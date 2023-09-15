ЕК отказалась продлевать эмбарго на поставки зерна с Украины. Ход за Польшей и Венгрией

2:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Еврокомиссия в пятницу решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины. Ранее в Польше и Венгрии заявляли, что введут эмбарго на национальном уровне, если в Брюсселе решат его не продлевать.

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"Еврокомиссия проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня. Еврокомиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают", — цитирует ТАСС заявление ЕК.

Подчёркивается, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна в ЕС и представить план действий к 18 сентября.

"Украина согласилась ввести любые правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования) в течение 30 дней, чтобы избежать скачков (объёма поставок) зерна. До этого времени Украина должна принять с 16 сентября эффективные меры по контролю за экспортом четырёх групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах. Украина представит план действий на платформу не позднее закрытия рабочего дня в понедельник, 18 сентября 2023 года", — говорится в сообщении ЕК.

Теперь следует ожидать реакции из государств, по требованию которых, собственно, и было введено эмбарго. А введено оно было, напомним, летом — после массовых протестов фермерах в странах Восточной Европы. Они не могли сбыть свою продукцию, не выдерживая конкуренции с более дешёвой украинской.

В результате было запрещено поставлять украинскую сельхозпродукцию в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. В Болгарии на днях приняли решение вновь позволить экспорт сельхозпродукции из Украины.

А вот в Венгрии и Польше решительно настроены против возобновления экспорта. Там заявляли, что примут меры на национальном уровне, если Еврокомиссия не продлить эмбарго.

В Варшаве, в частности, говорили о том, что введут бессрочное эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции. А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что речь не об украинской, а об американской сельхозпродукции, поскольку земля на Украине принадлежит корпорациям из США.

Так что теперь ответный ход за властями тех стран, где требовали продления запрета на поставки украинской сельхозпродукции. И в Польше его уже сделали — премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о запрете на ввоз украинского зерна.

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