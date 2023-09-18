Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис

4:52 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

РФ блокирует экспорт украинского зерна с моря, а ЕС — с суши. Национальные правительства ЕС сговорились и проигнорировали решение Брюсселя о вывозе "американского зерна".

Фото: openverse.org

Украинское зерно давно является американским

Венгрия, Польша, Словакия и Румыния не согласились возобновить экспорт украинского зерна через свои границы, как постановил Брюссель. Причём сделали они это по договорённости друг с другом.

Суть протеста в том, что украинское зерно в рамках программы "зерновых коридоров" ООН не доходит до стран Африки, а остаётся в Европе. И так как оно дешевле, чем у местных фермеров, то последние терпят убытки. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в зерновом вопросе преследуются американские интересы.

"Украинское зерно на самом деле не украинское, а товарный продукт с территории, которая, вероятно, давным-давно принадлежит США", — сказал Орбан. "Бедные африканские дети не видят от этого ни килограмма хлеба. Так что здесь налицо мошенничество", — добавил он.

По его мнению, "Америка выиграет, а Европа проиграет". Венгрия не просто продлила эмбарго на украинское зерно, а дополнительно запретила ввоз ещё 25 продуктов, включая мясо. Это, вероятно, сделано в ответ на поднятие Украиной почти в четыре раза платы за транзит российских нефтепродуктов.

Украина "подливает масла в огонь"

На Украине посчитали, что Венгрия хочет полностью заблокировать торговлю с Украиной, игнорируя Брюссель.

"И именно поэтому я думаю, что это очень смелое движение против нас обоих со стороны Будапешта", — сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка в интервью Politico.

По его словам, Варшава тоже преследует политические интересы — обеспечить голоса фермеров на предстоящих выборах для правящей партии. Качка констатировал печальное для ЕС "отсутствие единства" и сообщил, что Киев решил инициировать иски против венгров, поляков и словаков в ВТО.

Также Украина рассматривает введение собственных санкций. В частности, может быть запрещён импорт лука и яблок из Польши, автомобилей из Венгрии. Румыны в украинском иске отсутствуют, потому что без румынских портов украинскому зерновому экспорту придётся совсем плохо.

Но опять же не очень понятно, зачем Киеву воевать с Польшей (если исключения возможны), которая больше других соседей помогает в конфликте с РФ, отправляя не только военную помощь, но и наёмников и экипажи для САУ "Краб".

Глава минсельхоза Польши Роберт Телус уже заявил, что если вопрос украинского зерна не будет решён на уровне ЕС, то Варшава не согласится на евроинтеграцию Украины.

Болгарию ждёт очередной правительственный кризис

Что ждало бы отказников, демонстрирует Болгария, которая единственная приняла к исполнению распоряжение Брюсселя из-за "солидарности с Украиной". Там объявлена забастовка фермеров. Они блокируют дорожное движение в 47 точках по всей стране, в том числе на пограничных переходах. Всего в митингах участвуют представители 26 общественных организаций сельского хозяйства.

Премьер-министр Николай Денков заявил, что "не ведёт переговоры с террористами". В условиях, когда за два года у власти в Болгарии находится уже пятое правительство, это не лучший вариант общения с населением.

Налицо крупнейший политический кризис в ЕС

Болгария не граничит с Украиной, а вот другие упомянутые страны — да, и по сути они блокируют единственный экспортный товар Украины на сухопутной границе с ЕС, в то время как РФ это делает на морской.

И это в то время, когда Киев ищет деньги, чтобы расплачиваться по западным кредитам.

Зерновой кризис — крупнейший политический кризис Евросоюза после Брексита. Демарш Венгрии, Польши, Словакии и Румынии — серьёзный удар по авторитету союза, который из мирного проекта стал военным. Кратное ухудшение экономической ситуации в ЕС станет одним из решающих факторов победы РФ в проксивойне с США.

Кризис ясно показывает, что дело не в солидарности с Украиной, а в принуждении к финансированию ВСУ со стороны США в ущерб национальным интересам европейских стран.

Читайте по теме:

Политолог Макеева: Украина для Польши — это комплексная проблема под боком

Премьер Венгрии рассказал, когда ЕС перестанет помогать Украине

Трамп уверен, что Украина может потерять государственность