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Антон Бакетов

Счастье для Финляндии — быть буфером между Россией и НАТО

4:44
Мир » Европа » Евросоюз

Разместит ли Финляндия у себя американскую военную базу; правда ли, что вступление Финляндии в НАТО для России не так опасно, как вступление Украины; почему гарантом благополучия Финляндии мог быть только её нейтралитет между Россией и НАТО, Pravda.Ru рассказал журналист-международник, руководитель медиакомпании "Русский час" Александр Коробко.

Счастье для Финляндии — быть буфером между Россией и НАТО
Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

— Финляндия закрыла пограничные переходы для российских граждан. Теперь появилась информация, что Финляндия готова разместить американские войска на своей территории. Александр, почему Финляндия решила развернуть свою политику по отношению к России на 180 градусов и превратиться в недружественную для нас страну?

— Вот здесь мы всё начинаем понимать, что наши старые советские фильмы, "ТАСС уполномочен заявить" или "Комитет 19", не так уж преувеличивали зависимость других стран от США, от американской военщины, военно-разведывательного истеблишмента, — deep state, американского "глубинного государства". Это не выбор финского или американского народа, это решают те, кого называют the old boys club, "клуб старых мальчиков". "Старые мальчики" — это не только Байден, они могут быть вполне молоды. Это элитный разведывательно-военный клуб, который просто решил, что пора активировать Финляндию.

— Зачем финнам размещать на своей территории американские войска, если они прекрасно понимают, что нейтральный статус — это самая надёжная гарантия безопасности?

— Это акт военного пиара. На фоне явного проигрыша Америки на Украине совершенно очевидно, что спецоперация медленно, но верно вот-вот разрушит американский карточный домик, построенный на Украине. И здесь очень важно Америке показать всему миру, что они как бы окружают Россию, а на самом деле любой военный специалист (я недавно вернулся из Донбасса, где брал интервью у нескольких замечательных людей) вам скажет, что хвалёные войска НАТО и США — это во многом пшик. Вот этот пшик будет теперь и в Финляндии.

— Кстати, в самой Финляндии вдруг стали раздаваться голоса некоторых политиков о необходимости размещения ядерного оружия США. Пойдут ли Хельсинки на это?

— Это могут быть только голоса американских агентов влияния, потому что финские политики-патриоты (не русофилы, а те, кто действительно печётся о безопасности Финляндии) никогда бы не ввергали страну в режим камикадзе.

Очевидно, что единственное "безопасное" место в Финляндии — это авиабаза в городе Кеми. Она находится примерно на таком же удалении от Москвы, как американская база в Польше в Редзиково. С точки зрения нашей безопасности это место нас не должно волновать, потому что расстояние, условно, от Харькова до Москвы для гиперзвуковой ракеты уже представляет для нас угрозу, а вот город Кеми — нет.

Даже если это случится, то Финляндия всё равно не такая сильная для нас угроза, как Украина в НАТО.

— Финляндия была хорошей туристической страной для российских туристов, и сами финны часто приезжали в Петербург и, соответственно, имели теснейшие экономические связи, которые теперь разрушены. Почему финны не поднимут свой голос, мол, "давайте развернём нашу политику обратно и вновь вернёмся к нейтральному статусу"?

— Прежде всего по поводу туристической привлекательности. Если можно, я буду реалистом, не буду политически корректен. Я несколько раз бывал в Финляндии. Самым интересным местом для меня в Хельсинки был памятник русскому царю.

Хельсинки — скучнейший город с одним только приличным работающим рестораном в воскресенье, тем более если сравнивать его с Петербургом. То есть для нас это не потеря. Наоборот, никто теперь не будет лишний раз разочаровываться.

Хотя, конечно, печально, когда люди не могут путешествовать, потому что там был условный регион Санта-Клауса, интересные полярные края.

Сейчас финны находятся в подавленном состоянии. Они привыкли быть в зоне комфорта, которую им давал нейтралитет. Они были нейтральным буфером между:

  • Россией,
  • НАТО.

Финны не понимали, какое это благо. Они могли спокойно развиваться, заниматься высокими технологиями. А сейчас всё, детство прошло. У Финляндии с решением войти в страшный взрослый геополитический мир сразу прошли детство и юность. Финнов ждёт серьёзное геополитическое разочарование, новая грустная реальность.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато украина финляндия александр коробко
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