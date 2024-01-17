Грозят ли Сербии международные разборки из-за выборов

Оппозиция Сербии призывает Запад повлиять на выборы в стране

8:12 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Оппозиция в Сербии после неудавшихся попыток сходу снести власть президента Александра Вучича в результате серии протестов с применением насилия теперь мечтает, что за Белград всерьёз возьмутся в ЕС и США. Тем более, что некоторые сигналы с выражением тревоги и желанием разобраться в ситуации с якобы выявленными ОБСЕ нарушениями на выборах 17 декабря уже поступают из Европарламента (ЕП), Совета Европы, а также отдельных стран, например, Германии.

Фото: s-z-n.ru

Непримиримая оппозиция ждёт и надеется, что президента Вучича и его правительство "показательно накажут". Но случится ли это? Пока явных указаний насчёт подобных перспектив, кроме въедливых деклараций отдельных депутатов ЕП и партийных групп, не наблюдается.

Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Джеймс О'Брайан заявил, что замечания, касающиеся нарушений избирательных норм в Сербии, "должны быть разрешены юридическим путем и что сербские власти должны применять рекомендации ОБСЕ для продвижения избирательного процесса".

О'Брайан также отметил, что "сербская оппозиция имеет право на мирный протест", но США хотят, чтобы конкретные замечания были рассмотрены в судебных процессах.

Вместе с тем в госдепартаменте США убеждены, что существует "достаточно чёткое" правящее большинство (в лице Сербской прогрессивной партии — (СПП), которое "может обеспечить результаты, необходимые гражданам Сербии, а также сохранить региональную стабильность".

В то же время, сербские оппозиционные СМИ, в частности, портал Nova. rs, со ссылкой на некие дипломатические источники, утверждает, что высокие функционеры СПП и лично президент Александр Вучич, "оказывают давление на международные структуры", чтобы окончательный отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не содержал указаний на нарушения на выборах, зафиксированные наблюдателями 17 декабря 2023 года.

Как известно, миссия БДИПЧ отметила, что выборы в Сербии были отмечены серьезными нарушениями, злоупотреблением государственными механизмами, доминированием в СМИ президента государства Александра Вучича, негативной кампанией и распространением страха. Якобы в Белград избиратели были привезены из других стран (Босния и Герцеговина) для голосования на местных выборах, так утверждает глава миссии БДИПЧ исландец Альберт Йонсон. С такими выводами согласны и другие европейские наблюдатели, в частности, руководитель мониторинговой группы Европарламента (ЕП) Клемен Грошель и депутат ЕП Андреас Шидер.

Грошель в интервью порталу Nova. rs сказал, что выборы в Сербии в этом году отличались от предыдущих, дескать, все избирательные махинации были "неприкрытыми и явными".

С другой стороны, Шидер заявил, что такого, как в Сербии, он никогда нигде не видел:

"Я наблюдал за многими выборами, но эти (в Сербии) далеки от стандартов, к которым мы привыкли".

Также Андреас Шидер подчеркнул, что

"необходимо провести международное расследование или хотя бы повторить выборы в Белграде, но на новых условиях".

Пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андруш недавно заявила для сербского оппозиционного телеканала N1, что они сделают все возможное, чтобы завершить окончательный отчет о выборах в ближайшие недели, и что доклад будет опубликован к концу февраля.

Наблюдательную миссию официально пригласила Сербия. В мониторинге голосования приняли участие 361 наблюдатель из 45 стран ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы и Европарламента. Как ожидается, отчёт о мониторинге будет охватывать не только день выборов, но и обстоятельства всей кампании.

Вместе с тем, из Брюсселя приходит противоречивая информация о возможности проведения в ЕП слушаний по выборам в Сербии. Европарламент не будет обсуждать выборы в Сербии в ближайшие 7-10 дней, потому что парламентские группы не достигли согласия о том, чтобы этот вопрос был включён в повестку дня, так сообщает международная организация Demostat, ссылаясь на неофициальные сведения из ЕП.

По данным Demostat, дискуссиям на эту тему больше всего противостояла Европейская народная партия (EНП), у которой больше всего депутатов в EП и из чьих рядов выходит докладчик по Сербии, словак Владимир Бильчик, а также депутаты ХДС Германии, Австрийской народной партии, итальянской "Вперед, Италия" (Forza Italia).

"Вероятно, не будет никаких дебатов о выборах в Сербии, пока в феврале не будет опубликован окончательный доклад международной наблюдательной миссии, в которую входили представители Европарламента", — сказал собеседник Demostat.

Демостат одновременно напомнил, что евродепутат, глава наблюдательной группы ЕП Клемен Грошель заявил для сербских независимых СМИ, что обсуждение выборов в Сербии

"будет в повестке дня ЕП ещё до выхода заключительного доклада БДИПЧ ОБСЕ".

Он настроен весьма решительно и даже грозит Белграду, что "двери расширения ЕС для Сербии довольно быстро закроются".

С другой стороны, докладчик Европарламента по Сербии Владимир Бильчик в интервью для "Голоса Америки" заявил на днях:

"Я не предсказываю, и было бы странно это предсказывать, какое-либо международное расследование в контексте выборов (в Сербии)".

Президент Народного движения Сербии и один из лидеров коалиции "Сербия против насилия" (СПН) Мирослав Алексич убеждён, что Владимир Бильчик выступает в роли "лоббиста Александра Вучича".

"Для ЕС, видимо, очень грустно было слышать, что Бильчик не настаивает на европейских ценностях, принципах прозрачности и правах человека. Долгое время он действовал как платный депутат и лоббист Александра Вучича. Кажется, человеку заплатили за эту прекрасную поддержку режима", — сказал Алексич в интервью N1.

Такой же точки зрения придерживается и глава СПН Драган Джилас, мол, Бильчик — "это человек, который служит режиму в Сербии". Дескать, в Брюсселе об этом все знают.

Оппозиционер считает, что, независимо от предстоящих выборов в Европейский парламент,

"ЕС должна заявить о том, что произошло в Сербии, а также решить, принимают ли они власть Вучича как законную или нет".

Многие аналитики, особенно на Западе не сомневаются, что Белград вряд ли ожидают серьёзные претензии и, тем более, международное расследование по целому ряду причин. Президент Александр Вучич является единственным политиком в Сербии, который способен решить проблему Косова, а это сейчас приоритет и для ЕС, и для США. Беспомощная и разношёрстная сербская оппозиция не имеет чёткого плана по этой теме, поэтому на неё не делают ставки на Западе.

Кроме того, Белград обладает хорошим потенциалом для поддержания стабильности на Западных Балканах, даже находясь вне рамок НАТО. Этот фактор также имеет существенное значение для Вашингтона и Брюсселя. Собственно, и США, и ЕС уже дали понять, что настроены на "продолжение диалога" с правительством Сербии и президентом Вучичем, а это важнее любых укоров по шероховатостям на выборах. Мол, пусть в этом разбирается судебная система в Сербии, как это принято в демократическом мире.

Что касается возможных дискуссий на разных уровнях — Европарламент, Совет Европы, ОБСЕ, то они, скорее всего, состоятся. В Сербии уже привыкли слушать разные упрёки от депутатов ЕП, выслушают ещё раз. Тем более, что принимаемые в ЕП решения не имеют обязательной силы, а Сербия пока не член ЕС. В Белград, как ожидается, в конце января прибудет эксперт ПА Совета Европы по выборным процессам Стюарт Джексон. Возможно, приедет ещё кто-то, здесь их примут и подробно побеседуют, возможно пообещают что-то исправить. Но никаких "международных расследований" президент Александр Вучич не допустит, он это уже подтвердил.