Нашим-вашим: эксперт Нарочницкая оценила слова Орбана об отказе от ядерного топлива из РФ

Говорить о смене курса Венгрии на антироссийский пока рано, несмотря на последнее "непубличное" заявление премьер-министра страны Виктора Орбана, пояснила в беседе с Pravda.Ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Екатерина Нарочницкая.

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Ранее СМИ опубликовали выдержку из доклада Орбана на закрытом форуме, где премьер заявил о том, что Венгрия должна сокращать энергозависимость от России, и подчеркнул, что страна будет постепенно переходить на ядерное топливо из Франции.

По словам Нарочницкой, говорить о том, что Орбан резко изменил курс на антироссийский рано. Премьер страны пытается соответствовать требованиям Евросоюза, но при этом выработать собственную политическую стратегию.

"Членство в Европейском союзе подразумевает целый кокон, огромную систему разных рычагов, с помощью которых правительство стран-участников зависимы. В конечном итоге, всегда очень сложно противостоять", — пояснила эксперт.

Как член Евросоюза, Венгрия пытается соответствовать нормам, но всё же "выбивается" из общей массы стран, настроенных радикально против России.

Орбана не раз обвиняли в лояльности к российской стороне и, возможно, именно это могло послужить поводом.

"Орбан сталкивается, конечно, с острой критикой ориентированной части на Запад, на Европейский союз, часть венгерского политического класса. И его обвиняют в том, что он зависим от России, что готов подчиниться. Я думаю, что это вполне могло быть сказано для того, чтобы подчеркнуть свой образ лидера, который стремится действительно к многовекторному курсу, к независимости", — резюмировала Нарочницкая.