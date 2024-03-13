В Австралии начали рассуждать о провале союза с США и Британией

В Австралии заговорили о провале альянса AUKUS. Без России не обошлось

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Один из самых заметных военно-политических альянсов, создание которого сопровождался большим дипломатическим скандалом, оказался на грани провала. Речь об AUKUS, партнёрстве Австралии, Великобритании и США.

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Это соглашение было подписано в 2021 году. И цель его создания не скрывалась, даже наоборот — противодействие растущему влиянию Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.

Но это понятно, декларация. А на практике вышло так, что Австралия по условиям соглашения отказалась от контракта на строительство подводных лодок во Франции. Атомные подводные лодки в Австралию взялись поставить американцы (французские обычные).

В общем, скандал был изрядный. В Париже много было сказано о том, что с партнёрами так не поступают. Но конечно, в итоге всё постепенно затихло.

А вот теперь у французов есть повод для злорадства. Дело в том, что возникли серьёзные сомнения, что США выполнят взятые на себя обязательства по поставке пяти АПЛ Австралии.

В 2025 году американцы собираются произвести лишь одну АПЛ класса Virginia, тогда как предполагалось, что их будет две.

Австралийский сенатор от партии "зелёных" Дэвид Шобридж в связи с информацией о проблемах с поставками американских атомных подлодок уже предрёк провал партнёрства AUKUS, заявив, что Вашингтон в конечном итоге оставит его страну "ни с чем".

"Сенатор от "зелёных" Дэвид Шобридж охарактеризовал последние правки в оборонный бюджет США как провал партнёрства AUKUS, которое было слишком большим для восприятия, и предсказал, что Австралия в конечном итоге останется ни с чем", — отметил в этой связи австралийский телеканал ABC (цитата по сообщению РИА "Новости").

По мнению сенатора, когда США согласились на создание AUKUS, они установили "аварийные выключатели", один из которых позволяет Вашингтону не передавать подводные лодки, если это "ухудшит подводные возможности" самих Соединённых Штатов.

Между тем, министерство обороны Австралии заявило, что правительство "уверено" в приобретении подводных лодок класса Virginia.

А отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан нашёл объяснение изменению планов Пентагона: "Американцы тратят много денег, у них самый высокий оборонный бюджет в мире, но на данный момент он, вероятно, несоизмерим с угрозой, с которой им приходится сталкиваться в отношениях с Китаем и Россией".

Во всей этой истории есть нюанс — в следующем году американцы только должны приступить к строительству АПЛ для Австралии. А спустить их на воду австралийцы смогут только к концу 2030-х годов. До того времени, разумеется, многое может измениться. И даже не один раз.