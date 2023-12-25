Попытка "майдана" в Сербии — американская работа над ошибками Украины

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Накануне, 24 декабря, поздно вечером полиция Сербии разогнала далеко не мирную демонстрацию в Белграде. Более тридцати зачинщиков беспорядков арестованы. Правда, пострадали и правоохранители — тяжело ранены двое полицейских.

Фото: sozh.info

Работа над ошибками украинского "майдана"

Понятно, что "вашингтонский обком" просто так не сдастся, этот последний форпост кусочка Югославии ему просто необходимо превратить в марионетку вроде Украины или Польши.

Все и раньше понимали, а сейчас воочию убедились, что Сербию не оставят. Её будут дожимать, додавливать, совершенствовать на ней технологии цветных революций. И, думаю, что так будет происходить с любой маленький страной, которая будет показывать Соединённым Штатам на свою независимость от них. А тем более страной, сохраняющей хорошие отношения с Россией.

Что это была попытка госпереворота — к бабке не ходи. Это можно было понять по заявлениям глав европейских государств, будто бы в Сербии "не намечается никаких попыток государственного переворота". И тем более это стало очевидно после того, как российские спецслужбы предупредили Сербию как раз об обратном.

Премьер страны Ана Брнабич отмечает, что именно спецслужбы Российской Федерации предоставили Белград информацию о готовящихся массовых беспорядках. Кстати, упомянув вышеназванные спецслужбы "демократических государств", отмечу, что те, напротив, говорили, что "всё это российская пропаганда".

"У нас была информация от служб, которые предупреждали об этом. Во-первых, эту информацию нам предоставила и российская служба безопасности, но они (оппозиционеры — прим. Pravda.Ru) обвинили нас в распространении дезинформации и в том, что это всё ерунда, — заявила Брнабич.

Вечером президент Сербии Александр Вучич объявил народу, что ни о какой революции речи не идёт. Правоохранительные органы держат ситуацию под контролем

"Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность. Мы сохраним независимость, самостоятельность и суверенитет нашей страны", — подытожил сербский глава.

Власти были готовы

Напомним, антиправительственные выступления в столице Сербии начались ещё в прошлый понедельник, 18 декабря, когда сторонники движения "Сербия против насилия" остались недовольны итогами выборов в парламент. Вся эта американо-европейская шушера, которую абсолютно не волновала предвыборная кампания, выборы и их итоги — её намерением была насильственная дестабилизация страны - попыталась устроить "майдан" у здания избиркома.

А уже в воскресенье, 24 декабря, получив чёткие отредактированные методички от западных кураторов, около 2,5 тысячи протестующих с флагами Евросоюза и антиправительственными лозунгами пытались прорваться в мэрию Белграда.

Случившееся в Сербии — несомненная корректировка в технологиях "майданов" и работа над ошибками Украины. Хорошо, что (очень надеюсь) координируемые российскими спецслужбами власти страны сработали "на отлично". По итогу прошедших суток можно констатировать провал проамериканской попытки развала страны. Причём оппозиция вроде бы делала по методичкам предшественников. Однако результата нет и, похоже, не будет.

"Ответка" как по нотам:

власти дождались, пока оппозиционеры преступят все рамки закона,

разогнали их,

арестовали зачинщиков.

Надеюсь, реакция продолжится, говорят, что личности "агентов" сейчас устанавливаются, и где бы они ни скрывались, их обязательно найдут и арестуют в течение суток.