В Польше обратили внимание на особое сближение Украины с одной из стран ЕС

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В последние месяцы на фоне российской спецоперации Украины начинает тяготеть в сторону развития отношений с Румынией, констатирует автор Польского института международных отношений (PISM) Яков Пеньковский. В своем новом материале политолог анализирует факторы, вопреки которым Бухарест и Киев продолжают налаживать связи.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала PISM. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

10 октября президенты Украины и Румынии Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис, соответственно, подписали декларацию о стратегическом партнерстве в Бухаресте, а 18 октября в Киеве состоялось первое совместное заседание правительств Украины и Румынии. Это кульминация попыток преодолеть застарелые проблемы в отношениях. Румыния становится ключевым соседом для Украины, помогая ей в экспорте зерна, а также оказывая военную поддержку. Сближению способствуют недавние споры между властями Киева и Польши, а также захват власти в Словакии партиями, симпатизирующими России. Это укрепляет позиции Румынии в НАТО и Европейском союзе.

Стратегическое партнерство

Президенты обязались поднять взаимные отношения до уровня стратегического партнерства. Йоханнис подтвердил готовность Румынии помогать Украине “столько, сколько будет необходимо”. Он также подтвердил поддержку членства Молдавии в НАТО и начала — также с Молдавией — переговоров с ЕС в конце года. Президенты договорились удвоить транзитные мощности Румынии с 2 млн до 4 млн тонн зерна в месяц и запустить новый железнодорожный коридор к румынским портам через Молдову. Тем временем соответствующие премьер-министры Денис Шмыгаль и Марсель Чолаку подписали в Киеве соглашения о транзите украинской продукции, развитии пограничных переходов (включая создание четырех новых), строительстве моста через реку Тиса, а также об обороне, регистрации актов гражданского состояния и торговле фармацевтическими препаратами.

Румыния в очередной раз подняла перед Украиной вопрос о статусе своего меньшинства. Йоханнис дал понять, что ожидает изменений в украинском законе о национальных меньшинствах, особенно расширения образования на родном языке. На Украине проживает около 150 000 румын и 250 000 молдаван, и Румыния считает их частью своего национального сообщества и протестует против того, чтобы литературный румынский язык, которым они пользуются, назывался “молдавским”. Уступка Украины заключается в устранении ”искусственного различия между румынским и "молдавским" языками", объявленного Зеленским и подтвержденного Шмыгалем. Этот порядок также поддерживается решением парламента Республики Молдова от марта 2023 года о выполнении постановления Конституционного суда от 2013 года о том, что официальным языком страны является “румынский”.

Разрушая недоверие

Спецоперация России и продолжающийся с февраля 2022 года конфликт на Украине побуждает власти соседствующих Румынии и Украины попытаться преодолеть глубоко укоренившееся недоверие в отношениях. Последние взаимные визиты президентов состоялись в 2016 году. Последнее сближение продвигается медленно. Хотя ряд центральноевропейских лидеров прибыли в Киев с обещаниями поддержки еще в марте 2022 года, Йоханнис посетил Киев только в июне того же года, присоединившись к президенту Франции, канцлеру Германии и премьер-министру Италии. Зеленский, тем временем, не посещал Бухарест до октября этого года, хотя в апреле он был в Варшаве, а в июле — в Братиславе, Праге и Софии. Серия переговоров между президентами на полях многосторонних международных саммитов и визиты соответствующих премьер-министров, Николае Чука в Киев в апреле прошлого года и Шмыгаля в Бухарест в августе, были призваны подготовить прорыв.

Осторожность румынских властей проистекает из опасений по поводу реакции общественности на радикальный поворот в отношениях с Украиной. Хотя страна тепло приняла военных беженцев — около 2,4 миллионов, из которых около 125 000 остаются в Румынии, — население более осторожно относится к поддержке своего соседа по сравнению со среднеевропейским показателем. Согласно опросу Eurobarometer, проведенному в мае и июне 2023 года, 70% румын выступают за гуманитарную помощь (по сравнению со средним показателем по ЕС в 88%), прием беженцев (67% против 86%), финансовую поддержку (58% против 75%), санкции в отношении России (65% против 72%) и обеспечение военными поставками (55% против 64%). Антиукраинские настроения подогреваются некоторыми священнослужителями Румынской православной церкви, партией Националистический альянс за союз румын (AUR), которая, согласно различным опросам, в настоящее время пользуется поддержкой около 20%, и единственным открыто пророссийским политиком в румынском парламенте, крайним популистом и Сенатор-националист Диана Шошоакэ, чья партия S.O.S. România может рассчитывать примерно на 5% голосов. Их чрезмерная риторика побудила Зеленского отменить свое выступление в парламенте Румынии во время его октябрьского визита.

