Венгрия намерена отказаться от ядерного топлива из России в пользу Франции

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Правительство Венгрии намерено добиваться энергонезависимости от России, и в перспективе заместить поставки ядерного топлива РФ на импорт из Франции, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

Фото: openverse

Об этом Орбан объявил на встрече с активистами "Венгерского гражданского форума". Как подчеркнул премьер, АЭС "Пакш" также намерены перевести на французские энергоресурсы.

"Нужно добиваться энергетической самодостаточности, которая будет включать в себя работу АЭС "Пакш" на французском топливе вместо российского", — заявил Орбан.

Об этом сообщила газета Telex. Как уточняют авторы материала, встреча была закрыта для прессы, но источники СМИ раскрыли выдержки из доклада Орбана.