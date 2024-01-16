Произойдёт ли "нормализация" между Сербией и Косовом в 2024 году

Сербия и Косово: будет ли найден путь к примирению

12:44 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Сербия и самопровозглашенное Косово уже не первое десятилетие пытаются найти решение для приведения отношений между собой в цивилизованные рамки. В этом им активно содействуют США и ЕС. Своё видение проблемы есть и у России. Тем не менее, вопрос о пресловутой "нормализации" всё больше превращается в неразрешимую головоломку, что-то вроде философско-геометрической задачки о поисках "квадратуры круга".

Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2"

Как утверждают психологи, нормализацию определить гораздо труднее, чем патологию. В случае отношений между сербами и албанцами применительно к Косово этот тезис особенно верен и скорее тяготеет к патологии. Хроническая болезнь в сербско-албанских отношениях продолжается уже долгое время и достигла крайних пределов, превратившись в "норму". Сербофобия стала для Приштины практически национальной идеей и идеологией, которую исповедуют все албанские партии, правящие и оппозиционные, а также большая часть неправительственных организаций. Все предыдущие внешние воздействия со стороны Запада только усугубляли неблагополучную ситуацию.

С чего начать, когда речь заходит о шансах на нормализацию отношений в Косово и вокруг него? Лучше всего с того факта, что диаметрально противоположные позиции Белграда и Приштины принципиально расходятся по важнейшему вопросу – что такое Косово? Является ли Косово и Метохия (именно такое историческое название этой провинции используется Белградом) неотъемлемой частью Сербии, как указано в её конституции и действующих документах ООН, Резолюции Совета безопасности 1244, в частности, что поддерживается более чем 100 странами мира во главе с Россией, Китаем, Индией? Либо Косово является независимым государством в соответствии с односторонним решением албанских политических представителей в 2008 году, принятым под руководством группы западных стран - США, Германии и Великобритании - тех самых стран, которые до этого сбросили тонны бомб на Сербию под видом "защиты" албанцев от мифического "геноцида" со стороны последнего правителя Югославии Слободана Милошевича?

Вражда с сербами и агрессивность к Белграду

Как подчеркивается в материалах портала Kosovo Online, помимо расхождения фундаментальных позиций двух сторон, осложняющим факторами является межэтническая вражда (в основном со стороны албанцев), постоянно разжигаемая властями Косово, последовательно дискриминирующими сербов. Ключевым моментом остаётся и перманентная агрессивность Приштины по отношению к Белграду, а также попытки косовских властей осложнить любые контакты с Сербией, например, отказ от спонсируемого ЕС диалога без предварительного признания независимости, блокада сербской продукции в КиМ, осквернение православных святынь, которых в крае имеется в избытке, правовой беспредел, чинимый силовыми структурами Косово в сербских анклавах. Все эти действия препятствуют любой возможности создания общей основы для нормализации. В таких обстоятельствах очень трудно ожидать, что новый план, который Европейский союз в последние месяцы стремится навязать Белграду и Приштине после 10 лет безрезультатных переговоров, сможет привести к значительному прогрессу в направлении нормализации в 2024 году.

Итак, чего можно ожидать по этому вопросу в наступившем году?

Совет ЕС обратился к Европейской комиссии и Верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой срочно предложить Совету к концу января 2024 года поправки к субстантивному наполнению главы 35 на переговорах с Сербией о вступлении в ЕС. В Белграде этого ждали и морально уже готовы, хотя осознают несправедливость и предвзятость такой меры. Новые трактовки, в частности, будут включать обязательства, вытекающие из устных пониманий о путях нормализации отношений между Косово и Сербией и проекта Приложения о реализации ожидаемых мер, разработанные при посредничестве Брюсселя в марте 2023 года в Охриде.

С другой стороны, правительство Сербии не раз заявляло, что готово искать компромисс, который предполагает принятие трудных решений в направлении нормализации, но Белград недвусмысленно отвергает возможность фактического и юридического признания Косово, а также эвентуальное принятие края в члены ООН. Это для Сербии "красные линии".

Саботаж Курти

Со своей стороны, "премьер" Косово Альбин Курти использует любую возможность, чтобы отвергнуть либо саботировать те понимания и обязательства, которые у Приштины имеются ещё с 2013 года в отношении формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ), а также возвращения местного самоуправления в руки сербов в северных муниципалитетах - Звечане, Северной Митровице, Зубин Потоке и Лепосавиче.

Когда дело доходит до практических шагов по нормализации отношений с сербами, Курти своими заявлениями и поступками демонстрирует, что заинтересован только в признании Косово со стороны Белграда. Он высокомерно подчёркивает, что "в первую очередь, именно Сербия нуждается в нормализации", потому что, по его словам, "Косово совершенно нормальное государство".

При этом посол США в Приштине Джеффри Ховенье, транслируя здесь подходы Вашингтона, ожидает "прогресса в реализации соглашений между Приштиной и Белградом в 2024 году и того, что процесс нормализации отношений завершится взаимным признанием".

"Мы надеемся увидеть реальный прогресс в 2024 году, в том числе Сербию, предпринимающую значительные шаги для выполнения всех своих обязательств по соглашению (в Охриде), и Косово, также выполняющее все свои обязательства, включая прогресс в отношении формирования Сообщества муниципалитетов с сербским большинством", - сказал Ховенье.

Как мантру американцы повторяют: создание ССМ - "юридическое обязательство Приштины".

