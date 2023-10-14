В Германии сделали неожиданное заявление по "Северным потокам". Чего требуют в ФРГ?

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Правая партия нижней палаты немецкого парламента "Альтернатива для Германии" выступили с требованием отремонтировать подорванных газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Депутаты АдГ призвали правительство начать поставки по трубопроводу. Соответствующую информацию предоставила Lenta.ru со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания обращение парламентариев к кабмину.

Фото: Gazprom/Instagram.com

"26 сентября 2022 года в результате взрывов были разрушены три из четырех ниток газопровода "Северный поток" вблизи датского острова Борнхольм. Атака нанесла значительный экономический ущерб Германии, поскольку она сейчас все больше зависит от импорта сжиженного природного газа, который стоит гораздо дороже, а немецкая промышленность рискует потерять свою конкурентоспособность из-за высоких цен на энергоносители. В целом эксперты уже констатируют начало деиндустриализации немецкой экономики, спровоцированной высокими ценами на энергоносители", — говорится в обращении.

Его авторы также уточняют, что "хотя ЕС высказался против импорта российского природного газа в принципе, он фактически продолжает импортировать российский природный газ в значительных объемах, особенно в сжиженном виде (СПГ)".

Более того, члены АдГ приводят мнение специалистов, которые, по их словам говорят о том, что ремонт "Северных потоков" возможен. Основываясь на этих словах, они обращаются к правительству ФРГ с тремя призывами:

1. Немедленно поручить независимым экспертам подготовить исследование, определяющее, возможен ли ремонт трубопроводов "Северный поток", какой стоимостью и в какие сроки он может быть проведен и какие юридические и фактические требования необходимы для проведения этого ремонта, чтобы провести и профинансировать данное исследование за счет средств федерального бюджета; 2. Cделать данное исследование доступным для компаний-операторов "Северного потока-1" и "Северного потока-2", а также для общественности Германии; 3. Создать правовые и фактические условия для ремонта трубопроводов «Северный поток» и последующего импорта российского природного газа по этим трубопроводам.

Как пишет Lenta.ru, авторами данного заявления выступили депутаты Харальд Вейель, Йохен Хауг, Норберт Кляйнвехтер, Маттиас Моосдорф, Райнер Ротфусс, Фабиан Якоби, Марк Бернхард, Рене Бохманн, Маркус Бюль, Мальте Кауфманн, Михаэль Кауфманн, Майк Мончек, Ян Венцель Шмидт, Кей-Уве Циглер от имени фракции АдГ.

Контекст заявления

26 сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла диверсия. Ситуация развернулась в исключительных экономических зонах Дании и Щвеции, были уничтожены обе нитки "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Помимо этого, оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. П

Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований, к которым Россия допущена не была.

8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к подрывам.

"Решению Байдена устроить диверсию на трубопроводах предшествовали девять месяцев крайне секретных дискуссий в рамках сообщества по нацбезопасности Вашингтона", — писал Херш, уточняя, что главной темой для обсуждения была необходимость не оставить улик.

Более того, Херш называл и причину подрыва. По его словам, Вашингтон организовал диверсию из-за страха потерять влияние на Германию и ЕС.

"Администрация Байдена взорвала трубопроводы, но эти действия не имели ничего общего с победой или прекращением войны на Украине. Это произошло из-за страхов Белого дома, что Германия колеблется и включит поток российского газа", — уточнял он.

Газопроводы предназначались для поставок дешевого сжиженного природного газа (СПГ) в ФРГ. Президент России Владимир Путин, комментируя отказ Германии от поставок российского газа по оставшейся ветке "Северного потока - 2" назвал это решение "неумным экономическим поведением", которое вредит экономике самой Германии.