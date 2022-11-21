NYT: Кеннан предупреждал НАТО о последствиях расширения на Восток в 1997 году

Планы НАТО по поводу расширения своих границ на Восток могут разжечь антизападные и милитаристские настроения в общественном мнении России. Более того, политика Москвы будет направлена против Вашингтона, что негативно скажется на обстановке в западных странах. Об этом писал американский дипломат Джордж Кеннан в 1997 году.

"Это мысль о том, если рассуждать прямо, что расширение НАТО будет самой роковой ошибкой американской политики за весь период после холодной войны", — указал он.

Россию не впечатлили обещания Североатлантического альянса в отсутствии враждебных намерений, отметил Кеннан. Расширение границ военно-политического блока является угрозой безопасности для Москвы.

"Они продолжат считать это актом грубого пренебрежения со стороны Запада и, скорее всего, будут где-то еще искать гарантии для своего надёжного и безопасного будущего", — предупреждал дипломат в издании The New York Times (NYT).