Черногория пытается получить правительство, но пока безрезультатно

9:46 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Крохотная Черногория (население немногим более 620 тысяч человек) помимо живописного Адриатического побережья, ласкового моря, отсутствия шумного урбанизма крупных городов (их там просто нет), тихих бухт и удобных портов славится весьма насыщенной политической жизнью и обилием партий.

Фото: flickr. com

Временами даже не верится, что эта райская страна-курорт способна привлекать такое пристальное внимание к бурлящим здесь процессам дележа власти, жёсткой выборной борьбе, властной нестабильности, интригам, скандалам и криминальным разборкам. Тем не менее, это всё характерные признаки самой маленькой страны бывшей Югославии.

Спустя четыре месяца после эпохальных выборов президента, на которых убедительную победу одержал оппозиционный лидер Яков Милатович, страна пока остаётся с техническим премьером, этническим албанцем Дританом Абазовичем. Последний казалось бы уже привык за прошедший год к приставке "и.о.", поскольку основные политические игроки долгое время никак не могут прийти к согласию по составу нового кабинета министров и руководству парламентом.

Милатович в смычке со своим партнёром Милойко Спаичем — именно он будет формировать новый Кабинет — представляют молодое, амбициозное и прозападное движение "Европа сейчас". Собственно, они оба и их сторонники не предлагают чего-то революционно нового во внешней политике Черногории. Власти намерены продолжать курс на укрепление европейского и евроатлантического векторов, строго следуя в фарватере прозападной политики. Страна с 2017 года член НАТО, с 2010 года ведётся работа по присоединению к ЕС, правда, пока без особых результатов. Брюссель, несмотря на показной энтузиазм по расширению Союза за счёт государств Западных Балкан, обещает заветный приём в европейскую семью не раньше 2030 года.

Тем не менее победа Милатовича, представляющего движение "Европа сейчас!" позволила открыть новую страницу в постюгославской истории Черногории. Молодому и амбициозному политику удалось свергнуть с "трона" давнего правителя страны, одиозного Милорада (Мило) Джукановича, который подобно спруту опутал государство преступной, коррумпированной сетью, став по-сути местным султаном с абсолютной властью.

Президент Яков Милатович сосредоточил большое внимание на внутренних делах. Среди первоочередных задач, к решению которых Подгорица уже приступила, повышение зарплат, пенсий (к слову, это направление реализуется за счёт сокращения затрат на медицинское обслуживание, различных социальных выплат), создание новых рабочих мест. Черногорцы десятками тысяч работают в ЕС, присутствуют в Америке. Государство, естественно, было бы заинтересовано в возвращении соотечественников, но для этого нужно создать в стране благоприятные условия.

Наследие Джукановича, увы, огромно и имеет весьма негативную проекцию на государство и общество. Прежде всего, тотальная коррупция во власти, смычка госчиновников с преступностью. Известно, что Мило Джуканович сколотил своё богатство посредством участия в схемах контрабанды, прежде всего, сигарет. Он причастен к реализации схем перепродажи угнанных автомобилей, наркоторговле, замечен в связях с итальянской мафией. Эта тема хорошо известна на Западе, вызывает там серьёзную озабоченность. Но в Европе и Америке закрывают глаза на эти "грехи" с учётом антироссийского настроя теперь уже бывшего черногорского лидера.

Джуканович за многие годы формировал крайне негативный образ Сербии и сербов в обществе, в чём он значительно преуспел. Отношения с Белградом достигли максимального охлаждения, контакты высокого уровня практически отсутствовали. Сербы, которые составляют не менее 30% населения страны, благодаря пропаганде Джукановича превратились в изгоев, людей второго сорта. В стране по сути велась "мягкая ассимиляция", многие сербы предпочитали отказаться от своей национальной идентичности в пользу черногорской.

