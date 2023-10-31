Политолог: украинские беженцы спасут Европу

Боевые действия между Израилем и сектором Газа привели к росту числа беженцев в Европе. Правда ли, что руководство ЕС стремится заместить коренные европейские народы выходцами из Африки и с Ближнего Востока; какие страны сопротивляются этому; как украинские беженцы могут спасти Европу от исчезновения, Pravda.Ru рассказал политолог, к. ист. н. Антон Бредихин.

Фото: baltija.eu

— По данным ООН, только в этом году беженцами стали 114 млн человек. Это новый фактор нестабильности в Европе. Антон Викторович, ожидается ли в ЕС всплеск преступлений, совершённых мигрантами, и усиление радикального исламизма?

— Столкновения с мигрантами и раньше были постоянно в Германии, Франции, Бельгии, других странах. Это были убийства и изнасилования. Пока ещё нельзя сказать, что с активизацией беженцев на Ближнем Востоке Европа погрузилась в пучину межнациональных конфликтов.

Вместе с тем последние десятилетия в Европе формируются партии правого толка и весьма неумеренного характера. Их задача — возрождение европейских наций, сохранение европейских народов именно как европейских народов и недопущение политики замещения населения, которое сегодня выступает основным вектором, проводимым Евросоюзом.

ЕС выступает только за то, чтобы в дальнейшем не было европейских народов на европейском континенте, их заместили выходцы с Ближнего Востока, из Африки, других регионов мира.

Соответственно, против такой политики уже давно ведут свою работу самые разные партии. Они получают очень большую поддержку у населения:

Германии,

Швеции,

Финляндии,

Австрии.

Примером здесь всегда выступают Польша и Венгрия — вот два государства, которые хотя и члены ЕС, но при этом полностью ограничивают миграцию на свою территорию. Если мигрант и появляется на территории данных государств, он уезжает в Германию, Скандинавию. Политика Венгрии и Польши может стать примером для многих. Начнём со Словакии, где сейчас новое правительство, весьма консервативное. Возможно, присоединится Австрия и некоторые балканские страны.

Германия и Франция в этот раз вновь не смогут уйти от нормативов, которые будут выписаны Брюсселем. И, соответственно, будут основными странами-приёмщиками для беженцев. К чему это приведёт?

Есть пригороды Парижа, где живут только выходцы из Африки; пригороды Берлина, где живут только турки. Это говорит об одном: интеграции не будет, а будет замещение.

Именно на этой волне Европа пытается достать свой спасательный круг в виде украинских беженцев. Последние законопроекты, которые рассматриваются Верховной радой, говорят о свободном выезде населения с Украины в Европу. Естественно, украинский народ намного ближе европейцам по ментальности, нежели арабы.

Европейские власти понимают, что лучше увеличить квоту для приёма украинских беженцев, чем оставлять эту же квоту для беженцев с Ближнего Востока. Это будет очень сильный манёвр в предстоящей миграционной битве.

Я думаю, что население (как коренное, так и беженцы) будет готово взять в руки оружие и начать открытое противостояние. Учитывая, что политика мультикультурализма — это уничтожение населения, а отнюдь не построение равноправного общества, то именно на эти грабли и напорются европейские лидеры и европейские народы.