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Олег Володин
Грозить нельзя грезить: нужно ли НАТО входить на Украину под ядерный огонь РФ. Эксперты оценили дерзкое заявление Макрона

План Макрона с вводом НАТО на Украину назвали срежиссированным для разблокировки помощи США

5:01
Мир

Французский президент Эммануэль Макрон изумил весь мир предложением отправить на Украину "ограниченный контингент". Европейские страны хором отказались от такого сомнительного счастья, об отсутствии "на данный момент" таких планов заявили и руководители НАТО.

План Макрона с вводом НАТО на Украину назвали срежиссированным для разблокировки помощи США
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under Public domain

Есть вариант, что вся акция является срежиссированной, пишут в Telegram-канале "Чисто для фиксации". Например, она хорошо работает для прикрытия реального процесса по сколачиванию Великобританией "ограниченного контингента" — пока все будут смотреть на Макрона, у которого "консенсус пока не достигнут".

Это действительно вероятно — на данный момент Британия действует на Украине куда агрессивнее, чем США — на счету "гадящей англичанки" и помощь в терактах, взрыве на Крымском мосту, и наглое (даже после пуска ракеты по разведчику RC-135 и утопления "Жнеца") патрулирование прямо у Крыма и Сочи, и заявления премьеров, и приказ "не подписывать мирные соглашения, а воевать".

Великобритания, впрочем, на официальном уровне одной из первых опровергла возможность отправки своих войск.

Западу также интересен и уровень реакции Кремля на возможный ввод войск НАТО на Украину — Макрона могли "попросить выступить", чтобы посмотреть как будет отвечать Россия.

Также прогнозируемая реакция Европы может быть использована ВПК США и командой Байдена для окончательной разблокировки помощи Украине на 60 млрд долларов (которые уйдут в тот же ВПК США).

Дескать, "Вы же не хотите, чтобы Путин считал вас лузерами? А Европа струсила, так что…".

После такого фиаско Франция решила выкрутиться и заявила, что присутствие западных военных на Украине планируется "без участия в конфликте".

Как заявил глава МИД страны Стефан Сежурне, поддержка ВСУ будет отвечать конкретным запросам, в частности, речь идёт о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на месте — на территории Украины.

В этом есть определённая логика — и если производимое оружие (прямо с заводами) может уничтожить Россия, то под "защиту от киберугроз" можно получить несколько миллионов евро. А уж на разминирование (сейчас Украина — самая заминированная страна в мире) — несколько сотен миллионов и даже миллиардов евро.

Если кто-то сомневается — достаточно посмотреть, сколько сотен миллиардов долларов уже освоено компаниями, осуществляющими разминирование в Ираке, Афганистане, Косово, и т. д.

Сама же Европа начала массово открещиваться от возможной отправки солдат. Сразу за Великобританией, отвергшей план Макрона по отправке войск из ЕС на Украину, от идеи отмахнулись:

  • Испания,
  • Италия,
  • Греция,
  • Финляндия,
  • Польша
  • и т. д…

В общем, схемы нагляднее продемонстрировать опасения ЕС и придумать было невозможно. Прямого конфликта с РФ не хочет никто, и Украину защищать своими солдатами Европа не готова.

Это нежелание отражает и международная пресса.

  1. По мнению CNN, "план Макрона" мог привести "к крупнейшему наземному конфликту, который Европа видела со времен Второй Мировой войны";
  2. "Ремарки Макрона были отходом от той сдержанности, которую демонстрировали западные союзники. Он попытался заполнить вакуум лидерства, однако его попытка показать России силу сыграла против него", — констатирует Wall Street Journal;
  3. Bloomberg осторожно сообщает, что комментарии Макрона способствовали возникновению стратегической двусмысленности, а сам такой шаг "напрямую втянул бы НАТО в борьбу с Россией";
  4. New York Times уверенно заявляет, что "отрицательное отношение европейских лидеров к идее Макрона привело к замешательству по поводу единства альянса и спровоцировало вопрос, стоит ли рассматривать его слова как пустую угрозу";
  5. О своей печали "поёт" USA Today — пугая, что "успехи России на Украине подтолкнут Москву к угрозе прифронтовым восточноевропейским государствам" и страдая, что "миллиарды необходимой американской помощи Киеву остаются заблокированными в конгрессе США".

Вооружённые силы НАТО, если появятся на Украине, будут законными целями для ВС РФ — официально предупредил зампред Совета Безопасности Константин Косачёв.

Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля — "если западные страны отправят войска на Украину, конфликт между Россией и НАТО будет неизбежным".

Это и будет прямое столкновение только не с НАТО, а со странами, отправившими своих военных. Прямым столкновением с НАТО будет неминуемый ответ армией РФ по этим странам и инициация распиаренного пункта 5 устава альянса.

Россия была готова к такому развитию ситуации ещё в 2022 году — когда Владимир Путин, начиная СВО на Украине, предупредил Запад - "все приказы уже отданы".

Совбез РФ же чётко пояснил — из-за разницы даже в количестве войск между армиями России и НАТО, Москва гарантировано ударит ядерным оружием в качестве асимметричного ответа.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато дмитрий песков владимир путин эммануэль макрон константин косачев
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