Сыграют роль американские выборы

Бывший глава Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Небойша Чович напоминает о важности президентских выборов в США, которые состоятся в 2024 году, предстоящего весной голосования по выборам в Европарламент и в ряде европейских стран, в том числе в некоторых государствах региона.

"Это почти наверняка приведет к формированию совершенно новых правительств и новым приоритетам в их национальной и внешней политике", - говорит он.

Результаты выборов, состоявшихся в некоторых европейских странах в 2023 году, показали ожидаемое усиление правых сил, которые, помимо прочего, выступают против дальнейшего расширения ЕС и проявляют определённую степень скептицизма в отношении поддержки Приштины и косовского проекта в целом. Несмотря на лихорадочные усилия неолиберальных сил, которые были у власти в последние годы, навязать свои решения, включая ультиматум Сербии относительно фактического признания так называемого Косово уже к концу нынешнего января, аналитики в Белграде не сомневаются, что ничего из навязываемого сейчас Сербии и отчасти Косово "не будет высечено на камне и наверняка будет подлежать пересмотру и изменениям".

Сербские политологи убеждены, что любая связь между дальнейшим прогрессом в деле интеграции Сербии в ЕС и фактическим признанием Косово для руководства государства и президента Александра Вучича совершенно неприемлема, независимо от того, повлияет ли это на текущие решения ЕС".

Как подчёркивается на портале Kosovo Online, в 2024 году Курти "продолжит имитировать конструктивность и выдвигать некие новые и бессмысленные предложения по нормализации, включая идею о том, что он лично подготовит проект устава ССМ".

В Белграде в этой связи отмечают, что спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак в ходе общения с Альбином Курти безответственно дал понять ему - устав Сообщества сербских муниципалитетов "является внутренним делом Косово", и, дескать, не Белграду решать одобрять или не одобрять его. Такие манёвры Лайчака явно выходят за пределы его мандата и продиктованы, видимо, отчаянным желанием сдвинуть процесс с мёртвой точки.

Бывший министр иностранных дел Союзной Республики Югославия Живадин Йованович оценивает ситуацию так: то, что делалось и делается в Брюсселе (между Белградом и Приштиной), "не было и не будет переговорами, а лишь замаскированным, обманчивым участием в механизме сокрушения Сербии и сербов как старого, высокоцивилизованного и храброго европейского государства и нации".

Практически таких же подходов придерживаются и в Москве. Глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2020 году с сожалением говорил, что ЕС, долгие годы выступавший посредником между Сербией и Косово, " не может добиться от Приштины выполнения договоренностей ... по вопросу создания Сообщества сербских муниципалитетов в Косово". Осенью 2023 года с трибуны ГА ООН Сергей Лавров фактически предупредил Белград о том, что Запад в итоге обманет Сербию, как это произошло по отношению к России с минскими соглашениями по Украине:

"Евросоюз не хочет заставить своих косовских протеже выполнить договоренности от 2013 года о создании ССМ".

ЕС идёт по пути обмана

И в Москве, и теперь уже в Белграде убеждены, что цель проекта самых красноречивых наставников косовского квазигосударства заключается в полном крахе сербских структур и самоуправления на севере КиМ. В этой связи нет никаких сомнений в том, что Альбин Курти, с благословения Запада, продолжит узурпацию сербской собственности на севере, строительство новых военизированных объектов на фоне отсутствия должной реакции со стороны KFOR, EULEX и государств так называемой Квинты. Делать это будет Приштина под предлогом установления "верховенства закона" и "предотвращения террористических инцидентов", типа того, что произошёл в сентябре 2023 года возле православного монастыря в местечке Баньска.

Что касается сербской стороны, то, по мнению местных аналитиков, "занижая планку наших требований до последней "красной черты", мы постоянно находимся в обороне и даём преимущество другой стороне".

Вместо этого, Белград должен настаивать на выполнении законных требований к Приштине: срочное создание ССМ, отставка нелегитимных мэров-албанцев в сербских анклавах, немедленный вывод всех военизированных косовских формирований, возвращение конфискованной и узурпированной собственности и компенсация ущерба владельцам, освобождение всех задержанных сербов, строгое соблюдение этнического состава судебных коллегий по делам, касающимся сербов, прекращение всех мероприятий по формированию "армии Косово", немедленное возвращение имущества (земель) монастыря Високи Дечани, создание реестра преступлений на этнической почве против сербов и других неалбанцев, а также их имущества, культурного и религиозного наследия, введение категории преступлений на почве расовой ненависти в соответствующую правовую базу, строгое соблюдение всех предыдущих обязательных соглашений и других международно-правовых документов, имеющих отношение к Косово.

Только когда эти условия будут выполнены, Сербия может приступить к выполнению своих обязательств, "но не раньше, как это делается в настоящее время", - подчеркивает Небойша Чович.

Сербии не следует даже думать о сворачивании кампании по прекращению признания и активного препятствования вступлению Косово в международные организации, чего, в частности, добивалась от Белграда администрация Дональда Трампа.

Несомненно, что в 2024 году все истории о выполнении Приштиной обязательств останутся на бумаге, а Белграду срочно необходимо создать сценарии для активных действий в этом отношении, "не делая никаких дальнейших уступок Приштине и её наставникам", - считают большинство экспертов в Сербии.

Столь желанная и долгожданная нормализация пока остаётся лишь набором дежурных заявлений западных чиновников. Однако, даже в этих условиях на Белград давят со всех сторон (ЕС, США), оставляя стране фактически безальтернативную перспективу: либо признание Косово и принятие в ЕС со всем набором щедрых посулов, либо изоляция и сужение до предела возможностей дальнейшего развития.