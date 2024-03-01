Германия детально прорабатывает применение "Таурусов" против ВС РФ: ждут только приказа

Офицеры бундесвера давно планируют удары по Крымскому мосту ракетами Taurus. Они ждут только приказа от политиков.
Совещание онлайн офицеров бундесвера (один из собеседников находился в Сингапуре) состоялось 19 февраля, и запись передана в RT "товарищами в погонах".
Как ясно из стенограммы, немцам поставлена задача задействовать дальнобойные ракеты Taurus ("Таурус") на Украине таким образом, чтобы русские не предъявили претензии к Германии, то есть как будто участвуют частные фирмы и наёмники.
Тему обсуждали
Офицеры, общаясь, недоумевают, почему канцлер Олаф Шольц отказывается поставлять ВСУ "Таурусы”, якобы они "не работают". Офицеры уверены в обратном и готовы к работе.
Обсуждаются главные проблемы…
Собеседники подробно обсуждают вопросы уничтожения Крымского моста — это ведь нужно Киеву. Приходят к выводу, что для его разрушения понадобится "не 10 и даже не 20 ракет". Общее же предполагаемое количество передаваемых ракет — около 100, проблему проигрыша в войне они не решат, нужны поставки, в разы большие.
"Чем дольше политики будут принимать решение, тем дольше мы потом будем это всё реализовывать. Или можно обратиться к британцам, могут ли они нам оказать поддержку на начальном этапе, взять на себя вопросы планирования", — говорит один из офицеров.
Эта утечка подтверждает информацию Шольца о том, что британские кадровые военные находятся на Украине, руководя и планируя каждый из запусков поставленных дальнобойных ракет "Шторм", и немцы хотят на них положится в развитии своей сети. Также там находятся и американцы "в гражданской форме".
Военные обсуждают проблемы за спиной своего политического руководства. Возможно, некая фракция внутри бундесвера готовит заговор и вместо Шольца команду отдаст другой политик. Во всяком случае тон разговора говорит о том, что бундесвер рад повторить свои "подвиги" 1945 года — начать войну против русских.
Радует однако, что "товарищи в погонах" имеют агентуру в немецком военном ведомстве.
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