В Турции снова неспокойно. Чего после выборов, проигранных партией Эрдогана, хотят протестующие?

В Турции идут протесты против подтасовки местных выборов

8:00 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Последние новости из Турции становятся всё тревожнее. Сначала обнаружился факт пребывания в Стамбуле террористов, совершивших массовое убийство людей в московском "Крокус-Сити-Холле". Следом в Турции прошли массовые аресты лиц, подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ*. А теперь уже и уличные протесты с политическими требованиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS

Что же происходит в стране, которую мы привыкли воспринимать как бюджетный курортный рай?

Сразу отметим, что деятельность ИГИЛ в Турции преследуется так же жестко, как и в России. И в том, что периодически проходят массовые задержания участников террористических ячеек, увы, нет ничего необычного. Проза современной жизни, ибо бич терроризма захлестнул многие страны мира.

Но вот политические выступления в Турции — это всё-таки не такое будничное явление. Случается, но не часто. С какими лозунгами вышли люди на улицы в этот раз?

Местные выборы в Турции

31 марта в Турции закончились выборы в местные органы власти, и что для многих было удивительно, победу одержала отнюдь не правящая партия. А вот что совсем не удивительно по нынешним временам, проигравшей стороне результаты не понравились.

Что поделать, сегодня ты выиграл, завтра проиграл: обычное дело для стран с демократической формой правления. Дождись новых выборов и попробуй снова. Но последнее время этот механизм почему-то не работает. Как будто бы появилась какая-то странная политическая мода: проигравшей стороне обязательно нужно оспорить результаты выборов.

Причём не важно, относится ли проигравшая сторона к правящей политической партии, или к оппозиции. И у тех, и у других часто возникают взаимные претензии, приобретающие порой форму уличных протестов.

Что касается Турции, то здесь как раз проиграла правящая партия. Не везде, но во многих частях странах, и что особенно важно в крупных городах — центрах турецких провинций с населением свыше 750 тыс. человек.

Всего в Турции 30 таких крупных городов, называемых метропольными муниципалитетами. И голоса здесь распределились следующим образом:

Республиканская народная партия (РНП) — 14 городов;

Партия справедливости и развития (Эрдоган) — 12;

Партия народного равенства и демократии (ПНРД) — 3;

Партия нового благосостояния — 1.

Обращаем внимание, что это раскладка именно по крупным городам. Если опуститься ещё ниже на уровень районов, которых в Турции около 1 000, то картина для партии Эрдогана не такая удручающая. Больше половины районов осталось за правящей партией с перевесом примерно в 20%.

И всё же правящая партия выборами недовольна. По количеству голосов Эрдоган на втором месте с 35 процентами голосов против 37 у победителя. И вместо того, чтобы достойно признать поражение, по горячим следам сторонники Эрдогана решили ситуацию, видимо, немного "подкрутить".

Так, на выборах в крупном городе Ван на востоке страны победил представитель прокурдской партии народного равенства и демократии Абдуллах Зейданг. Однако избирательная комиссия почему-то решила выдать мандат мэра в итоге не ему, а представителю правящей Партии справедливости и развития

В ответ — понятное возмущение и акции протеста, и не только на месте событий в Ване, с преобладающим курдским населением, но и в Анкаре и Стамбуле.

И вот здесь возникают два вопроса:

как такое возможно, что власть игнорирует результаты выборов;

почему партия Эрдогана начала сдавать позиции на политической арене Турции.

Ответ на первый вопрос найти довольно сложно в тумане противоречивых сведений. То ли действительно были какие-то нарушения, то ли местные чиновники пытаются выслужиться. А может, это такая местная политическая традиция?

Легко ли быть в Турции оппозиционером

Обратимся к недавней истории. Так, например, в марте 2019 года на таких же выборах была похожая ситуация. Оппозиция получила 65 мест в городах и регионах, но спустя год 36 избранных глав, включая сегодняшний Ван, были отстранены от своих должностей.

Но тогда власть выждала почти год, сейчас же действовала мгновенно. Правда, под нажимом уличных демонстрантов решение пришлось отменить. Но где гарантия, что Анкара не вернётся к этому вопросу спустя некоторое время, как это уже было в 2019-20 годах?

В Турции политику вообще-то довольно легко попасть в список неблагонадёжных, особенно если он пытается отстаивать права национальных меньшинств, в частности курдов. Один неверный шаг, и тебя уже обвиняют в пособничестве терроризму. Если посмотреть биографии оппозиционных политиков, то они просто изобилуют эпизодами с арестами.

В частности, это наш сегодняшний герой. Победитель выборов в Ване Абдуллах Зейдан ещё в ноябре 2016 года был помещен в тюрьму только за то, что присутствовал на похоронах членов Рабочей партии Курдистана, которые, кстати, погибли в ходе боёв с бандами ИГИЛ*. Политик находился в тюрьме до 2022 года. На него пытались наложить ограничение и на право участия в политической деятельности. И, возможно, отголоски этих действий повлияли на его непростую судьбу на этих выборах.

Возможно, кто-то из политиков действительно сотрудничает с радикальными организациями. Но со стороны оппозиции жёсткие действия власти вызывают крайнее недовольство. Обвинения в кумовстве, авторитаризме и даже фашизме в адрес Эрдогана и его партии уже далеко не редкость.

Остаётся вопрос, почему Анкара, зная взрывоопасность курдского региона, так неосторожно действует в отношении политических оппонентов. Впрочем, взрывоопасными можно назвать без преувеличения большинство регионов страны. Значительная часть населения недовольна политикой Эрдогана. И это к ответу на вопрос о том, почему партия Эрдогана проиграла на выборах.

Версии от президента

Вот что по этому поводу ответил сам Эрдоган:

неправильный выбор кандидатов и плохая работа избирательных штабов,

нерешённые проблемы с пенсиями,

инфляция из-за пандемии коронавируса и конфликта между Россией и Украиной;

высокая стоимость жизни;

кризис в секторе Газа.

Всё, что угодно, даже в кризис в Секторе Газа, и прочие внешние факторы, и даже, заметим, высокомерие отдельных кандидатов, как сказал Эрдоган, только не признание собственных управленческих ошибок.

Да, можно согласиться что внешние факторы, в частности, отток иностранных инвестиций по меньшей мере с 2016 года, крайне негативно повлияли на турецкую экономику. Но за это время уже можно было бы принять адекватные меры, но нет, экономические действия Эрдогана критикуются большинством профессиональных экономистов.

Инфляция растёт, уровень жизни падает, размежевание в обществе растёт. Еще в прошлом году во время президентской кампании люди, опрашиваемые на улице журналистами, часто выказывали опасение за будущее страны всего двумя тревожными словами "гражданская война". Простые люди это чувствуют и боятся.

Эрдоган же сейчас заявляет: "Партия исправит допущенные ошибки и избежит внутреннего предательства, не возлагая вины на граждан".

Будем надеяться, что ухудшения внутриполитической ситуации в Турции всё же не будет.

Но один маленький факт заставляет задуматься о многом:

"Мэр города Балыкесир, Юджель Йылмаз, представитель правящей партии, проигравший на переизбрании, ОТМЕНИЛ СКИДКИ на общественный транспорт, прежде чем передать свои полномочия мэру от победившей партии" (цитируется по ТГ-каналу "Повестка дня Турции".

Вот так: "После нас хоть потоп. Не доставайся же ты никому".

* - запрещённая в России террористическая организация