТО призвала создать международный трибунал". Из каких стран? Из стран НАТО или все же состав будет таким, чтобы какие-то решения были объективными, как и расследование происходившего? Думаю, что ответ понятен", — поделился с Pravda.Ru политолог Андрей Гусий.

Россия, кстати, давно призывает вынести на обсуждение действия Украины и НАТО, но в составе стран-присяжных должна прослеживаться объективность, а на такой шаг Запад пойти не может, напоминает эксперт.

"Сам термин "государство-террорист" — это про что? Каких-либо последствий это "звание" не несет, не влияет на количество санкций и прочие международные обязательства. Как-либо препятствовать развитию России на данном этапе это не будет, стране это не помешает", — считает политолог.

"Принятый термин не соответствует его содержанию"

"Более того, само определение подразумевает, что государство участвует в уничтожении гражданского населения. Но конфликт на Украине говорит о том, что принятый термин не соответствует его содержанию, в том числе и со стороны стран, которые направляют наемников в зону конфликта", — уверен Андрей Гусий.

Но объединяет эти две новости "парламентская ассамблея НАТО", которая состоит из делегатов, представляющих законодательные органы соответствующих стран. Причем занимается ассамблея, как они сами говорят, распространением принципов демократического контроля над вооруженными силами в странах за пределами НАТО, добавил политический обозреватель.

"Задумаемся, как может повлиять спикер Госдумы Вячеслав Володин на вооружение и принципы демократии в США или Великобритании? Никак. Повлияет ли он вместе с коллегой из Белоруссии на США? Тоже нет", — уверен политолог.

По мнению эксперта, ассамблея напоминает "пережитки прошлого" и какую-то общественно-политическую организацию, которая существует, ее мнение и заявления публикуются, но по факту никак не влияют на развитие соседних стран.

"Относиться к ней надо как к тем, кто во время облав в Москве показывал удостоверения несуществующих организаций", — считает Гусий.

"На фоне сложившейся международной обстановки решения ассамблеи на Россию не повлияют. Политически ничего не изменится. Сомневаюсь, что та же самая Белоруссия будет учитывать решение ассамблеи при работе с Россией, как не будет и Британия. Но информационно — решение сильное и будет транслироваться в западной прессе, факт. Но это все, на что способно решение", — констатировал эксперт.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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