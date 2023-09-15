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Премьер Венгрии рассказал, когда ЕС перестанет помогать Украине

1:18
Экономика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что риск краха экономики может побудить Евросоюз прекратить оказывать помощь Украине и перейти в "лагерь мира".

Премьер Венгрии рассказал, когда ЕС перестанет помогать Украине
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Разрушение экономической ситуации может побудить Евросоюз прекратить выделять Украине деньги и как можно скорее положить конец конфликту, заявил Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, за полтора года ЕС выделил Киеву поддержу на сумму более 730 млн евро, но это не приблизило наступление мира, а только отдалило его.

Премьер-министр Венгрии считает, что Украина не в состоянии будет участвовать в конфликте без поддержки Евросоюза.

Заметим, не совсем понятно, о каких 730 миллионах евро речь, когда Евросоюз направил Украине десятки миллиардов евро.

В пятницу Венгрия ввела запрет на ввоз из Украины 24 видов сельхозпродукции, в том числе зерна, мяса, овощей и мёда. Произошло это после того, как Еврокомиссия отказалась продлевать эмбарго на поставки украинской сельскохозяйственной продукции в страны сообщества.

О запрете на ввоз зерна из Украины объявили также Польша и Словакия.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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