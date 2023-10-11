Гагаузам выжить в Молдавии помогает русский язык

4:38 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Молдавия

Молдавская Гагаузия давно хочет войти в состав РФ. Почему 98% гагаузов мечтают присоединиться не к Румынии, а к России; что связывает Гагаузию с Москвой и Стамбулом; почему Запад боится перейти "красные линии" в отношении Гагаузии, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой представитель народного собрания Гагаузии в РФ Сергей Гайдаржи.

Фото: Википедия

— Сергей Иванович, в Молдавии продвигают "западные ценности", к которым почти привыкли в Европе, но для патриархальной, православной Гагаузии это немыслимые вещи и повод для серьёзных протестов. Как реагируют люди?

— Гагаузы патриархальные, для них важны семейные устои. Конечно, в последние годы всё меняется, СМИ делают своё дело. Но всё равно патриархальность присутствует.

У гагаузов есть:

православие,

патриархальность,

образование на русском языке.

Поэтому такое противостояние у Гагаузии с Кишинёвом. Ведь в Гагаузии после выборов нового башкана началась абсолютная изоляция от внешнего мира. При предыдущем башкане Ирине Влах туда приезжал Эрдоган, активно участвовало Россотрудничество. Сегодня Кишинёв не признаёт Гагаузию как автономию, её исключили из политической жизни.

— Не может автономное образование жить само по себе и не иметь никаких связей с центром. Потом начнутся решительные действия либо крайне неприятные для Гагаузии политические решения.

— Турция и Россия — это два "старших брата" Гагаузии. С Турцией связывают истоки, язык, с Россией — православие. Плюс гагаузы благодарны, что когда-то русский царь помог гагаузам перебраться на эти территории из Османской империи. Гагаузы на генетическом уровне благодарны России.

Если мы встанем перед угрозой объединения с Румынией, мы будем просить, чтобы Россия нас приняла. У нас был референдум, и 98% высказались за присоединение к России.

Гагаузы всегда проголосуют за Россию. Но мы не должны забывать, какие деньги вкладываются в СМИ. Из каждого утюга идёт информация, что Санду за демократию, а Путин — плохой, Россия — агрессор.

Идеологическая машина заточена так, чтобы вообще другую точку зрения не доносить.

Почему это сложно делать в Гагаузии? Потому что в Гагаузии есть церковь, гагаузы — патриархальный, верующий народ. Русская православная церковь здесь играет не последнюю роль. Жалко, что Россия не агитирует детей из Гагаузии, чтобы они приезжали учиться в Россию. Потому что дети, которые уехали учиться в Турцию, даже принимают мусульманство. Погружение в русский мир идёт не только через русский язык, но и через православие. Очень важно, что около российского патриарха появился гагауз — патриарший протодьякон, отец Константин (Константин Барган). Он создал Фонд гагаузского наследия. Володя Валкан возглавляет Союз гагаузских предпринимателей. Есть Союз гагаузов. Вот три организации, которые укрепляют связь с Россией и погружение в русский мир.

Например, недавно в Олимпийской деревне на юго-западе Москвы проходил турнир по футболу среди гагаузских команд. Я не ожидал увидеть столько гагаузов в центре Москвы. Люди приехали семьями. Все выступали на русском языке.

Сегодня кое-где русский язык пытаются забыть. А гагаузы русский язык поднимают на новый уровень, для них это не только средство общения. Русский язык для гагаузов — это пуповина, благодаря которой гагаузский народ выживает в современной Молдавии.

— Сколько ещё времени их никто не будет трогать? Патриархальность, православие, близость к России — сейчас это крайне опасные критерии, которые вызывают у США раздражение и желание всё разрушить.

— Да, мы в зоне риска. Но по менталитету гагаузы — горячий народ, который всегда за себя постоит. Тем более этот народ проявляет такое единство (98% — наша позиция).

На Западе аналитики тоже не дураки. Они прекрасно понимают, что ещё не время, они ещё не нарушили единство гагаузов. Сейчас никто не рискнёт перейти эту красную линию.