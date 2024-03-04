Зампред Совбеза РФ Медведев разошёлся с президентом Путиным по вопросу "русского города" Киева

Дмитрий Медведев показал карту границ новой России, сделав территориальные уступки Румынии и Польше

Дмитрий Медведев представил карту границ РФ после распада Украины, которая "является Россией". Неожиданными выглядят территориальные уступки Польше и Румынии.

Фото: Telegram-канал "ЗеРада"

Украина — это Россия

Официальное лицо РФ — зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев — представил новые границы РФ исходя из того, что "Украина — это Россия".

"Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия", — заявил зампред Совбеза РФ на Всемирном молодёжном фестивале (ВМФ) в Сочи.

Медведев уточнил, что "территории по обоим берегам Днепра — неотъемлемая часть российских исторических стратегических границ". Поэтому ничего Россия не аннексирует, а лишь восстанавливает свои исторические границы.

Медведев назвал "невозможными" мирные переговоры с текущим руководством Украины, а с новыми властями переговоры будут возможны только "в случае признания реалий", признания за РФ статус-кво по воссоединённым территориям.

Сигнал постсоветским странам — ведите себя прилично

Медведев подчеркнул, что территориальных споров со странами ближнего зарубежья у РФ нет. То есть речь идёт только об Украине, которая стала угрозой существования РФ, и поэтому её не станет. Это намёк остальным странам СНГ — ведите себя прилично, и всё будет хорошо.

"Нынешняя неонацистская Украина — таран и очередная негодная попытка воплотить в жизнь многовековые мечты Запада", — сказал Медведев.

По его словам, главный интерес РФ — это не приобретение новых земель, а компетентная, прогнозируемая, суверенная власть в соседних странах, которая действует во благо процветания своих граждан и международного сообщества.

Вероятно, в этом уверенности в Москве нет и не будет, поэтому РФ сама обеспечит этот статус-кво.

Новая карта границ РФ. Почему уступки Румынии и Польше?

Интересно смотрится карта за спиной зампредседателя Совбеза РФ. Согласно ей, вся территория бывшей Украины отходит к РФ, но Винницкая область — в состав Румынии, а Житомирская — Польши. Сама Украина остаётся в границах Киевской области. Но, как сказал президент РФ Владимир Путин, "Киев — это русский город", а Житомир, заметим, — это его пригород.

Почему Медведев делает такое щедрое предложение полякам и румынам? По мнению украинского Telegram-канала "ЗеРада", это бонус за вхождение этих стран в переговоры на текущем этапе. Россия, по мнению автора канала, намекает, что Киев допустил ошибку, когда решил выйти из "Стамбула", начать контрнаступление — поднял ставки. И поэтому "должен заплатить за ошибку дополнительным отчуждением территорий".

По мнению "ЗеРады", Румыния и Польша близки к Британии. Поэтому это предложение можно расценивать как предложение британцам. Добавим, что эти две страны являются главными в логистике военных поставок на Украину.

Зампредседателя Совбеза РФ считает, что если Запад признаёт РФ, то признаёт и все регионы, в неё входящие по Конституции. Поэтому Москве не важны словесные пассажи на Западе о непризнании включения в состав РФ воссоединяемых земель.

Медведев уверен, что РФ доведёт СВО на Украине "до логического конца".

Всемирный фестиваль молодёжи проходит в Сочи с 1 по 7 марта. Участие в нём принимают около 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтёрства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни. Это послание Медведева — сигнал новому поколению мировых политиков.

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