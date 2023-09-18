Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем

6:34 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Беседа о проблемах нормализации и деэскалации между главой Сербии и "премьером" Косова 14 сентября в Брюсселе с треском провалилась.

Фото: AFR

По словам сербского лидера Адександра Вучича, Альбин Курти отказался обсуждать компромиссный вариант двусторонней договорённости, предложенный ЕС, и встреча закончилась без результата.

Собственно, в Белграде вряд ли ждали чуда со стороны Приштины и были заранее готовы к подобному исходу, о чём накануне заявляли и Александр Вучич, и глава МИД Сербии Ивица Дачич.

Хитрый и изворотливый глава косовского правительства теперь выдвигает различные версии для объяснения своего поведения, естественно, всеми силами стремясь снять с себя всякую ответственность.

"Премьер" уже пытается представить ситуацию в том плане, что на встрече в Брюсселе у него, дескать, "не было выбора, поскольку на столе было только одно предложение" для поиска компромисса. Курти, мол, не мог его принять, поэтому переговоры закончились ничем.

Александр Вучич, со своей стороны, дал понять, что Запад использует политику двойных стандартов по отношению к Белграду и Приштине.

"Наивные люди в Брюсселе не слушали то, что конкретно говорил (Курти). Если бы я сказал то, что говорил он, то меня давно бы казнили и в Берлине, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, но это двойные стандарты", — так считает президент Сербии.

"Никому не понятно, в какие игры играл Альбин Курти в Брюсселе, но ясно, что его цель — избежать формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ). Его (Курти) заявления, что "сербы должны платить и страдать" восприняты сербами с большим разочарованием", подчеркнул Вучич.

Бывший так называемый министр иностранных дел Косова Энвер Ходжай по итогам провала в Брюсселе заявил, что подход Курти к диалогу (с Сербией и ЕС) является "классическим мошенничеством", а его предложение о нормализации с Белградом "бесполезное". По мнению Ходжая, центральное правительство в Приштине "не в состоянии управлять севером Косова". Как считает бывший министр, "четыре градоначальника в общинах на севере Косова должны быть сербы". Ходжай убеждён, что Курти "не знает тему диалога (в Брюсселе) и не имеет своего видения на переговорах". Он заключил, что "поведение "премьера" безответственно и наносит вред Косову".

Интересно, что в Брюсселе, несмотря на неудачу на прошедшей высокой встрече, настроены на продолжение работы по данной проблеме. Спецпосланник ЕС по Балканам Мирослав Лайчак заявил, что "процесс реализации договорённости о нормализации (между Сербией и Косовым) должен начаться уже в этом году, иначе все прежние усилия (ЕС) будут потеряны".

"Курти настаивает, чтобы документ (о нормализации) де-факто начинался с того, что Белград признаёт Косово, но это, конечно, не является реальным путём вперёд", — откровенно заявил Лайчак.

По мнению спецпосланника ЕС, "в данный момент не представляется необходимым дальше фокусировать внимание на переговорах с Белградом и Приштиной. Надо провести серию консультаций с государствами ЕС, Великобританией, США и для этого использовать предстоящую сессию ГА ООН, чтобы иметь единый и скоординированный ответ международного сообщества на отношения Белграда и Приштины".

Лайчак опасается, что если дело нормализации не сдвинется с мёртвой точки до конца, то из-за условий политических календарей в Европе и Америке (выборы президента США) весь процесс может быть отодвинут на второй план.

"Договорённости, достигнутые в Охриде — это наилучший документ. Если стороны его не примут, то всё обрушится", — подчеркнул высокий европейский чиновник.

В этом случае Лайчак не исключает новых столкновений, роста напряжённости и большего насилия на севере Косова и Метохии. Спецпосланник подчеркнул, что ЕС старается найти как можно больше точек соприкосновения между сторонами, несмотря на растущее взаимное недоверие. Поэтому Брюссель и предложил, чтобы "Приштина начала говорить о гарантиях для сербов на севере КиМ, а Белград постепенно начнёт выполнять свои обязательства". Такой подход ЕС, как считает Лайчак, является "прозрачным и взвешенным". Беда только в том, что ни Курти, ни его единомышленники в Приштине не хотят и не собираются идти навстречу Белграду и местным сербам.

Со стороны Курти звучит только агрессивная риторика. Он убеждён, что сербы края полностью контролируются Вучичем, а "Сербский список", который, как ожидают в Европе и Америке, должен стать основной движущей силой на повторных выборах в сербских анклавах, не что иное, как "составная часть Сербской прогрессивной партии". Из Приштины звучат голоса, чтобы президент Сербии и его правительство полностью отказались от поддержки косовских сербов, прекратили "настраивать их против властей" и т. д.

Как говорится, после драки кулаками не машут, но итоги провала в Брюсселе заставляют о многом задуматься. Прежде всего в отношении истинных намерений властей в Приштине. Очевидно, что под "нормализацией" там подразумевают лишь скорейшее признание Белградом независимости Косова. А заботиться о сербах края Курти и Ко. вряд ли имеют желание.

Понимают ли это в Брюсселе и Вашингтоне? Вероятно, такая опция ими рассматривается, но для Запада самое главное — соблюдать некие общие и допустимые рамки приличия, а как там будут жить сербы, видимо, является второстепенным вопросом. То же можно отнести и к жизненным интересам Сербии, для того же ЕС важно иметь солидарного на 100% партнёра, эмоции и сопереживание в данном случае излишни.

В Белграде заявляют, что "никогда не откажутся от Косова и Метохии". Для сербов это сердце их цивилизации, святая земля, где расположены многие православные святыни и живёт многие века их народ, который не собирается оттуда уезжать, несмотря на репрессии и насилие со стороны албанцев.