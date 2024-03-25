Эксперт Собянин рассказал, что ожидать после провала военной операции США в "Крокусе"

После провала военной операции США в "Крокус Сити Холле" Россия порвёт окончательно с либеральным прошлым, выиграет войну у Европы и объединит вокруг себя многие народы.
Об этом рассказал Pravda.Ru руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции (г. Москва) Александр Собянин.
По его словам, в "Крокусе" был не теракт, а "военная атака" на россиян, спланированная американцами, и это часть плана по уничтожению России. Участниками плана являются британские, украинские, таджикские силы, а "потом ещё три-четыре страны всплывут".
"Их уже подсветили американцы, чтобы русские спецслужбы шли по следу, который ими нарисован", — отметил эксперт.
Он пояснил, что террористический акт призван запугать, а сейчас происходит обратное — общество консолидируется, мобилизуется, и не только в РФ, но и на всём постсоветском пространстве.
По мнению военного аналитика, только два события по степени воздействия на историю РФ могут сравняться с трагедией в "Крокус Сити".
Эти два события определили дальнейшее либеральное поведение РФ и пренебрежительное отношение к РФ в мире, сказал Александр Собянин.
По его мнению, провал военной операции США в "Крокусе" "для нашего народа будет иметь историческое положительное по последствиям значение": всё изменится внутри России, в российской политике на территории бывшей Украинской ССР и на всём постсоветском пространстве, а также повлияет на все мировые события и на отношения России и Европы.
Александр Собянин уверен, что "война будет не между НАТО и Россией или Западом и Россией, а между Россией и Европой", что повлияет на российскую политику в Африке, Центральной Америке, в Южной Америке и в Азии. "И это будут события запредельно масштабные".
"Помимо абсолютно понятных гнева, сочувствия, мы ещё увидели удивительные вещи, мы увидели живой мирный народ, который никакого отношения ни к спецслужбам, ни к военным не имеет, как он себя удивительно достойно и безупречно себя вёл", — отметил эксперт.
По его мнению, "это значит, что у нас появилась колоссальная линия энергетического напряжения, когда народ уже живой и сильный, а линия государства ещё инерционная, не та, которая нужна для исторического времени".
Но соответствие придёт, и тогда все процессы в РФ и остальном мире резко ускорятся, так как "американцам понадобилось, чтобы русский медведь резко озверел".
"Поэтому надо готовиться жить в другой реальности. И эта реальность сначала будет уничтожением, вышвыриванием либералов с их абсолютным пустословием, и вместо уехавших пугачевых, макаревичей и прочей шушеры, придут другие люди — солдаты и офицеры, которые воевали на Украине. И это будут совершенно другие люди, они будут другие слова говорить, с другим духом", — сказал эксперт.
По его словам, "Владимир Владимирович Путин, Россия, целый ряд других стран обыграют американцев в геополитической, геоэкономической и обычной войне".
"Россия ни одного интересного слова для мира не сказала за последние 30 лет, а теперь слово появится, его скажет не только новая армия, которая зарождается в СВО на Украине, но и новый народ", — заключил Александр Собянин.
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