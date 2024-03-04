Пентагон отреагировал на слова министра обороны Сингапура Нг Энга Хена: "США не используют F-35 на Украине"

Пентагон опроверг информацию о присутствии истребителей F-35 на Украине

0:41 Your browser does not support the audio element. Политика

Представитель Пентагона заявил, что США не привлекали истребители F-35 в операциях на Украине.

Фото: wikipedia

"США не используют F-35 на Украине", — сообщил представитель американского военного ведомства.

Ранее появилась информация от министра обороны Сингапура Нг Энг Хен, который утверждал, что американские F-35 задействованы в поиске позиций зенитно-ракетных комплексов российских войск на Украине.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года после обращения глав ДНР и ЛНР к России с просьбой о помощи в контексте агрессии со стороны Киева.