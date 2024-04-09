Выборы в Европарламент изменят Европу. Евросоюз готовится к поражению проамериканских марионеток

Победа антиукраинских сил в Словакии была неслучайной

В Евросоюзе грядёт восстание против проамериканских марионеток. После победы антивоенного кандидата в президенты в Словакии самые значительные события ожидаются на выборах Европарламента 8 июня.

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В Словакии мобилизовались сторонники мира с Россией

Одной из мобилизационных тем на выборах президента Словакии был конфликт на Украине. Кандидат Петер Пеллегрини обещал, что сделает всё, чтобы его страна не стала активной частью войны с РФ.

Второй кандидат в президенты был за продолжение военной поддержки Украины.

Сторонники Пеллегрини мобилизовались, пришли на выборы и выбрали нужного им человека. Его победа показала, что Евросоюз готов к переменам, так как избиратели больше поддерживают мир, а не войну с РФ.

По очень простой причине — поссорившись с богатым соседом, Европа потеряла

энергоносители,

удобрения,

лес,

уран,

алмазы,

другое сырьё.

А ведь это то, что было её конкурентным преимуществом. В результате экономика ЕС вползает в рецессию, реальные зарплаты не растут, социальные пособия урезаются, коммунальные услуги дорожают. Свидетельство недовольства — широкие протесты фермеров и транспортников.

Европейский бизнес так и не ушёл из России

Европейские чиновники не могут не замечать также, что европейский бизнес стал налаживать обходные пути для торговли с Россией. Компании меняют названия и возвращаются. Или возвращаются через параллельный импорт или через третьи страны.

А некоторые и не уходили. В восстановлении Мариуполя (ДНР) участвуют сразу две немецкие строительные компании компании — "Кнауф" и WKB Systems, сообщило издание Der Tagesschau. В России у фирмы "Кнауф" работают более четырёх тысяч сотрудников, за 2022 год компания уплатила в бюджет РФ около 117 млн долларов налогов.

Остались компании "Ашан" и "Бенеттон". И австрийский "Райффайзенбанк" так и не ушёл из РФ, хотя обещал. В феврале 2024 года вице-премьер, глава минпромторга Денис Мантуров сообщил, что лишь пятая часть европейских компаний официально ушла с российского рынка, а у большинства компаний остались возможности на обратный выкуп активов.

Поэтому, глядя на выборы в Словакии, многие политики в Европе, кому в этом году идти на выборы, обязательно скорректируют свою риторику и политику в сторону мира с Россией.

Тема Украины в ЕС скоро станет токсичной

Список тех, кто в ЕС поддерживает Киев, редеет. Затихли разговоры о приёме в Евросоюз, не говоря уже о приёме в НАТО. Никому в Европе не хочется тащить на себе экономику Украины, даже в кредит, который понятно, что никто уже не отдаст никогда. Владимиру Зеленскому перестали рукоплескать в европейских парламентах и очень редко зовут к себе, да сами не едут. Порадовать друг друга нечем.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что американский оборонный зонтик над Европой может "скоро закрыться", поэтому ЕС должен рассчитывать только на себя, даже внутри НАТО. Он же посетовал, что Евросоюз не производит достаточно пороха для наращивания выпуска необходимых для Украины боеприпасов из-за зависимости от импорта хлопка из Китая. Нет и тех 800 тысяч "чешских снарядов" для ВСУ. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что запасы по ЗРК Patriot исчерпаны. Подвисли поставки и F-16.

Грядут кардинальные перемены в Европарламенте

По прогнозам европейцев, на выборах в Европейский парламент 8 июня 2024 года левоцентристские и "зелёные" партии потеряют голоса и места, а выиграют антивоенные партии, которые выступают против нынешнего истеблишмента и его идей.

"Антиевропейские популисты", вероятно, возглавят опросы в девяти государствах-членах:

Австрии, Бельгии, Чехии, Франции, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше и Словакии, —

и займут второе или третье место ещё в девяти — это

Болгария, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Португалия, Румыния, Испания и Швеция.

И почти половина мест в Европарламенте будет за ними.

Ожидается, что следующий Европарламент заблокирует законодательство, необходимое для реализации следующего этапа "Зелёного соглашения", и будет настаивать на более жёсткой линии по ключевым вопросам, включая

миграцию,

расширение ЕС

и поддержку Украины.

Эти выборы окажут влияние на национальные выборы в

Австрии,

Франции,

Болгарии,

Германии,

Швеции

и других странах.

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