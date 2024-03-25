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Любовь Степушова
Эксперт Собянин рассказал, что ожидать после провала военной операции США в "Крокусе"

Эксперт Александр Собянин: военная атака США в "Крокусе" привела к резкому усилению России

4:00
Мир

После провала военной операции США в "Крокус Сити Холле" Россия порвёт окончательно с либеральным прошлым, выиграет войну у Европы и объединит вокруг себя многие народы.

Эксперт Александр Собянин: военная атака США в "Крокусе" привела к резкому усилению России
Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом рассказал Pravda.Ru руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции (г. Москва) Александр Собянин.

"Не теракт, а военная операция США"

По его словам, в "Крокусе" был не теракт, а "военная атака" на россиян, спланированная американцами, и это часть плана по уничтожению России. Участниками плана являются британские, украинские, таджикские силы, а "потом ещё три-четыре страны всплывут".

"Их уже подсветили американцы, чтобы русские спецслужбы шли по следу, который ими нарисован", — отметил эксперт.

Он пояснил, что террористический акт призван запугать, а сейчас происходит обратное — общество консолидируется, мобилизуется, и не только в РФ, но и на всём постсоветском пространстве.

Трагедия в "Крокусе" — третье по значимости событие в истории РФ

По мнению военного аналитика, только два события по степени воздействия на историю РФ могут сравняться с трагедией в "Крокус Сити".

  1. Первое событие — это декабрь 1991 года — распад СССР.
  2. И второе — расстрел парламента РФ 3-4 октября 1993 года, после чего "всем советским рот заткнули".

Эти два события определили дальнейшее либеральное поведение РФ и пренебрежительное отношение к РФ в мире, сказал Александр Собянин.

По его мнению, провал военной операции США в "Крокусе" "для нашего народа будет иметь историческое положительное по последствиям значение": всё изменится внутри России, в российской политике на территории бывшей Украинской ССР и на всём постсоветском пространстве, а также повлияет на все мировые события и на отношения России и Европы.

Александр Собянин уверен, что "война будет не между НАТО и Россией или Западом и Россией, а между Россией и Европой", что повлияет на российскую политику в Африке, Центральной Америке, в Южной Америке и в Азии. "И это будут события запредельно масштабные".

Новая армия и новый народ РФ предложат миру новую реальность

"Помимо абсолютно понятных гнева, сочувствия, мы ещё увидели удивительные вещи, мы увидели живой мирный народ, который никакого отношения ни к спецслужбам, ни к военным не имеет, как он себя удивительно достойно и безупречно себя вёл", — отметил эксперт.

По его мнению, "это значит, что у нас появилась колоссальная линия энергетического напряжения, когда народ уже живой и сильный, а линия государства ещё инерционная, не та, которая нужна для исторического времени".

Но соответствие придёт, и тогда все процессы в РФ и остальном мире резко ускорятся, так как "американцам понадобилось, чтобы русский медведь резко озверел".

"Поэтому надо готовиться жить в другой реальности. И эта реальность сначала будет уничтожением, вышвыриванием либералов с их абсолютным пустословием, и вместо уехавших пугачевых, макаревичей и прочей шушеры, придут другие люди — солдаты и офицеры, которые воевали на Украине. И это будут совершенно другие люди, они будут другие слова говорить, с другим духом", — сказал эксперт.

По его словам, "Владимир Владимирович Путин, Россия, целый ряд других стран обыграют американцев в геополитической, геоэкономической и обычной войне".

"Россия ни одного интересного слова для мира не сказала за последние 30 лет, а теперь слово появится, его скажет не только новая армия, которая зарождается в СВО на Украине, но и новый народ", — заключил Александр Собянин.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы война теракт александр собянин
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