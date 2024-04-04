Лекорню звонил Шойгу, чтобы сделать последнее предупреждение

Лекорню настойчиво звонил Шойгу для объявления ультиматума

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Франция в лице министра Себастьяна Лекорню сделала РФ последнее предупреждение — отказаться от наказания заказчиков теракта в "Крокус Сити".

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Шойгу ответил на настойчивый звонок Лекорню

Вечером 3 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил на "настойчивый" телефонный звонок глава министерства вооружённых сил Франции Себастьяна Лекорню.

В заявлении Минобороны по итогам переговоров говорится, что Лекорню выразил соболезнования в связи с терактом в концертном зале "Крокус Сити Холл", но при этом "настойчиво пытался убедить в непричастности Украины и стран Запада к атаке террористов, перекладывая ответственность на ИГИЛ*".

Шойгу убеждал Лекорню в обратном и выразил надежду, что "в данном случае за этим терактом не стоят французские спецслужбы".

"Отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходные положения могли бы основываться на "Стамбульской мирной инициативе". Проведение встречи в Женеве без участия России — бессмысленно", — говорится в заявления.

О каких "Стамбульских инициативах" сказал Шойгу и зачем?

Мирный диалог по Украине — это сфера ответственности МИД, а никак не Минобороны. Про "Стамбульские инициативы" сказано, вероятно, чтобы констатировать ещё раз, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. А также — поддержать президента Турции Реджепа Эрдогана, который хочет прослыть миротворцем.

На Турцию завязаны многие российские проекты в атомной и газовой отрасли, параллельный импорт. Украинские источники даже распространяли текст "Стамбула-2", от которого якобы президент Украины Владимир Зеленский отказался. Там, в частности предусматривались:

незамедлительное прекращение боевых действий;

получение Украиной от США и РФ солидарных гарантий безопасности и территориальной целостности в фактических границах на момент прекращения огня;

обязательство Украины до 2040 года быть внеблоковым, нейтральным, демилитаризированным и неприсоединившимся государством.

4 апреля агентство Reuters сообщило, что Париж отрицает готовность к диалогу по Украине на основе "Стамбульских соглашений". Надо, конечно, в Минобороны чётче писать релизы. Впрочем, может быть, это сделано намеренно, чтобы утверждение в безличной форме выглядело как предложение Западу.

Срок начала таких переговоров истекает 21 мая, когда истекает срок президентского мандата Зеленского. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью 28 марта.

Зачем звонил Лекорню?

В заявлении Минобороны РФ также сказано, что в случае практической реализации намерений Парижа об отправке французского контингента на Украину "это создаст проблемы для самой Франции".

Во французской версии релиза был призыв к Москве "прекратить любую инструментализацию" террористической атаки в "Крокус Сити Холле" и заявлено о поддержке Украины "столько, сколько понадобится". Такой жёсткий тон предполагает угрозу РФ дальнейшими терактами со стороны ИГИЛ*.

"Инструментализация" — это обоснование версии о следе Украины и Запада как заказчиков теракта. По всей видимости, Лекорню был призван сделать РФ последнее предупреждение — не наказывать Украину за теракт, и не искать заказчиков на Западе, иначе будет война террором.

Действительно, дела киевского режима совсем плохи. Украина на грани экономического коллапса, который наступит после блэкаута, и тогда фронт посыплется.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ

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