Сербофобия заметна на государственном уровне, представительство сербов во властных структурах сведено к минимуму. Ощущается это и на бытовом уровне, режимом культивировалось пренебрежительное и даже оскорбительное отношение к ним. Сам Джуканович не раз повторял, что "с сербами тяжело в Европу". Белград же он обвинял в попытках создания "русского мира" в Черногории. Безоговорочное признание независимости Косова также является омрачающим моментом в отношениях с Сербией.

Одним из наиболее тревожных и опасных шагов Джукановича стал церковный вопрос. Он обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране, развязывании здесь гибридной войны с целью помешать укреплению смычки с Западом. Мило инициировал процесс установления автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. Для этого был принят закон "О свободе вероисповедания", согласно которому у СПЦ предусматривалось изъятие всего ее имущества, накопленного верующими Черногории за последние 800 лет. Лишь благодаря стараниям премьера Дритана Абазовича с СПЦ был подписан так называемый "фундаментальный договор", который регулировал бы отношения с государством, в том числе, по имущественным делам. Пока этот процесс находится в подвешенном состоянии из-за вмешательства Джукановича и его сподручных во власти.

Итак, спустя месяцы после выборов президента Спаичу вроде удалось найти некий консенсус по формированию правительства. Но опять появились подводные камни. Логика построения Кабинета в условиях отсутствия абсолютного большинства у движения "Европа сейчас" предполагает поиск коалиционных партнёров. В игре участвуют как крупнейшая просербская партия "Новая сербская демократия" и её парламентский блок "Демократический фронт" в лице их лидера Андрии Мандича, а также ряд мелких албанских и боснийских политических сил.

Милойко Спаич уже объявил, что Мандичу прочат место председателя парламента. Мило Джуканович высмеял такой расклад, подчеркнув, что в проевропейский кабинет хотят включить противников ЕС и НАТО, имеющих к тому же сильный настрой в пользу России и Сербии. Тот же Спаич, который с июля занят подгонкой новой коалиции к приемлемым для управления страной параметрам, уже заявлял о том, что "Кабинет министров будет сформирован без сербов". Сказались тактические противоречия и возможный торг за портфели в правительстве.

Вроде бы сейчас общий знаменатель с основными игроками будущего правительства более-менее найден. Но точку ставить ещё рано.

Для президента Милатовича и его близкого партнёра Спаича в случае успеха с формированием правительства — голосование намечено на ближайшие дни и должно стать бурным и неоднозначным, в приоритетах на ближайшую перспективу окажется много актуальных вопросов. Президент заверил общественность, что черногорское общество настроено проевропейски — поддержку выражают более 80% населения. Укрепляются связи с НАТО.

Вопрос о нормализации и развитии отношений с Сербией остаётся несомненно важнейшим пунктом повестки дня государства. Хотя антисербские сентенции пока ещё весьма заметны у власти, в Подгорице в полной мере осознают значение связей с Белградом во многих сферах.

Недавно в интервью сербскому изданию "НИН" Милатович заявил:

"Отношения с Сербией, независимо от политических элит, которые сейчас находятся у власти, должны быть лучше на сколько это возможно. Это чувствуют и так считают граждане в Черногории и в Сербии. И это моя политика. Наши отношения базируются, в первую очередь, на экономической значимости, но и на исторических связях наших двух государств".

Хотелось бы верить, что подобный благоприятный настрой получит практическое развитие, в том числе и по ситуации с Сербской православной церковью.

Отношения с Россией остаются для Черногории весьма проблемным моментом. Милатович вряд ли будет способен и решится предпринять что-то для исправления ситуации, учитывая заложенный ещё Джукановичем антироссийский курс, а также безальтернативную ориентацию на западные центры влияния, особенно в свете украинских событий, санкционной тематики и разгула русофобии на уровне власти.

Как считает посол России в Черногории Владислав Масленников, простые люди, в отличие от правителей, не настроены против Москвы и русских. Между тем, эксперты убеждены, что по части соблюдения санкционного режима против России Подгорица "во многом обгоняет даже Европу".

Интрига вокруг нового правительства сохраняется и в предстоящие дни станет ясно, сможет ли Черногория выйти из затяжного кризиса исполнительной власти.