В последние месяцы на фоне российской спецоперации Украины начинает тяготеть в сторону развития отношений с Румынией, констатирует автор Польского института международных отношений (PISM) Яков Пеньковский. В своем новом материале политолог анализирует факторы, вопреки которым Бухарест и Киев продолжают налаживать связи.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain