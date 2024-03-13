Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
В Австралии начали рассуждать о провале союза с США и Британией

В Австралии заговорили о провале альянса AUKUS. Без России не обошлось

2:48
Мир

Один из самых заметных военно-политических альянсов, создание которого сопровождался большим дипломатическим скандалом, оказался на грани провала. Речь об AUKUS, партнёрстве Австралии, Великобритании и США.

В Австралии заговорили о провале альянса AUKUS. Без России не обошлось
Фото: Creative Commons by by DVIDSHUB is licensed under by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0

Это соглашение было подписано в 2021 году. И цель его создания не скрывалась, даже наоборот — противодействие растущему влиянию Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

Но это понятно, декларация. А на практике вышло так, что Австралия по условиям соглашения отказалась от контракта на строительство подводных лодок во Франции. Атомные подводные лодки в Австралию взялись поставить американцы (французские обычные).

В общем, скандал был изрядный. В Париже много было сказано о том, что с партнёрами так не поступают. Но конечно, в итоге всё постепенно затихло.

А вот теперь у французов есть повод для злорадства. Дело в том, что возникли серьёзные сомнения, что США выполнят взятые на себя обязательства по поставке пяти АПЛ Австралии.

В 2025 году американцы собираются произвести лишь одну АПЛ класса Virginia, тогда как предполагалось, что их будет две.

Австралийский сенатор от партии "зелёных" Дэвид Шобридж в связи с информацией о проблемах с поставками американских атомных подлодок уже предрёк провал партнёрства AUKUS, заявив, что Вашингтон в конечном итоге оставит его страну "ни с чем".

"Сенатор от "зелёных" Дэвид Шобридж охарактеризовал последние правки в оборонный бюджет США как провал партнёрства AUKUS, которое было слишком большим для восприятия, и предсказал, что Австралия в конечном итоге останется ни с чем", — отметил в этой связи австралийский телеканал ABC (цитата по сообщению РИА "Новости").

По мнению сенатора, когда США согласились на создание AUKUS, они установили "аварийные выключатели", один из которых позволяет Вашингтону не передавать подводные лодки, если это "ухудшит подводные возможности" самих Соединённых Штатов.

Между тем, министерство обороны Австралии заявило, что правительство "уверено" в приобретении подводных лодок класса Virginia.

А отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан нашёл объяснение изменению планов Пентагона: "Американцы тратят много денег, у них самый высокий оборонный бюджет в мире, но на данный момент он, вероятно, несоизмерим с угрозой, с которой им приходится сталкиваться в отношениях с Китаем и Россией".

Во всей этой истории есть нюанс — в следующем году американцы только должны приступить к строительству АПЛ для Австралии. А спустить их на воду австралийцы смогут только к концу 2030-х годов. До того времени, разумеется, многое может измениться. И даже не один раз.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы австралия
Новости Все >
Певец Аль Бано заявил о желании приехать в Россию
Онуфриенко: защитить ЧФ от беспилотников помогут пулеметы
Как приготовить вкусно макароны пенне с курицей на сковороде
Блогерша Айза стала менее агрессивной после отказа от сладкого
Туристка стала жертвой хамства владельца в китайском магазине
ЛДПР выступает за финансовую поддержку студентов
Захарова высказалась о заявлениях ЦРУ о поддержке Киева в атаках на Крым
В России появился новый кроссовер Kia Sportage Ace по цене от 3,2 млн рублей
Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада
Захарова: высказывание Макрона об отправке войск на Украину говорят о разделе государства
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводить новичкам
Последние материалы
Алёна Водонаева раскритиковала блогера Косенко, который побывал на "Оскаре"
Охрана психологического здоровья геймеров: в России готовятся к маркировке компьютерных игр
GRL: ученые считают, что провалы грунта угрожают четверти населения Земли
Сцены, вырезанные из комедии "Служебный роман"
РИА Новости рассказало, как сотрудницы правоохранительных органов влюбляются в арестантов
Каким образом атака на нижегородский НПЗ повлияла на цены на бензин
Шакро Молодой или "Вор в законе №1" выходит на свободу по УДО
В Удмуртии осудят банду наркоторговцев
Новозеландские учёные нашли следы самых ранних землетрясений
Клава Кока пустилась в пляс, услышав свою песню в исполнении народного ансамбля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников