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Любовь Степушова
Что является правдой в сообщениях о полётах F-35 ВВС США "над территорией Украины"?

Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО

4:03
Мир

Пентагон лукаво опроверг данные Сингапура о полётах F-35 "над территорией Украины". На самом деле надо было опровергать участие США в прокси-войне с РФ.

Пентагон опроверг слова министра обороны Сингапура об F-35, выдав цели НАТО
Фото: 19FortyFive

О чём сказал министр обороны Сингапура

Министр обороны Сингапура Энг Нг Хин сообщил, что Соединённые Штаты развернули свои истребители пятого поколения F-35 для проведения активных разведывательных операций на Украине. Высказывания министра связаны с тем, что недавно Сингапур объявил о приобретении 12 самолётов F-35A в дополнение к ранее заказанным восьми моделям F-35B (VSTOL).

"Cовсем недавно США использовали свои F-35 для обнаружения и идентификации объектов зенитно-ракетных комплексов российских подразделений на Украине, и эта информация была передана странам НАТО”, — заявил министр 28 февраля на слушаниях в парламентском комитете по снабжению.

Это разоблачение указывает:

  • на прямое военное участие США в украинском конфликте;
  • на то, что F-35 играют ключевую роль в развёрнутой сети радиоэлектронной борьбы США и НАТО;
  • целью США и НАТО является сбор разведданных о российских силах на Украине и передача их ВСУ.

Для сбора информации F-35 не обязательно летать над Украиной

Представитель Пентагона проинформировал, что "США не летают на Украине на F-35". Однако для сбора информации о ВС РФ этим самолётам вовсе не обязательно входить в пространство Украины.

F-35 — это не только истребитель, но и самолёт радиоэлектронной борьбы, оснащённый современными датчиками, способными собирать необходимые разведданные. Среди них

  • радар АФАР APG-81 (дальность действия — 370 км),
  • система радиоэлектронной борьбы AN/ASQ-239 Barracuda (дальность действия — 926 км).

Есть и электрооптическая система наведения (EOTS), а также система распределённой апертуры (DAS), сеть инфракрасных датчиков.

То есть F-35, пролетающий над Польшей, может обнаружить российские цели вблизи Харькова.

В начале СВО США направили F-35 в Эстонию, Литву и Румынию. Действуя в скрытном режиме, эти самолёты из 388-го и 419-го истребительных авиаполков, базирующихся в Германии, выполняли задачи электронной разведки (ELINT) по обнаружению частот, излучаемых российскими системами ПВО и истребителями.

ПВО РФ активно противодействует F-35

По данным Air Force Times, они успешно отслеживали большинство российских систем ПВО на Украине и в Калининграде. Но не всегда. F-35 не смогли идентифицировать, например, систему ПВО С-300.

"Мы наблюдали систему SA-20 (обозначение НАТО для С-300). Я знал, что это была система SA-20, и в отчётах разведки также указывалось, что SA-20 действовала в этом районе. Однако мой самолёт не смог её идентифицировать, возможно, потому, что система ПВО работала в "режиме боевого резерва", с которым мы раньше не сталкивались", — заявил офицер ВВС США.

Несмотря на разрекламированные возможности радиоэлектронной борьбы F-35, этот провал демонстрирует, что ПВО РФ принимает контрмеры, что усложняет усилия западной разведки по сбору информации.

Тем не менее чувствительные удары по кораблям ЧФ и другим стратегическим объектам в РФ осуществляются в части наведения по сути американскими военнослужащими.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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