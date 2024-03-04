Дмитрий Медведев заявил о необходимости исчезновения концепции "Украина — не Россия"

Зампред Совбеза РФ Медведев: Украина — это Россия

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Концепция "Украина — не Россия", автором которой стал бывший президент УССР Леонид Кучма, должна навсегда исчезнуть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он подчеркнул, что населённые пункты по обоим берегам Днепра являются частью исторических границ России. Политик добавил, что наша страна не нуждается в чужих территориях, но свои земли она никому не отдаст. Дмитрий Анатольевич уверен, что вскоре канут в небытие и попытки игнорировать мнение россиян. А оно признаёт украинцев частью общерусской цивилизации.

Он отметил, что противнику придётся осознать ту фундаментальную реальность, что любые усилия, направленные на изменение этих границ вопреки интересам Российской Федерации, обречены на провал. Политик напомнил, что на боевые действия Россию спровоцировал бандеровский режим и коллективный Запад. Он считает, что всё пошло бы по другому сценарию, если бы Незалежная не угодила в глупейшую ловушку Вашингтона для борьбы с Москвой. Тогда СВО не понадобилась бы.