Генерал Суровикин обнаружен в Алжире. Чем он там занимается?

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Генерал Сергей Суровикин обнаружен в составе делегации Минобороны РФ в Алжире. Он может навести порядок в зоне Сахеля, где поднимают голову джихадисты.

Фото: Вадим Савицкий

Генерал Суровикин не потерял доверия Минобороны

Генерал Сергей Суровикин локализован в Алжире, согласно опубликованным фото в российских СМИ. Об этом же СМИ сообщил источник в окружении военачальника.

"Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении", — отметил источник.

Чем может заниматься Суровикин в Алжире?

Алжир — военный союзник РФ в Африке

Алжир — кандидат на вступление в БРИКС. По информации арабских СМИ, на саммите в ЮАР Алжир должен был вступить в организацию, но был заблокирован Индией по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона.

Алжир — традиционный союзник РФ со времён Советского Союза. При голосовании в ООН по украинскому вопросу всегда воздерживается от осуждения России. Власти Алжира выступили категорически против военной интервенции ЭКОВАС в Нигере. По итогам саммита "Россия-Африка", Москва приняла решение, наряду с Анголой и Мали, открыть до 2025 "Русский дом" и в Алжире. Заметно активизировались двусторонние отношения. Это видно по состоявшимся за год взаимным визитам.

В начале августа Москву посетила делегация начальника штаба Народной национальной армии Алжира (ННА) Саида Шанегриха, он встречался с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В июне в Алжир приехал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Чугаев. Стороны "обсудили ход военно-технического сотрудничества между двумя странами".

В феврале с визитом в Алжире находился секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что Россия рассматривает Алжир как одного из своих основных внешних партнеров, сообщила пресс-служба Совбеза России.

Патрушев уточнил, что "позиции двух стран были близки или совпадали по большинству вопросов международной и региональной повестки дня".

Алжирская сторона в тот раз выразила "твердое и искреннее желание к дальнейшему укреплению стратегического и исторического партнерства, которое характеризует двусторонние отношения, особенно в области военного сотрудничества".

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун присутствовал на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге и на саммите "Россия -Африка", где был был принят президентом РФ Владимиром Путиным. Главы двух государств подписали "декларацию о глубоком стратегическом партнёрстве", обновив документ, парафированный в 2001 году. Помимо энергетического сектора, укрепление сотрудничества будет сосредоточено в военной сфере, сообщил ТАСС. В этой связи были упомянуты: совместные учения, передача технологий и совместное производство.

То есть общий тренд очевиден — Алжир займёт твердое место среди союзников РФ, в том числе военных, в Африке, которая в последнее время находится в приоритетах внешней политики РФ.

Суровикин способен организовать борьбу с джихадистами

Сейчас армию Алжира возглавляют кадры, которые обучались в военных академиях РФ в 60-х годах прошлого века. Алжир, по данным Le Mond, получил из Москвы 73% импорта своего оружия в период с 2018 по 2022 год и в этом году увеличивает военный бюджет под его модернизацию (23 миллиарда долларов, что на 120% больше, чем в 2022 году). Французская газета считает, что "вновь его взоры обратятся к России".

Африканист, автор Telegram-канала "Улыбаемся и Машем" Виктор Васильев считает, что Суровикин "вполне способен навести порядок в Сахеле". По словам африканиста, в регионе зреет специальная военная операция против сепаратистов-джихадистов из числа туарегов и других этносов Сахары, "накачиваемых” к эскалации застарелых конфликтов израильским вооружением, арабскими деньгами и политиками Запада.

"Для военного решения вопроса нужен именно человек с опытом генерала Суровикина", — считает Васильев.

Предположим также, что в наведении порядка Суровикину поможет "группа Вагнера", которая из Африки не ушла. Их хорошие отношения никуда не делись.

Вопреки надеждам той же Le Mond, что Россия в связи со СВО на Украине не сможет экспортировать оружие, в сентябре Алжир получил от РФ 39 модернизированных военных вертолетов Ми-171Ш — модернизированный вариант Ми-8/Ми-17.

Вместе с Африкой Запад потеряет свои ресурсы

Важность африканского направления для РФ объясняется тем, что там находятся ресурсы коллективного Запада. Без доступа к африканским недрам, весь научно-технический прогресс западного мира лишается своей базы. В конечном итоге, это приведёт к потере конкурентноспособности в соревновании с Китаем.

При военной поддержке России и инвестиционных возможностях Китая, африканские страны смогут полностью выйти из-под неоколониальной опеки западного мира. Поэтому не исключим, что Суровикин будет заниматься и организацией военно-технической базы РФ в Алжире.

Генерал известен оборонительной "линией Суровикина", которая сейчас успешно сдерживает наступление ВСУ на Токмак. Она была построена под его руководством в бытность командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине.

1 января 2023 года Суровикина на этой должности сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Суровикин стал заместителем Герасимова. По неофициальным данным, он обеспечивал общение "ЧВК Вагнер" с Минобороны. Во время "марша справедливости" Евгения Пригожина, Суровикин записал обращение с призывом к бойцам ЧВК "Вагнер" остановить "мятеж", а затем пропал из официального российского информационного поля.

Это объяснялось тем, что он якобы потерял доверие руководства Минобороны.

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