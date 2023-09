Your browser does not support the audio element.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что риск краха экономики может побудить Евросоюз прекратить оказывать помощь Украине и перейти в "лагерь мира".

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.