"Пфайзергейт": Еврокомиссия и Европарламент замалчивают скандал, связанный с покупкой вакцин от COVID

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С приближением выборов в Европарламент в июне текущего года вопросы прозрачности, отчетности и должного управления европейскими институтами, а также честности конкретных политических деятелей становятся особенно актуальными.

Фото: "Новый компаньон"

События, связанные с закупкой антиковидных вакцин Еврокомиссией, в том числе у американского фармацевтического гиганта Pfizer, представляют собой значимую проверку на соответствие основным европейским ценностям ключевых демократических учреждений ЕС. Многие общественные деятели, политики, правозащитники и юристы высказывают опасения относительно роли европейского руководства в создании выгодных условий для фармацевтических компаний в получении сверхприбылей за счет населения ЕС в период пандемии.

Известно, что доходы компании Pfizer резко выросли в 2021 году до 80 млрд долларов США, а в 2022 году достигли рекордных 100 млрд долларов. Еврокомиссия заключила коммерческие сделки с ведущими западными фармацевтическими компаниями на сумму 71 млрд евро для закупки 4,6 млрд доз препаратов, что превышает население Евросоюза в разы. Из всех поставщиков наибольший заказ (80%) был сделан у компании Pfizer на закупку 900 млн доз, с возможностью дозаказа ещё 900 млн дополнительных доз. Условия контракта были согласованы главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен лично с главой Pfizer Альбертом Бурлой через SMS без участия свидетелей или соответствующей команды переговорщиков. Документальных доказательств этих переговоров предоставлено не было.

"Фантасмагорическая история про то, как в одну и ту же секунду времени, если мы берем исторический масштаб, происходят "учения" демократическим процессам, в которых принимают участие те, кто вот так обманывает своих граждан, заключая чудовищные абсолютно непрозрачные "сделки", а потом буквально прячут как "концы в воду" для того, чтобы уйти от какой-либо ответственности перед своим народом или народами, как в случае с Урсулой фон дер Ляйен", — так охарактеризовала данную ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 20 марта.

Этот нестандартный подход не вызвал кризиса доверия к Еврокомиссии или отставки её членов, как это могло бы произойти ранее при малейших подозрениях в нарушении правил этики и кодекса поведения. Более того, это не помешало Урсуле фон дер Ляйен выдвигаться на повторные выборы на пост главы Еврокомиссии.

Попытки прекратить действие контрактов и, тем более, пролить свет на нюансы многомиллиардных сделок, которыми заинтересовались многие в мире, не приносят результатов. Формулировки в официальных документах европейских институтов на эту тему становятся более смягчёнными. Даже административные расследования, в случае выявления проблемных моментов, не приводят к изменениям. Судебные разбирательства либо затягиваются, либо их вовсе не принимают к рассмотрению. Европейская комиссия сохраняет молчание и бездействует.

Судя по всему, договоры о закупке вакцин изначально были составлены с явным перекосом в пользу интересов фармацевтической индустрии, а страны-члены Европейского союза не могут изменить их условия. Например, несмотря на отсутствие спроса, поставки вакцин от "Пфайзер" будут продолжаться до 2027 года. Венгрия и Польша пытаются отказаться от ненужных вакцин, но "Пфайзер" оспаривает эти действия в суде первой инстанции Брюсселя. Согласно ходу разбирательства, "Пфайзер" не признаёт форс-мажорные обстоятельства, такие как экономические и социальные последствия украинского кризиса, достаточными для аннулирования поставок и освобождения от обязательства оплаты вакцин.

Усилия европейских депутатов, пытающихся ознакомиться с договорами и обнародовать их, оказываются безуспешными. Члены специального профильного комитета Европейского парламента по извлечению уроков пандемии (COVI), созданного в марте 2022 года, так и не получили полного доступа к вакцинным контрактам без ограничений. После года ожиданий (с лета 2022 года) Европейская комиссия предоставила доступ к документам только некоторым европарламентариям при строгом условии неразглашения.

