Грозить нельзя грезить: нужно ли НАТО входить на Украину под ядерный огонь РФ. Эксперты оценили дерзкое заявление Макрона

План Макрона с вводом НАТО на Украину назвали срежиссированным для разблокировки помощи США

5:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Французский президент Эммануэль Макрон изумил весь мир предложением отправить на Украину "ограниченный контингент". Европейские страны хором отказались от такого сомнительного счастья, об отсутствии "на данный момент" таких планов заявили и руководители НАТО.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under Public domain

Есть вариант, что вся акция является срежиссированной, пишут в Telegram-канале "Чисто для фиксации". Например, она хорошо работает для прикрытия реального процесса по сколачиванию Великобританией "ограниченного контингента" — пока все будут смотреть на Макрона, у которого "консенсус пока не достигнут".

Это действительно вероятно — на данный момент Британия действует на Украине куда агрессивнее, чем США — на счету "гадящей англичанки" и помощь в терактах, взрыве на Крымском мосту, и наглое (даже после пуска ракеты по разведчику RC-135 и утопления "Жнеца") патрулирование прямо у Крыма и Сочи, и заявления премьеров, и приказ "не подписывать мирные соглашения, а воевать".

Великобритания, впрочем, на официальном уровне одной из первых опровергла возможность отправки своих войск.

Западу также интересен и уровень реакции Кремля на возможный ввод войск НАТО на Украину — Макрона могли "попросить выступить", чтобы посмотреть как будет отвечать Россия.

Также прогнозируемая реакция Европы может быть использована ВПК США и командой Байдена для окончательной разблокировки помощи Украине на 60 млрд долларов (которые уйдут в тот же ВПК США).

Дескать, "Вы же не хотите, чтобы Путин считал вас лузерами? А Европа струсила, так что…".

После такого фиаско Франция решила выкрутиться и заявила, что присутствие западных военных на Украине планируется "без участия в конфликте".

Как заявил глава МИД страны Стефан Сежурне, поддержка ВСУ будет отвечать конкретным запросам, в частности, речь идёт о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте — на территории Украины.

В этом есть определённая логика — и если производимое оружие (прямо с заводами) может уничтожить Россия, то под "защиту от киберугроз" можно получить несколько миллионов евро. А уж на разминирование (сейчас Украина — самая заминированная страна в мире) — несколько сотен миллионов и даже миллиардов евро.

Если кто-то сомневается — достаточно посмотреть, сколько сотен миллиардов долларов уже освоено компаниями, осуществляющими разминирование в Ираке, Афганистане, Косово, и т. д.

Сама же Европа начала массово открещиваться от возможной отправки солдат. Сразу за Великобританией, отвергшей план Макрона по отправке войск из ЕС на Украину, от идеи отмахнулись:

Испания,

Италия,

Греция,

Финляндия,

Польша

и т. д…

В общем, схемы нагляднее продемонстрировать опасения ЕС и придумать было невозможно. Прямого конфликта с РФ не хочет никто, и Украину защищать своими солдатами Европа не готова.

Это нежелание отражает и международная пресса.

По мнению CNN, "план Макрона" мог привести "к крупнейшему наземному конфликту, который Европа видела со времен Второй Мировой войны"; "Ремарки Макрона были отходом от той сдержанности, которую демонстрировали западные союзники. Он попытался заполнить вакуум лидерства, однако его попытка показать России силу сыграла против него", — констатирует Wall Street Journal; Bloomberg осторожно сообщает, что комментарии Макрона способствовали возникновению стратегической двусмысленности, а сам такой шаг "напрямую втянул бы НАТО в борьбу с Россией"; New York Times уверенно заявляет, что "отрицательное отношение европейских лидеров к идее Макрона привело к замешательству по поводу единства альянса и спровоцировало вопрос, стоит ли рассматривать его слова как пустую угрозу"; О своей печали "поёт" USA Today — пугая, что "успехи России на Украине подтолкнут Москву к угрозе прифронтовым восточноевропейским государствам" и страдая, что "миллиарды необходимой американской помощи Киеву остаются заблокированными в конгрессе США".

Вооружённые силы НАТО, если появятся на Украине, будут законными целями для ВС РФ — официально предупредил зампред Совета Безопасности Константин Косачёв.

Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля — "если западные страны отправят войска на Украину, конфликт между Россией и НАТО будет неизбежным".

Это и будет прямое столкновение только не с НАТО, а со странами, отправившими своих военных. Прямым столкновением с НАТО будет неминуемый ответ армией РФ по этим странам и инициация распиаренного пункта 5 устава альянса.

Россия была готова к такому развитию ситуации ещё в 2022 году — когда Владимир Путин, начиная СВО на Украине, предупредил Запад - "все приказы уже отданы".

Совбез РФ же чётко пояснил — из-за разницы даже в количестве войск между армиями России и НАТО, Москва гарантировано ударит ядерным оружием в качестве асимметричного ответа.