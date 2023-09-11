Правительство Венгрии намерено добиваться энергонезависимости от России, и в перспективе заместить поставки ядерного топлива РФ на импорт из Франции, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Об этом Орбан объявил на встрече с активистами "Венгерского гражданского форума". Как подчеркнул премьер, АЭС "Пакш" также намерены перевести на французские энергоресурсы.
"Нужно добиваться энергетической самодостаточности, которая будет включать в себя работу АЭС "Пакш" на французском топливе вместо российского", — заявил Орбан.
Об этом сообщила газета Telex. Как уточняют авторы материала, встреча была закрыта для прессы, но источники СМИ раскрыли выдержки из доклада Орбана.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России обрушило содержание итоговой декларации саммита G20 в Нью-Дели.