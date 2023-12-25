Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Попытка "майдана" в Сербии — американская работа над ошибками Украины

3:55
Мир » Европа » Балканы

Накануне, 24 декабря, поздно вечером полиция Сербии разогнала далеко не мирную демонстрацию в Белграде. Более тридцати зачинщиков беспорядков арестованы. Правда, пострадали и правоохранители — тяжело ранены двое полицейских.

Попытка "майдана" в Сербии — американская работа над ошибками Украины
Фото: sozh.info

Работа над ошибками украинского "майдана"

Понятно, что "вашингтонский обком" просто так не сдастся, этот последний форпост кусочка Югославии ему просто необходимо превратить в марионетку вроде Украины или Польши.

Все и раньше понимали, а сейчас воочию убедились, что Сербию не оставят. Её будут дожимать, додавливать, совершенствовать на ней технологии цветных революций. И, думаю, что так будет происходить с любой маленький страной, которая будет показывать Соединённым Штатам на свою независимость от них. А тем более страной, сохраняющей хорошие отношения с Россией.

Что это была попытка госпереворота — к бабке не ходи. Это можно было понять по заявлениям глав европейских государств, будто бы в Сербии "не намечается никаких попыток государственного переворота". И тем более это стало очевидно после того, как российские спецслужбы предупредили Сербию как раз об обратном.

Премьер страны Ана Брнабич отмечает, что именно спецслужбы Российской Федерации предоставили Белград информацию о готовящихся массовых беспорядках. Кстати, упомянув вышеназванные спецслужбы "демократических государств", отмечу, что те, напротив, говорили, что "всё это российская пропаганда".

"У нас была информация от служб, которые предупреждали об этом. Во-первых, эту информацию нам предоставила и российская служба безопасности, но они (оппозиционеры — прим. Pravda.Ru) обвинили нас в распространении дезинформации и в том, что это всё ерунда, — заявила Брнабич.

Вечером президент Сербии Александр Вучич объявил народу, что ни о какой революции речи не идёт. Правоохранительные органы держат ситуацию под контролем

"Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность. Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны", — подытожил сербский глава.

Власти были готовы

Напомним, антиправительственные выступления в столице Сербии начались ещё в прошлый понедельник, 18 декабря, когда сторонники движения "Сербия против насилия" остались недовольны итогами выборов в парламент. Вся эта американо-европейская шушера, которую абсолютно не волновала предвыборная кампания, выборы и их итоги — её намерением была насильственная дестабилизация страны - попыталась устроить "майдан" у здания избиркома.

А уже в воскресенье, 24 декабря, получив чёткие отредактированные методички от западных кураторов, около 2,5 тысячи протестующих с флагами Евросоюза и антиправительственными лозунгами пытались прорваться в мэрию Белграда.

Случившееся в Сербии — несомненная корректировка в технологиях "майданов" и работа над ошибками Украины. Хорошо, что (очень надеюсь) координируемые российскими спецслужбами власти страны сработали "на отлично". По итогу прошедших суток можно констатировать провал проамериканской попытки развала страны. Причём оппозиция вроде бы делала по методичкам предшественников. Однако результата нет и, похоже, не будет.

"Ответка" как по нотам:

  • власти дождались, пока оппозиционеры преступят все рамки закона,
  • разогнали их,
  • арестовали зачинщиков.

Надеюсь, реакция продолжится, говорят, что личности "агентов" сейчас устанавливаются, и где бы они ни скрывались, их обязательно найдут и арестуют в течение суток.

Stotine u Beogradu sedmu noć protestuju protiv izbornih prevara
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы ана брнабич александр вучич
Новости Все >
Новогодние рецепты из Гарри Поттера: от кремового пива до тыквенных пирожков
Британия создала реестр для идентификации иностранных владельцев недвижимости
Набиуллина объяснила завышенную продуктовую инфляцию в России
Пирожки на скорую руку: готовятся быстро, пока чайник кипит
Что нужно сделать в салоне автомобиля, чтобы избежать хаоса во время движения
Ученые обнаружили изменения структуры сердца при гипертонии во время беременности
Назван диагноз, являющийся предвестником ранней смерти от болезней сердца
Обман, который уничтожит Россию: "Нас убедили, что мы уже победили в СВО"
Эксперты рассказали, как предотвратить укачивание в самолете во время перелета
Капуста будет огромной, если ее подкомить этим средством
Популярное
В "голубом огоньке" покажут кадры с шабаша Ивлеевой?

Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.

Никита Михалков предложил в "голубом огоньке" показать кадры с шабаша Ивлеевой
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Три главные ошибки водителей при запотевании окон в автомобиле
Галкин показал романтический ужин с Пугачёвой в честь свадебной годовщины
Всех участников "голого шабаша" выгнать с экранов!
Попытка "майдана" в Сербии — американская работа над ошибками Украины Дмитрий Плотников Памяти кинорежиссёра Виталия Мельникова: "Он любил людей и снимал народное кино" Анжела Якубовская Внеочередные парламентские выборы в Сербии: война продолжается  Михаил Плисюк
Песков расспросил у Киркорова про "шабаш у Ивлеевой"
В ГИБДД рассказали, как расшифровываются блатные номера
Ивлеева объяснила, что гости "голой вечеринки" костюмы интерпретировали сами
Ивлеева объяснила, что гости "голой вечеринки" костюмы интерпретировали сами
Последние материалы
Набиуллина объяснила завышенную продуктовую инфляцию в России
Пирожки на скорую руку: готовятся быстро, пока чайник кипит
Что нужно сделать в салоне автомобиля, чтобы избежать хаоса во время движения
Ученые обнаружили изменения структуры сердца при гипертонии во время беременности
Назван диагноз, являющийся предвестником ранней смерти от болезней сердца
Обман, который уничтожит Россию: "Нас убедили, что мы уже победили в СВО"
Эксперты рассказали, как предотвратить укачивание в самолете во время перелета
Попытка "майдана" в Сербии — американская работа над ошибками Украины
Капуста будет огромной, если ее подкомить этим средством
Кошка валяется и не желает двигаться, как быть?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников