В Австралии начали рассуждать о провале союза с США и Британией

Один из самых заметных военно-политических альянсов, создание которого сопровождался большим дипломатическим скандалом, оказался на грани провала. Речь об AUKUS, партнёрстве Австралии, Великобритании и США.

Фото: Creative Commons by by DVIDSHUB is licensed under by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0