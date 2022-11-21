Абдуллин: единство НАТО дало трещину на фоне ракетного инцидента в Польше

Противоречивые оценки падения ракет в Польше вызвали ряд проблем с политикой "открытых дверей", которая активно поддерживается руководством НАТО. Кроме этого, предстоящая смена генерального секретаря вскрыла фундаментальные противоречия между союзниками. Об этом заявил аналитик Ренат Абдуллин в материале для РИА Новости. По его мнению, в так называемом единстве альянса появилась трещина.

Парламент Швеции принял поправку в конституции о более жёстких мерах по борьбе с терроризмом не по собственному желанию, а по настоянию Анкары, которая выступала против вступления Стокгольма и Хельсинки в альянс. Турция недовольна тем, что Швеция выражает свою поддержку курдам. Поправка вступит в силу только в январе, поэтому Швеция и Финляндия снова находятся в ожидании, отметил Абдуллин.

Более того, на следующий саммит НАТО приглашены Украина, Грузия и Молдавия. Если для Киева и Тбилиси вступление в альянс является целью номер один, то в молдавской конституции есть статья, которая свидетельствует о "постоянном нейтралитете". Однако ради НАТО можно легко внести поправки, указал аналитик.

Кроме этого, в Североатлантического альянсе начинается борьба за лидерство. Полномочия нынешнего генсека Йенса Столтенберга завершаются менее чем через год. В США не исключают, что его пост займёт министр финансов Канады Христи Фриланд. Однако Европа хочет поставить на место Столтенберга своего человека, заявил Абдуллин.

"Считается, что генсек НАТО — должность формальная, все решения принимают в вашингтонских кабинетах. Однако именно руководитель альянса несет публичную ответственность за консенсус между тремя десятками стран. От единства НАТО зависит будущее не только этого военного блока, но и оглядывающихся на него стран вроде Украины", — заключил эксперт.