Польский министр Телюс: украинское сельское хозяйство угрожает Евросоюзу

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Украинское зерно угрожает всем государствам Евросоюза. Такое мнение выразил глава Министерства сельского хозяйства и развития села Польши Кшиштоф Телюс.

Фото: openverse.org

Он призвал продлить запрет на ввоз зерна с Украины в Польшу. По его словам, Еврокомиссия уже в ближайшие дни может утвердить эмбарго на небольшой период, например, на два месяца.

При этом министр отметил, что некоторые европейские политики стремятся к дестабилизации рынка.

"Мы должны более внимательно отнестись к тому, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для сельского хозяйства соседних стран, а также всей Европы", — подчеркнул Телюс в беседе с агентством РАР.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не позволит украинскому зерну "затопить" государство. Как подчеркнул политик, польские власти не собираются открывать границы для подобных поставок, несмотря на требования ЕС.