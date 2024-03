Дмитрий Медведев заявил о необходимости исчезновения концепции "Украина — не Россия"

Концепция "Украина — не Россия", автором которой стал бывший президент УССР Леонид Кучма, должна навсегда исчезнуть, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости.

Фото: government.ru by Dmitry Astakhov, Government of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0