Даже посредничество председателя Европейского парламента Роберты Метсолы в сентябре 2023 года не привело к расширению числа европейских депутатов, имеющих доступ к контрактам Европейской комиссии с фармацевтическими компаниями. Письменные обращения к Европейской комиссии и запросы объяснений в публичной форме остаются без ответа. Резолюция, принятая COVI 12 июля 2023 года относительно транспарентности контрактов, оказалась очень осторожной. Согласно пункту 313 этой резолюции, европейские депутаты лишь призывают Европейскую комиссию обнародовать условия контрактов "только при наличии такой возможности с точки зрения права".

Европейский суд "заматывает" делопроизводство либо не видит оснований для его начала. С 2021 года в суде ЕС рассматривается иск против Европейской комиссии со стороны европейских депутатов, которые критически оценили её нежелание раскрывать условия вакцинных контрактов (T-689/21, "М. Аукен и другие против Еврокомиссии"). Существует информация о том, что за три года прошло только одно слушание, а материалы не были опубликованы. С января 2023 года в Суде ЕС продолжается делопроизводство по другому иску (T-36/23) против Европейской комиссии со стороны "Нью-Йорк Таймс" и главы его регионального бюро в ЕС М. Стеви за отказ раскрыть содержание SMS-переписки по закупке вакцин у "Пфайзер". 28 гражданам ЕС и французской правозащитной НКО BonSens, которые подали ходатайство о присоединении к разбирательству, было отказано в этом праве. Суд ЕС не счёл интерес третьих лиц к данному делу обоснованным.

Жалобы бельгийского правозащитника и адвоката Ф. Бальдана, также известного как аккредитованный лоббист в европейских институтах по торговым связям между ЕС и КНР, были поданы в суд ЕС по поводу действий ЕК и её главы в процессе закупки вакцин. Он требовал временного приостановления полномочий нынешнего состава ЕК, включая Урсулу фон дер Ляйен, и компенсации морального ущерба в размере 100 тыс. евро за нарушение норм общественной нравственности, принципов добросовестного управления, транспарентности и подрыв доверия европейских граждан (T-276/23). Однако эти жалобы были отклонены как необоснованные, так же как и последующие апелляции (C-545/23 P ® и C-548/23 P).

В Бельгии начиная с апреля 2023 года в суде первой инстанции г. Льеж рассматривается уголовная жалоба Ф. Бальдана против Урсулы фон дер Ляйен, связанная с деятельностью после её визита в КНР. Глава ЕК обвиняется в уничтожении важных документов, узурпации власти, причинении финансового ущерба интересам Бельгии и подрыве общественного доверия при заключении контрактов на закупку антиковидных вакцин с "Пфайзер". В ноябре 2023 года к судебному процессу присоединилась бельгийская политическая ассоциация Vivant. Урсула фон дер Ляйен также обвиняется в злоупотреблении властью и коррупции, за что с неё в перспективе может быть снят иммунитет как главы ЕК.

Во Франции в феврале 2023 года Верховный суд принял к рассмотрению административный иск НКО BonSens, который пытается аннулировать контракты ЕК на закупку вакцин. Это третья попытка BonSens после проигрышей в административных судах Парижа в 2022 году.

Европрокуратура (EPPO) с октября 2022 года расследует заключение контрактов ЕК с "Пфайзер". Расследование продолжается, несмотря на антикоррупционные усилия главы EPPO Л. Ковеши (Румыния). Подробности дела в EPPO пока не раскрываются.

Омбудсмен ЕС Э. О'Рейли в сентябре 2021 года инициировала расследование действий ЕК по заключению вакцинных контрактов. Её расследование привело к признанию отказа ЕК предоставить SMS-переписку с главой "Пфайзер" фактом "недолжного управления". Реакции ЕК и Урсулы фон дер Ляйен на это не последовало.

Счётная палата ЕС не выявила серьёзных правонарушений в действиях Еврокомиссии по закупке вакцин против COVID в 2022 году, хотя отметила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен вела предварительные переговоры по одному из контрактов лично, без совместной переговорной группы, что противоречит правилам ЕК. Однако замечания в адрес Еврокомиссии и Урсулы фон дер Ляйен были проигнорированы.