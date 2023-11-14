Молдавский депутат: Майя Санду стала "воплощением зла"

5:49 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Молдавия

В Молдавии правящая партия "Действие и солидарность" проиграла местные выборы. Почему Игорь Додон потребовал распустить парламент и провести досрочные выборы президента Молдавии, а также какой хитрый ход придумала Майя Санду, чтобы остаться "вечным" президентом, Pravda.Ru рассказал молдавский политолог, депутат парламента республики с 2014 года Богдан Цырдя.

Фото: Википедия

— Богдан Кайдарович, у вас в Молдавии прошли местные выборы. Это были выборы городских и сельских мэров, местных законодательных органов. Партия Майи Санду "Действие и солидарность" не набрала большинства ни в одном законодательном собрании. Это действительно проигрыш?

— Да, действительно, это проигрыш. Партия Майи Санду "Действие и солидарность" набрала всего 26% голосов. Ещё два года назад эта партия набрала 53% голосов, то есть 775 тыс. голосов избирателей, сегодня только 305 тыс. У них нет под контролем ни одного из 11 муниципиев (крупных городов), в том числе Кишинёв, Бельцы, Оргеев. Они с треском проиграли столицу. Хотя столица всегда была вотчиной правых проевропейских партий.

Они нигде не могут назначить своего председателя района (по российским меркам, губернатора). Даже в сёлах партия "Действие и солидарность" забрала только 240 мэрий из 900, то есть меньше одной трети.

Это можно воспринимать как вотум недоверия со стороны граждан президенту Майе Санду и партии "Действие и солидарность".

Майя Санду уже не может говорить, что "я и моя партия получили мандат народа на выборах и мы можем творить беспредел", я имею в виду:

отмену молдавского и русского языка,

выход из СНГ,

запрет георгиевской ленты.

Бывший президент Игорь Додон потребовал от Майи Санду подать в отставку, а от парламента самораспуститься, потому что это вотум недоверия, нужно идти на срочные выборы.

Бывший премьер Ион Кику заявил, что ни в одном районном совете не нужно создавать альянсов с партией "Действие и солидарность", её нужно бойкотировать. В Молдавии сегодня формируется национальная идея. Она состоит в том, что ни одного голоса для PAS ("Действие и солидарность"), ни одного голоса для Майи Санду. Эти два субъекта стали воплощением абсолютного зла.

— Есть ли у Молдавии возможность для вступления в ЕС?

— С 2001 года Молдавия взяла курс на европейскую интеграцию и с тех пор является самой бедной, самой коррумпированной страной в Европе, с диктатурой во власти.

У нас население сегодня 2,5 млн, а 30 лет назад было 4,5 млн, то есть наше население соответствует Молдавской ССР 1956 года. А у нас же не было войны!

Номинальный ВВП Молдавии по сей день не достиг ВВП Молдавской ССР 1990 года. Смертность с 1998 года превышает рождаемость. За два года нахождения партии "Действие и солидарность" у власти 150 тыс. человек убежали из страны. В прошлом году, благодаря их усилиям, в семь раз подорожал газ, среднегодовая инфляция — 30%, самая высокая в Европе, падение ВВП на 6%, публичный долг — 5 млрд евро.

Мы потеряли российский рынок из-за того, что Майя Санду внедряет санкции Евросоюза. Для многих граждан Молдавии евроинтеграция равна демодернизации, деиндустриализации, деурбанизации, дешколяризации.

Последние опросы показали, что количество сторонников евроинтеграции упало с 60 до 38%.

— Президентские выборы в Молдавии будут в 2024 году. Кого выберет молдавский народ?

— Когда смотришь на рейтинги и видишь степень народного недовольства и отчаяния, то формируется впечатление, что любой кандидат против Майи Санду выиграет с отрывом в 70-80%. Молдавия — колония Запада, и мы понимаем, что на выборы сюда придут Байден, Макрон, Мелони, они будут чуть ли не раздавать газеты, ходить по подъездам и умолять голосовать.

В огромном количестве нарисуют зарубежных молдаван. Мощнейшие фальсификации, особенно в диаспоре. Власть запретила все русскоязычные, все инакомыслящие СМИ. Кого-то посадили, кого-то запугали, на кого-то, как и на меня, завели уголовные дела. В такой ситуации сложно будет бороться с Майей Санду.

Майя Санду тоже понимает, что победить в честных выборах она не может. Поэтому в парламенте продвигают дерзкие планы об изменении Конституции. То есть они хотят изменить статью о выборах президента, чтобы не народ выбирал, а парламент.

В парламенте у Майи Санду 63 депутата из 101. Значит, она легко может саму себя избрать в парламенте и аннулировать прямые выборы президента. Думаю, госдеп на это согласится, потому что Майя Санду как чемодан без ручки: выбросить жалко, носить и содержать неудобно, — вот и ищут, что сделать с ней и её партией. Но уже через год рейтинг Санду рухнет. Поэтому надеемся, что в следующем году страна от неё избавится.