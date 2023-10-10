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Михаил Плисюк

Европа не справляется с нелегальной миграцией

7:39
Мир » Европа

Нелегальная миграция в Европе превратилась уже в хроническую болезнь континента. Имеется группа стран, расположенных вдоль Средиземного моря, которые находятся буквально в осадном положении из-за едущих на континент всеми доступными способами (даже вплавь) мигрантов. Это Италия, Греция, Испания, Кипр и Мальта.

Европа не справляется с нелегальной миграцией
Фото: rp.pl

И если некоторое время назад, особенно во времена правления в Германии канцлера Ангелы Меркель, приток иностранцев в ЕС рассматривался как некая панацея для исправления неблагоприятной демографической ситуации — Европа стареет и вымирает, то с течением времени это явление стало проблемой и достаточно серьёзной.

По некоторым данным, на территорию Евросоюза за последние годы разными способами попали до двух миллионов выходцев из Африки, Азии и Ближнего Востока. Все эти люди бежали от войн, бедности и других неурядиц в своих странах.

В Европе с начала 2000-х годов активно продвигалась идея многоэтничности и мультикультурности. Политики наивно полагали, что приезжающие в ЕС беженцы из Африки и Азии вольются в общество как органическая составная часть. Этого, увы, не случилось. Кто бывал в Германии, Франции, Бельгии, Австрии, даже в нейтральной Швейцарии, прекрасно знают, что мигранты живут обособлено, своими сообществами, занимают отдельные кварталы либо пригороды, как, например, во Франции. Эти люди получают щедрую помощь от принимающих государств: пособия, бесплатное жильё, возможности для обучения детей в школах и т. д.

Но национальные общества вряд ли готовы принять их как равных. Во многих государствах ЕС среди местного коренного населения ощущается недовольство тем, что мигранты занимают их рабочие места. В Брюсселе автор как-то беседовал с местным валлоном (франкоязычным), владельцем небольшого кафе. Бельгиец с возмущением рассказывал, что целыми днями сидящий на стульчике у соседнего дома выходец из Африки получает от государства огромные деньги, имеет хорошую муниципальную квартиру и уже перевёз большую часть своей семьи из Африки. Сам же бельгиец работает без выходных и с трудом сводит концы с концами. К сожалению, подобная ситуация типична не только для Бельгии.

С началом конфликта на Украине проблема переселенцев лишь обострилась. Украинские беженцы от военных действий заполонили страны Восточной Европы и других стран. Только в Россию украинцев за полтора года прибыло более пяти миллионов человек, а вместе с государствами ЕС их, по оценкам, свыше 13 млн.

Западные Балканы и прилегающие к этому региону восточноевропейские государства, такие как Чехия, Словакия и Польша, также страдают от мигрантов. Большинство из стран Восточной Европы входят в Шенген. Но из-за непрекращающихся проблем с нелегалами, которые сотнями и тысячами приезжают к ним, вынуждены вводить пограничный контроль.

В Венгрии, Румынии и Болгарии заметным явлением стала миграция цыган, составляющих в ряде стран существенную часть населения. В Западной Европе цыган отказываются принимать, опасаясь разгула преступности и других, в основном, культурно-этнических проблем.

Как всегда жёсткий и предельно откровенный премьер Венгрии Виктор Орбан не так давно заявил:

"Брюссельский миграционный пакт пропал".

По его достаточно грубому определению, "Брюссель юридически "изнасиловал" Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт". Обе страны отказываются следовать недавно одобренному ЕС документу, хотя им это и грозит финансовым ущербом — по 20 тысяч евро за каждого отвергнутого переселенца, деньги идут в специальный фонд Евросоюза. Орбан после недавнего саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде вновь безапелляционно заявил:

"Компромисса по миграции не будет ни сегодня, ни в ближайшие годы".

На днях о введении пограничного контроля с Венгрией заявили в Словакии. Братислава уже давно наводнена беженцами. За прошедший год их прибыло разными путями около 40 тысяч человек. Однако в сентябре 2023 года мигрантов приехало столько же, как за минувший год. Для маленькой Словакии такое количество переселенцев ложится ощутимым финансовым бременем для экономики государства.

Венгрия, Сербия и Хорватия довольно часто оказываются вовлечены в стычки, в том числе вооружённые, с агрессивно настроенными группами мигрантов, штурмующих совместные границы этих стран.

Полицейская хроника Сербии регулярно сообщает о проблемах с нелегалами на границе с Венгрией. Выходцы из Сирии, Марокко, Афганистана и Пакистана крупными группами от 80 до 600 человек, зачастую с оружием, пытаются попасть в Венгрию, а дальше в ЕС. Сербские власти вынуждены содержать у себя беженцев из Африки и Азии в специально оборудованных центрах. Белград не возвращает мигрантов обратно, а лишь перемещает их в южные районы страны. По данным МВД, лишь из приграничного с Венгрией города Суботица за последнее время вывезено более 7000 беженцев.

Балканы за последние 10-20 лет в полной мере познали все "прелести" приёма у себя нелегалов. И если богатым европейцам давать убежище ищущим лучшей доли в ЕС азиатам и африканцам гораздо легче, то для Балканских государств — это реальная проблема и обуза.

В этой связи недовольство большинства восточноевропейских стран навязываемым им из Брюсселя новыми миграционными правилами и нормами.

Пока в Еврокомиссии ищут наилучшие пути выхода из миграционного тупика, который так ярко проявился на недавнем саммите в Гранаде и почти привёл Европу к расколу, Сербия, Венгрия, Хорватия, Словакия и другие вынуждены бдительно охранять свои национальные границы от агрессивных мигрантов.

Сербия, Венгрия и Австрия ещё в ноябре 2022 года договорились о сотрудничестве в противостоянии наплыву беженцев из Азии и Африки.

По словам президента Сербии Александра Вучича:

"У нас большие проблемы с мигрантами на севере страны. Мы всегда демонстрировали солидарность по отношению к беженцам, но мы не хотим быть парковкой для мигрантов".

Глава Сербии убеждён, что "мигрантский туризм" необходимо прекратить, даже вопреки иным предпочтениям либерального Брюсселя. Благодаря четкому взаимодействию стран региона и шире, а также некоторым превентивным мерам со стороны правительств (Сербия, в частности, отменила безвизовый режим с Индией и Тунисом) количество обращений за предоставлением убежища в последнее время заметно сократилось.

Страны Балкан намерены последовательно и жёстко отстаивать свои национальные интересы, связанные с неконтролируемой миграцией, понимая, что такие шаги будут способствовать укреплению стабильности, а также значительной экономии бюджетных средств.

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Автор Михаил Плисюк
Михаил Алексеевич Плисюк — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сербия европа венгрия германия мигранты виктор орбан ангела меркель александр вучич
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