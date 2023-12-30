США достают "методички по госпереворотам" — пора менять Зеленского

3:47 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

"Вашингтонский обком" формирует яркое "общественное" мнение в отношении того, что Вооружённые силы едва-едва держатся в противостоянии с Москвой.

Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

А значит, требуется какое-то урегулирование украинско-российского конфликта переговорами. Такой тезис взял за основу своей статьи в издании Asia Times обозреватель Стивен Брайен.

Сегодня это подаётся, как "фундаментальная" политика Соединённых Штатов, хотя на самом деле всё в точности до наоборот — как раз Вашингтон (вместе с Лондоном) заблокировал все ранние попытки заключить хоть какое-то мирное соглашение Киева с Кремлём.

Джозеф Байден и его "ОПГ" поддержали президента Владимира Зеленского по этой же причине: глава Незалежной, который в конце 2021 года был открыт для сделки с Российской Федерацией, присоединился к администрации президента США на теме национальной безопасности и даже добился принятия закона о "незаконности иметь дел с Россией во время войны".

Запахло жареным

"США и их союзники по НАТО направили на Украину огромное количество военной техники и боеприпасов, обеспечили основу украинской стратегической разведки, обучили ВСУ и отправили на места своих советников, некоторые из которых погибли. Если сообщения об ударе российских ракет "Искандер" по ​​Херсону 27 декабря верны, то четыре оператора системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot были убиты вместе с 60 другими солдатами и полицейскими, когда российские ракеты врезались в железнодорожное депо Херсона", — пишет автор статьи.

Националисты сейчас в весьма незавидном положении — армия России наступает везде. Неудачи киевской власти наблюдаются почти на всех направлениях. Российские подразделения выдавили бандеровцев из Марьинки — стратегического населённого пункта Донбасса, и зачищают посёлки вокруг:

Авдеевки,

Артёмовска,

Вербового,

Работино и т. д.

Главком украинской армии Валерий Залужный уже расписался в том, что Авдеевка падёт в течении пары-тройки месяцев. Однако фактически ВСУ придётся или уйти раньше, или стать самоубийцами, пытаясь устоять перед смертоносными штурмами ВС РФ.

Из-за гигантских потерь Киев испытывает острый дефицит солдат. А грядущая принудительная вербовка подорвёт положение киевской власти. Но даже с учётом её нужны месяцы, чтобы обучить непригодных к войне (пригодные уже все погибли) новобранцев и вывезти их в окопы. К тому времени русская армия обязательно пополнит Россию новыми территориями.

Достаём методички по госпереворотам

Но даже сейчас армия Украины отходит, и линия обороны может прорваться в любом месте, а тогда ВСУ рухнут и побегут. Поэтому Кремль вряд ли ли согласится на соглашение о прекращении огня без выдвижения своих деклараций. Но в том-то и дело, что Зеленский на какое-то политическое соглашение с РФ идти упрямо не желает.

США пока наблюдают за развитием ситуации. Конечно, Вашингтон тоже опасается, что военные действия затронут НАТО. Поскольку тайные попытки Белого дома ускорить переговорный процесс успеха не имели, ибо Зеленский переговоров вести уже не сможет, значит, ему придётся уйти.

Так Соединённые Штаты могут решить, что выход из создавшегося тупика — госпереворот, и заменить несговорчивого собственного ставленника человеком, который готов с Россией сесть за стол переговоров.