Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Молдавский депутат: Майя Санду стала "воплощением зла"

5:49
Мир » Бывший СССР » Молдавия

В Молдавии правящая партия "Действие и солидарность" проиграла местные выборы. Почему Игорь Додон потребовал распустить парламент и провести досрочные выборы президента Молдавии, а также какой хитрый ход придумала Майя Санду, чтобы остаться "вечным" президентом, Pravda.Ru рассказал молдавский политолог, депутат парламента республики с 2014 года Богдан Цырдя.

Молдавский депутат: Майя Санду стала "воплощением зла"
Фото: Википедия

— Богдан Кайдарович, у вас в Молдавии прошли местные выборы. Это были выборы городских и сельских мэров, местных законодательных органов. Партия Майи Санду "Действие и солидарность" не набрала большинства ни в одном законодательном собрании. Это действительно проигрыш?

— Да, действительно, это проигрыш. Партия Майи Санду "Действие и солидарность" набрала всего 26% голосов. Ещё два года назад эта партия набрала 53% голосов, то есть 775 тыс. голосов избирателей, сегодня только 305 тыс. У них нет под контролем ни одного из 11 муниципиев (крупных городов), в том числе Кишинёв, Бельцы, Оргеев. Они с треском проиграли столицу. Хотя столица всегда была вотчиной правых проевропейских партий.

Они нигде не могут назначить своего председателя района (по российским меркам, губернатора). Даже в сёлах партия "Действие и солидарность" забрала только 240 мэрий из 900, то есть меньше одной трети.

Это можно воспринимать как вотум недоверия со стороны граждан президенту Майе Санду и партии "Действие и солидарность".

Майя Санду уже не может говорить, что "я и моя партия получили мандат народа на выборах и мы можем творить беспредел", я имею в виду:

  • отмену молдавского и русского языка,
  • выход из СНГ,
  • запрет георгиевской ленты.

Бывший президент Игорь Додон потребовал от Майи Санду подать в отставку, а от парламента самораспуститься, потому что это вотум недоверия, нужно идти на срочные выборы.

Бывший премьер Ион Кику заявил, что ни в одном районном совете не нужно создавать альянсов с партией "Действие и солидарность", её нужно бойкотировать. В Молдавии сегодня формируется национальная идея. Она состоит в том, что ни одного голоса для PAS ("Действие и солидарность"), ни одного голоса для Майи Санду. Эти два субъекта стали воплощением абсолютного зла.

— Есть ли у Молдавии возможность для вступления в ЕС?

— С 2001 года Молдавия взяла курс на европейскую интеграцию и с тех пор является самой бедной, самой коррумпированной страной в Европе, с диктатурой во власти.

У нас население сегодня 2,5 млн, а 30 лет назад было 4,5 млн, то есть наше население соответствует Молдавской ССР 1956 года. А у нас же не было войны!

Номинальный ВВП Молдавии по сей день не достиг ВВП Молдавской ССР 1990 года. Смертность с 1998 года превышает рождаемость. За два года нахождения партии "Действие и солидарность" у власти 150 тыс. человек убежали из страны. В прошлом году, благодаря их усилиям, в семь раз подорожал газ, среднегодовая инфляция — 30%, самая высокая в Европе, падение ВВП на 6%, публичный долг — 5 млрд евро.

Мы потеряли российский рынок из-за того, что Майя Санду внедряет санкции Евросоюза. Для многих граждан Молдавии евроинтеграция равна демодернизации, деиндустриализации, деурбанизации, дешколяризации.

Последние опросы показали, что количество сторонников евроинтеграции упало с 60 до 38%.

— Президентские выборы в Молдавии будут в 2024 году. Кого выберет молдавский народ?

— Когда смотришь на рейтинги и видишь степень народного недовольства и отчаяния, то формируется впечатление, что любой кандидат против Майи Санду выиграет с отрывом в 70-80%. Молдавия — колония Запада, и мы понимаем, что на выборы сюда придут Байден, Макрон, Мелони, они будут чуть ли не раздавать газеты, ходить по подъездам и умолять голосовать.

В огромном количестве нарисуют зарубежных молдаван. Мощнейшие фальсификации, особенно в диаспоре. Власть запретила все русскоязычные, все инакомыслящие СМИ. Кого-то посадили, кого-то запугали, на кого-то, как и на меня, завели уголовные дела. В такой ситуации сложно будет бороться с Майей Санду.

Майя Санду тоже понимает, что победить в честных выборах она не может. Поэтому в парламенте продвигают дерзкие планы об изменении Конституции. То есть они хотят изменить статью о выборах президента, чтобы не народ выбирал, а парламент.

В парламенте у Майи Санду 63 депутата из 101. Значит, она легко может саму себя избрать в парламенте и аннулировать прямые выборы президента. Думаю, госдеп на это согласится, потому что Майя Санду как чемодан без ручки: выбросить жалко, носить и содержать неудобно, — вот и ищут, что сделать с ней и её партией. Но уже через год рейтинг Санду рухнет. Поэтому надеемся, что в следующем году страна от неё избавится.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы молдавия майя санду игорь додон любовь степушова
Новости Все >
Телеведущая из Екатеринбурга Евгения Путилова примет участие во всероссийском конкурсе красоты
Дипломат Тянькай: США могут повысить риск войны на Тайван
Доброволец из Южной Кореи объяснил, зачем отправился в зону спецоперации
Автоэксперт Житнухин рассказал о плюсах и минусах китайских автомобилей в России
Эксперт объяснил, с какой коробкой передач безопаснее покупать подержанный автомобиль
Россияне высказались за возрождение советских марок автомобилей
Пожилая женщина получила пенсию билетами "банка приколов"
Пашинян: Армения не будет участвовать на заседании ОДКБ 23 в Минске
В офисе Зеленского заявили, что следующий год будет решающим в конфликте с РФ
Житель Тюмени заплатит 250 тыс. рублей за секс с девочкой, на которой он женился
Популярное
Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО

Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.

Стало известно, как сейчас живёт актёр Леонид Ярмольник: весь в долгах
В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Выводы IV Хабаровского съезда помогут возродить Дальний Восток Сергей Лебедев Пакистан получил большие проблемы с талибами*, хотя сам же их и взращивал Александр Трубин В Ставропольском крае готовят еду из сверчков Анастасия Жукова
У беженцев с Украины в российских регионах возникают различные сложности
Яна Поплавская прокомментировала слова Пугачёвой о жертвах во имя народа
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Певец Shaman и его супруга показали совместные снимки
Последние материалы
Эксперт: мигрантов надо оштрафовать, а не депортировать
Доброволец из Южной Кореи объяснил, зачем отправился в зону спецоперации
Автоэксперт Житнухин рассказал о плюсах и минусах китайских автомобилей в России
Эксперт объяснил, с какой коробкой передач безопаснее покупать подержанный автомобиль
Россияне высказались за возрождение советских марок автомобилей
Пожилая женщина получила пенсию билетами "банка приколов"
В офисе Зеленского заявили, что следующий год будет решающим в конфликте с РФ
Житель Тюмени заплатит 250 тыс. рублей за секс с девочкой, на которой он женился
Молдавский депутат: Майя Санду стала "воплощением зла"
Илья Кива: публичная дискредитация Валерия Залужного на Украине началась
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников