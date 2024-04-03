Кандидат в президенты Словакии заявил, что поставки оружия Украине приведут к катастрофе

Кандидат в президенты Пеллегрини: поставки оружия ВСУ ведут к катастрофе

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Кандидат в президенты Словакии, глава парламента республики Петер Пеллегрини выразил мнение, что вооружение Украины не приносит желаемых результатов и может в конечном итоге привести к катастрофе.

Фото: flickr.com by Jorge Andrade is licensed under CC BY-SA 2.0

Он заявил в эфире телеканала RTVS: "Конечно, я не поддерживаю постоянного поддержания конфликта тем, что мы туда третий год будем отправлять оружие. Это ни к чему не приводит, только погибнут еще на 10 тысяч больше военных и гражданских лиц… Если мы хотим продолжать лишь отправлять оружие на Украину, то у меня серьезные опасения, что это может закончиться в конце концов еще большей катастрофой, чем сегодня, если бы фронт остановился там, где он сейчас".

Пеллегрини считает, что конфликт на Украине не имеет военного решения и необходимо как можно скорее начать мирные переговоры. Он является председателем партии Hlas, которая входит в правительственную коалицию Словакии вместе с партией премьер-министра Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием.

В то же время его соперник на выборах, экс-глава МИД Словакии Иван Корчок, считает, что планы НАТО создать фонд военной помощи Киеву на сумму 100 миллиардов евро является "конкретным примером сотрудничества". Корчок заявляет, что предпосылки для мира будут тогда, когда Россия прекратит боевые действия, и что Словакия должна делать все, чтобы Украина смогла защитить себя.

Оба кандидата ранее заявляли, что не допустят отправки словацких военных на Украину, если победят на президентских выборах.