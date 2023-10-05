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Рустем Сафронов

Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией

4:56
Мир » Северная Америка » США и Канада

В Соединённых Штатах наблюдается определённая сумятица вокруг украинского вопроса. Кризис в конгрессе по поводу помощи Украине не единственное проявление этого.

Общественность США поднимается против конфликта Америки с Россией
Фото: Личный архив Рустема Сафронова

3 октября в Вашингтоне состоялась представительная ассамблея антивоенной организации Code Pink. Она выступает против продолжения войны на Украине и требует от властей Соединённых Штатов прекратить финансирование помощи киевскому режиму.

Название этой организации пародирует команды, принятые министерством внутренней безопасности США, — "Код ориндж" и "Код ред".

Даже по данным такой провластной вещательной корпорации, как CNN, 55% граждан Америки против продолжения оказания военной помощи Киеву.

Лидер объединения активист Медея Бенджамен выступила со страстной речью, подчеркнув, что конфликт не несёт ничего хорошего народам России и Украины. Там гибнут военные и мирные люди, а Соединённые Штаты вместо умиротворения лишь подстёгивают столкновение, поставляя туда всё новые и новые вооружения, кассетные боеприпасы, снаряды с обеднённым ураном и всё более дальнобойные ракеты.

"Мы считаем необходимым добиться прекращения огня и дать шанс урегулированию конфликта дипломатическим путём", — подчеркнула Медея Бенджамен.

Представитель партии Социалистического освобождения Юджин Пурьер в своей речи подчеркнул, что в самих Соединённых Штатах существуют серьёзные социальные проблемы, требующие финансовых вложений, сохраняется расовое неравенство, бездомность, обветшание многих инфраструктурных объектов, в этих условиях крайне безответственно тратить миллиарды на финансирование борьбы с Россией на Украине.

Профессор Корнель Уэст

Главным гостем и участником этого мероприятия был прибывший из Новой Англии профессор Корнель Уэст. Этот христианский социалист, автор множества книг о теории марксизма и о движении афроамериканцев за свои права, заявил, что борьба против конфликта США с Россией на территории Незалежной — это также и борьба против американского империализма и неоколониализма.

Помимо обращения к конгрессу с призывом требовать немедленного прекращения огня и начала переговоров по урегулированию украинского конфликта, участники ассамблеи Code Pink приняли решение направить делегацию к наиболее либеральным сенаторам, известным своими просоциалистическими взглядами, и обратиться к ним напрямую с призывом бороться в конгрессе и сенате за прекращение военной помощи Украине.

Резолюция этой ассамблеи и её призыв были направлены сенатору Бёрни Сандерсу, который считается демократическим социалистом и был в 2016 году одним из претендентов в борьбе за пост президента, но проиграл внутри демократической партии Хиллари Клинтон.

Лидеры Cod Pink (справа — Медея Бенджамен)

4 октября несколько десятков активистов "Код Пинк" отправились в сенат, где встретились с работниками офиса этого вермонтского сенатора. Однако Сандерс дал им стандартный ответ на двух страницах с осуждением "российского вторжения", упоминанием необходимости соблюдения санкционного режима и выражением солидарности с Киевом.

Следующий поход активистов был к сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен. Однако одна из активисток предположила, что результат будет, скорее всего, такой же.

От себя добавлю, что да, для представителей американского истеблишмента характерно "шагать в ногу" с исполнительной властью и с указами действующего президента и не слишком отклоняться от "генеральной линии" правящей партии в вопросах внешней политики. Если по внутренней политике могут быть какие-то разногласия, то уж в осуществлении внешней экспансионистской политики США, в защите по всему миру "американских интересов" едины почти все представители политического класса. Даже социалист Бёрни Сандерс шагает в ногу с Байденом.

Потолкавшись в офисе Элизабет Уоррен и никого там не застав, активисты понесли свою петицию о необходимости прекращения боевых действий социалистке Ильхам Омар.

Капля камень точит, полагают антивоенные активисты.

Священник из Атланты Джереми Тракслер

"Мы, американцы, слишком замкнуты на себя, мало понимаем, как всё действует во внешнем мире, более того, мы не понимаем порой, что демократия нашего образца не обязательно подходит всем народам. Отсюда ошибки. Но не надо сдаваться, нужно пробовать остановить войну", — сказал мне на прощание участник этой делегации, священник из Атланты Джереми Тракслер.

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Автор Рустем Сафронов
Рустем Сафронов — историк-архивист, журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша вашингтон хиллари клинтон
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