Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова
Германия детально прорабатывает применение "Таурусов" против ВС РФ: ждут только приказа

В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами"

4:03
Мир » Европа » Евросоюз

Офицеры бундесвера давно планируют удары по Крымскому мосту ракетами Taurus. Они ждут только приказа от политиков.

В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами"
Фото: Jwnabd, commons.wikimedia. org/w/index.php?curid=167030

Немецкие офицеры активно готовят "Таурусы" к отправке на Украину

Совещание онлайн офицеров бундесвера (один из собеседников находился в Сингапуре) состоялось 19 февраля, и запись передана в RT "товарищами в погонах".

Как ясно из стенограммы, немцам поставлена задача задействовать дальнобойные ракеты Taurus ("Таурус") на Украине таким образом, чтобы русские не предъявили претензии к Германии, то есть как будто участвуют частные фирмы и наёмники.

Тему обсуждали

  • начальник отдела операций и учений командования ВВС Герман Грефе,
  • инспектор ВВС Герхартц
  • и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте.

Офицеры, общаясь, недоумевают, почему канцлер Олаф Шольц отказывается поставлять ВСУ "Таурусы”, якобы они "не работают". Офицеры уверены в обратном и готовы к работе.

Обсуждаются главные проблемы…

  1. Долгие сроки (до восьми месяцев) на подготовительные техработы (только для производства креплений для ракет под самолёты потребуется шесть месяцев) по наладке и переоборудованию ракет.
  2. Проблема финансирования промышленности, которая будет дорабатывать "Таурусы". Из бюджета деньги так просто не возьмёшь.
  3. Организация связи напрямую между заводом-поставщиком MBDA Deutschland и Украиной — таким образом власти избегут упрёков в прямом участии.
  4. Обучение украинцев. Собственный персонал готовится около года, можно сократить это время до десяти недель. Немецкий язык украинцы не знают, но есть надежда "на людей в гражданской одежде, которые говорят с американским акцентом".
  5. На чём перевозить ракеты. Предлагаются бронированные машины Ridgback.
  6. Организация противовоздушной обороны с опознаванием "свой-чужой".
  7. Техническую поддержку теоретически можно оказывать из Бюхеля (американо-немецкая военная база. — Ред.) при условии создания защищенной связи с Украиной. А лучше — через город-посредник, например, Шробенхаузен. В самом худшем случае "мы вообще можем курсировать на автомобиле, что позволит сократить время на реагирование".

Ударить более чем 20 "Таурусами" по Крымскому мосту

Собеседники подробно обсуждают вопросы уничтожения Крымского моста — это ведь нужно Киеву. Приходят к выводу, что для его разрушения понадобится "не 10 и даже не 20 ракет". Общее же предполагаемое количество передаваемых ракет — около 100, проблему проигрыша в войне они не решат, нужны поставки, в разы большие.

"Чем дольше политики будут принимать решение, тем дольше мы потом будем это всё реализовывать. Или можно обратиться к британцам, могут ли они нам оказать поддержку на начальном этапе, взять на себя вопросы планирования", — говорит один из офицеров.

Кто из политиков отдаст нужный приказ?

Эта утечка подтверждает информацию Шольца о том, что британские кадровые военные находятся на Украине, руководя и планируя каждый из запусков поставленных дальнобойных ракет "Шторм", и немцы хотят на них положится в развитии своей сети. Также там находятся и американцы "в гражданской форме".

Военные обсуждают проблемы за спиной своего политического руководства. Возможно, некая фракция внутри бундесвера готовит заговор и вместо Шольца команду отдаст другой политик. Во всяком случае тон разговора говорит о том, что бундесвер рад повторить свои "подвиги" 1945 года — начать войну против русских.

Радует однако, что "товарищи в погонах" имеют агентуру в немецком военном ведомстве.

Читайте по теме:

Военный эксперт предложил удар "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus для ВСУ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскрыл тайну: Европейские военные наводят ракеты Storm Shadow на российские цели

Что российская армия может противопоставить немецким ракетам TAURUS

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы всу германия олаф шольц
Новости Все >
FP: предложение Макрона о войсках не поможет Украине
В Новом Театре завершился просветительский проект "Стена и слово. Русский монастырь на границе с небом"
ВС РФ уничтожили спрятанный опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Котировки "Яндекса" поднялись на торгах на 4,8% в отсутствие корпоративных новостей
Nintendo Switch 2 возможно будет использовать память SD Express от Samsung
Секрет долгого хранения свёклы раскрыт
Полковник Кошкин: украинские пилоты могут начать полеты на F-16 в этом году
Александр Зимовский: самолеты ВКС РФ бросили рекордное количество планирующих бомб за сутки
В Екатеринбурге водитель автобуса вытащил коллегу из кабины другого автобуса и избил железным прутом
Автобусные туры на курорты Чёрного моря будут организованы из четырёх городов России
Популярное
Неопытные водители не знают, почему бывалые предпочитают ездить на скорости от 60 до 80 километров в час

Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.

На какой скорости расход топлива в машине минимален: водителям на заметку
Автоэксперт Баканов рассказал, когда в России исчезнут автомобили на "механике"
Будущее автомобилей в России: конец эры машин с механической коробкой передач наступит через 3-4 года
Сводка с фронта: русские заняли Орловку, гибель боевиков 73-го морского центра ССО
Сводка с фронта: от Авдеевки мощное наступление, Часов Яр может попасть в котёл
В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами" Любовь Степушова Северокорейские ракеты KN-23 в российской армии: слухи и реальность Дмитрий Плотников "Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера Ирина Гусакова
Опытные водители всегда прихватывают весной спирт в машину: новички не догадываются, зачем
Скрытые секреты Марса: атмосфера Красной планеты утекает в космос, учёные выясняют, как быстро Марс высыхал
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Неопытные пальцатые водители не знают, что зимой лучше заправляться бензином АИ-92 вместо АИ-95
Последние материалы
Врач Оксана Михалева: шоколад может защитить от онкологических заболеваний
В бундесвере готовятся развалить Крымский мост больше чем 20 "Таурусами"
LSM: в Латвии проектируют военный полигон для НАТО
МИД Ливана заявил, что хочет окончательного решения пограничных проблем с Израилем
Россиян предупредили о новых проблемах во время путешествий в Европу
Солдат ВС РФ с позывным "Коловрат" заявил, что первый танк Abrams на СВО уничтожили двумя ударами
AJL: проходящие звезды могли изменить орбиту и климат Земли
Экономист Беляев рассказал, что отвязка от мировых цен поможет стабилировать цены в России
В США объяснили решение Сингапура купить первые истребители F-35A
Буданов* обещал удары по Крымскому мосту вскоре после переговоров немецких офицеров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников