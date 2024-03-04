Представитель Пентагона заявил, что США не привлекали истребители F-35 в операциях на Украине.
"США не используют F-35 на Украине", — сообщил представитель американского военного ведомства.
Ранее появилась информация от министра обороны Сингапура Нг Энг Хен, который утверждал, что американские F-35 задействованы в поиске позиций зенитно-ракетных комплексов российских войск на Украине.
Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года после обращения глав ДНР и ЛНР к России с просьбой о помощи в контексте агрессии со стороны Киева.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.