Военное и зерновое партнерство

Румынское правительство утаивает подробности военной поддержки Украины, ссылаясь на соображения безопасности. Она подтвердила только поставки топлива, касок и боеприпасов на сумму в несколько миллионов евро в течение первых недель конфликта. Она также передала небольшое количество гаубиц D-20, реактивных установок APR-40 и транспортеров TAB-71M (румынские версии систем "Град" и БТР-60) и является важным поставщиком артиллерийских боеприпасов, особенно советских типов, в основном 122-мм снарядов и реактивных систем залпового огня "Град". Косвенно о масштабах помощи свидетельствует статистика внешней торговли Румынии. Согласно данным за 2022 год, Romtehnica и Romarm — государственные оружейные компании - были, соответственно, первым и четвертым по величине экспортерами в Украину. Зеленский подтвердил передачу 15 пакетов военной помощи и то, что согласованный 16-й пакет будет включать артиллерийские боеприпасы и зенитное вооружение. Румыния также открыла свои базы для подготовки украинских солдат НАТО, в том числе пилотов многоцелевых самолетов F-16, и эта страна является, после Польши, следующим крупным центром поставок в Украину.

Столкнувшись с российской блокадой черноморских портов Украины, Румыния вместе с Украиной и Молдовой, ЕС и США создала форум для координации экспорта украинского зерна. Он стал основным каналом для него, и с начала войны через порты на Дунае и в Констанце было экспортировано около 30 миллионов тонн, или около 60% от общего объема. Чтобы облегчить транспортировку по Дунаю, Румыния либерализовала доступ судов третьих стран к судоходству по Чилии, пограничному ответвлению реки, и приостановила государственные протесты, поднимавшиеся с 2014 года против использования Украиной канала Быстрое для судоходства, и приступила к мирному урегулированию спора, возникшего весной этого года из-за его углубления. Это также увеличило число пилотов барж за счет отзыва на службу дополнительных отставных военных офицеров. Благодаря 100 миллионам евро, предоставленным Европейской комиссией (ЕК), Румыния увеличивает пропускную способность Сулины, главного ответвления Дуная, среди прочего, устанавливая сигнализацию для ночной навигации. В связи с нападениями на украинские порты Рени и Измаил на украинском берегу Килии Румыния усилила свою противовоздушную оборону над нижним Дунаем; обломки российских беспилотников падали на ее территорию, но пока не причинили ущерба.

Румыния свела к минимуму возможность импорта зерна на свою территорию, избегая при этом обострения спора с Украиной. Наряду с Болгарией, Польшей, Венгрией и Словакией, эта страна побудила Еврокомиссию весной 2023 года ввести запрет на импорт украинских зерновых в ЕС. Хотя власти Бухареста выразили свое недовольство его отменой в сентябре, они решили, в отличие от Венгрии и Польши, не сохранять одностороннее эмбарго. Вместо этого они договорились с Украиной приостановить импорт на 30 дней, пока “вопрос не прояснится”, с последующей возможностью импорта по лицензии непосредственно для фермеров и переработчиков, но не дилеров, если они смогут продемонстрировать нехватку зерновых на рынке.

Выводы

Отношения между Украиной и Румынией отягощены их общей историей. Однако начало спецоперации России в 2022 году побудило оба государства предпринять еще одну попытку преодолеть проблемы. Приверженность этому на основе консенсуса президентов и премьер-министров свидетельствует о решимости сторон. Однако устойчивость улучшения отношений зависит от способности обеих стран выполнять подписанные соглашения. Военная ситуация на Украине и значительная инертность румынской администрации могут вызвать проблемы с развитием пограничной инфраструктуры. Для Украины также может оказаться сложной задачей урегулировать права румынского меньшинства и других стран ЕС, особенно Венгрии, к удовлетворению властей этих государств таким образом, чтобы это косвенно не поощряло увековечение русификации, на которую было направлено украинское законодательство. Кроме того, замедлению сближения Румынии с Украиной может способствовать окончание второго срока Йоханниса в 2024 году и парламентские выборы, после которых антиукраинская AUR, вероятно, станет второй по силе партией.

Благодаря особым связям, которые Польша имеет как с Румынией, так и с Украиной, румыно-украинское сближение носит позитивный характер. С другой стороны, в интересах Польши обеспечить, чтобы это не привело — особенно в контексте разногласий между властями Варшавы и Киева по поводу импорта зерна — к ослаблению позиции Польши в НАТО и ЕС по вопросам помощи или будущего восстановления Украины. В то же время улучшение румыно-украинских отношений может способствовать продвижению властями Бухареста интеграции в ЕС также и Украины, а не только Молдавии, к которой они относятся как ко второму румынскому национальному государству.