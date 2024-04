Выборы в Европарламент изменят Европу. Евросоюз готовится к поражению проамериканских марионеток

В Евросоюзе грядёт восстание против проамериканских марионеток. После победы антивоенного кандидата в президенты в Словакии самые значительные события ожидаются на выборах Европарламента 8 июня.

