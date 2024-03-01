Германия детально прорабатывает применение "Таурусов" против ВС РФ: ждут только приказа

В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами"

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Офицеры бундесвера давно планируют удары по Крымскому мосту ракетами Taurus. Они ждут только приказа от политиков.

Фото: Jwnabd, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=167030

Немецкие офицеры активно готовят "Таурусы" к отправке на Украину

Совещание онлайн офицеров бундесвера (один из собеседников находился в Сингапуре) состоялось 19 февраля, и запись передана в RT "товарищами в погонах".

Как ясно из стенограммы, немцам поставлена задача задействовать дальнобойные ракеты Taurus ("Таурус") на Украине таким образом, чтобы русские не предъявили претензии к Германии, то есть как будто участвуют частные фирмы и наёмники.

Тему обсуждали

начальник отдела операций и учений командования ВВС Герман Грефе ,

, инспектор ВВС Герхартц

и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.

Офицеры, общаясь, недоумевают, почему канцлер Олаф Шольц отказывается поставлять ВСУ "Таурусы”, якобы они "не работают". Офицеры уверены в обратном и готовы к работе.

Обсуждаются главные проблемы…

Долгие сроки (до восьми месяцев) на подготовительные техработы (только для производства креплений для ракет под самолёты потребуется шесть месяцев) по наладке и переоборудованию ракет. Проблема финансирования промышленности, которая будет дорабатывать "Таурусы". Из бюджета деньги так просто не возьмёшь. Организация связи напрямую между заводом-поставщиком MBDA Deutschland и Украиной — таким образом власти избегут упрёков в прямом участии. Обучение украинцев. Собственный персонал готовится около года, можно сократить это время до десяти недель. Немецкий язык украинцы не знают, но есть надежда "на людей в гражданской одежде, которые говорят с американским акцентом". На чём перевозить ракеты. Предлагаются бронированные машины Ridgback. Организация противовоздушной обороны с опознаванием "свой-чужой". Техническую поддержку теоретически можно оказывать из Бюхеля (американо-немецкая военная база. — Ред.) при условии создания защищенной связи с Украиной. А лучше — через город-посредник, например, Шробенхаузен. В самом худшем случае "мы вообще можем курсировать на автомобиле, что позволит сократить время на реагирование".

Ударить более чем 20 "Таурусами" по Крымскому мосту

Собеседники подробно обсуждают вопросы уничтожения Крымского моста — это ведь нужно Киеву. Приходят к выводу, что для его разрушения понадобится "не 10 и даже не 20 ракет". Общее же предполагаемое количество передаваемых ракет — около 100, проблему проигрыша в войне они не решат, нужны поставки, в разы большие.

"Чем дольше политики будут принимать решение, тем дольше мы потом будем это всё реализовывать. Или можно обратиться к британцам, могут ли они нам оказать поддержку на начальном этапе, взять на себя вопросы планирования", — говорит один из офицеров.

Кто из политиков отдаст нужный приказ?

Эта утечка подтверждает информацию Шольца о том, что британские кадровые военные находятся на Украине, руководя и планируя каждый из запусков поставленных дальнобойных ракет "Шторм", и немцы хотят на них положится в развитии своей сети. Также там находятся и американцы "в гражданской форме".

Военные обсуждают проблемы за спиной своего политического руководства. Возможно, некая фракция внутри бундесвера готовит заговор и вместо Шольца команду отдаст другой политик. Во всяком случае тон разговора говорит о том, что бундесвер рад повторить свои "подвиги" 1945 года — начать войну против русских.

Радует однако, что "товарищи в погонах" имеют агентуру в немецком военном ведомстве.

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